Comissão de Direitos Humanos do Senado realiza diligência externa na Ilha do Marajó

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado realiza nesta quinta (26), até o próximo sábado (28), uma diligência externa no arquipélago do Marajó, com o tema “Missão Marajó: Dignidade, Proteção e Futuro para Crianças e Adolescentes do Arquipélago”. A senadora Damares Alves (Republicanos), presidente da comissão, incluindo parlamentares paraenses, como o deputado estadual Rogério Barra e os deputados federais Éder Mauro e Delegado Caveira, todos do Partido Liberal (PL), estão no arquipélago para participar da agenda.

Todas as atividades da “Missão Marajó”, que é fruto da aprovação do Requerimento nº 22/2025 — criado pela senadora Damares, buscam averiguar graves denúncias de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes denunciadas na região. Com foco especial para o caso da menina Elisa, que desapareceu em setembro de 2023, na cidade de Anajás.

A diligência procura, ainda, estabelecer um diálogo com a população, a fim de compreender detalhadamente a realidade local. Além de promover uma articulação direta com as autoridades e instituições que atuam na defesa dos direitos humanos e na segurança pública.

Para isso, a agenda correspondente à missão, contará com o apoio do Centro Especializado de Atendimento a Meninas e Mulheres Marajoaras (CEAME), da Superintendência Regional do Marajó Ocidental e da Força Aérea Brasileira (FAB), que está oferecendo serviços de saúde a população de três municípios marajoaras (Santarém, Monte Alegre e Breves), por meio da Operação Excelsior. Em um vídeo enviado pela assessoria do deputado Rogério Barra, Damares passeia pela instalação da FAB, que oferece serviço médico de ponta a comunidade local.

A comitiva de autoridades passará pelos municípios marajoaras de Breves e Anajás, finalizando as atividades em Belém.

Agenda

Nesta quinta-feira (26), a programação começou com a decolagem para Breves às 8h15, com chegada às 11h. Às 11h40, a delegação chegou à Operação EXCELSIOR, onde foi realizada uma apresentação do projeto às 13h30 e uma visita às instalações às 14h. No período da tarde, a comitiva visitou o Centro Especializado de Atendimento a Meninas e Mulheres Marajoaras às 15h15 e encerrou o dia com uma reunião com o Superintendente Regional do Marajó Ocidental às 16h30.

Nesta sexta-feira (27), a comitiva seguirá para Anajás. O deslocamento de Breves para Anajás está previsto para iniciar às 08h, com chegada às 9h. A agenda em Anajás inclui uma visita à Delegacia de Polícia Civil às 9h30 e uma reunião com o prefeito, a Secretária Municipal de Assistência Social e os Conselheiros Tutelares às 11h. No período da tarde, a comitiva retornará para Breves às 14h30 e, em seguida, fará o deslocamento para Belém às 16h, com chegada prevista para às 17h. Em Belém, a comitiva terá uma reunião com Alexandre Andrade, Superintendente da Polícia Federal, às 17h30.

No sábado (28), o último dia da diligência, a comitiva partirá de Belém para Brasília às 6h20, com chegada prevista na capital federal às 8h55.