Caixa Econômica abre processo de seleção para estagiários remunerados

A Caixa Econômica Federal seleciona estudantes do ensino médio e da graduação para ingressar no programa de estágio remunerado da Instituição. A seleção será realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com o objetivo de formação de cadastro de reserva de estudantes.

VEJA MAIS

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de abril, pelo site do CIEE, de forma gratuita. Há vagas disponíveis para agências da Caixa em todos os Estados do país, além do Distrito Federal.

Quem pode participar da seleção?

As oportunidades são para estudantes do ensino médio regular, EJA, nível técnico e/ou integrado ao ensino médio.

Para a graduação, as chances são para estudantes de arquitetura e urbanismo; engenharia civil; engenharia ambiental; engenharia agronômica; engenharia elétrica; engenharia agrícola; engenharia de telecomunicações; engenharia mecânica; e direito.

Quais as etapas do concurso?

A primeira etapa da seleção será a inscrição.

Em seguida, os participantes passarão por uma prova online, disponível durante todo o período das inscrições, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O acesso ao sistema será realizado por meio de login e senha cadastrados na inscrição, e código de confirmação para liberação de acesso.

A última etapa será uma entrevista estruturada na unidade da Caixa.

Qual o valor da bolsa?

Os estágio dispõe de bolsas no valor de R$ 400, com jornada de 20 horas ou de R$ 500, com jornada de 25 horas semanais para estudantes do ensino médio ou técnico; R$ 800, para jornada de 20 horas semanais ou R$ 1000, com 25 horas, para estudantes do ensino superior. Será concedido também um auxílio-transporte no valor de R$ 130 mensais.

Seleção de estagiários Caixa

Inscrições: até 13/04, pelo site www.portal.ciee.org.br

Taxa: gratuita

Salário: até R$ 1000, mais vale-transporte

Vagas: não informado

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política