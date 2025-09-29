Comissão da Jovem Advocacia da OAB-PA ressalta apoio a novos profissionais

Atualmente, existem no Brasil mais de 25 grupos ativos, reunindo jovens advogados com até cinco anos de carreira para dar apoio ao início da trajetória profissional na advocacia. Esses grupos de apoio funcionam como canais permanentes de troca de informações e esclarecimento de dúvidas sobre os primeiros passos na carreira jurídica. Com esse suporte, os novos advogados podem entender desde questões simples, como o passo a passo para abrir um escritório de advocacia, até procedimentos práticos, como a condução de uma audiência.

“Muitos recém-formados em Direito sentem receio de se aproximar de advogados experientes, temendo julgamentos ou respostas negativas. Nosso objetivo é eliminar esse isolamento”, explica Mateus Casemiro, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia (Cojad), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA).

Ele e outros integrantes da Cojad realizaram uma visita institucional à redação do jornal O Liberal, em Belém, com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido em apoio aos advogados recém-inscritos na OAB-PA. Também participaram da visita Joylma Barros, diretora de Comunicação; Márcio Alberto, diretor de Acolhimento; e Vitória Hesketh, Diretora da Mulher Jovem Advogada. “Estamos aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco do jornal O Liberal, que já faz parte da história da cidade”, ressaltou Mateus Casemiro.

Segundo o vice-presidente, a ideia da visita surgiu a partir de uma lembrança histórica. “Nós encontramos uma matéria antiga, em preto e branco, que mostrava uma visita semelhante feita pela Comissão da Jovem Advocacia ao O Liberal na década de 1990. O presidente da OAB me enviou a publicação, e eu sugeri repetir a experiência. Conversei com o Lázaro, que abraçou a ideia. E assim estamos aqui para mostrar o que temos feito e reforçar esse vínculo com o jornal”, explicou. O grupo foi recebido pelos jornalistas Lázaro Magalhães, diretor de Conteúdo do jornal, e Carla Vianna, do Comercial do Grupo Liberal.

Décadas de apoio aos jovens advogados

Mateus Casemiro apresentou um panorama da Comissão da Jovem Advocacia, criada entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, para oferecer acolhimento e orientação aos advogados iniciantes que acabam de receber a carteira da OAB. “A partir do momento em que o profissional passa no Exame de Ordem, conclui o processo de inscrição e obtém a carteira, ele passa a estar sob os cuidados da nossa Comissão”, detalha.

O trabalho começa logo nas solenidades de entrega das carteiras da OAB, realizadas em instituições como a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade da Amazônia (Unama), o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) e no próprio auditório da OAB-PA. Nessas ocasiões, integrantes da Diretoria de Acolhimento coletam dados de contato, como nome e e-mail, e inserem os novos advogados em grupos de apoio da Cojad.

Benefícios e atendimento

O suporte oferecido pode vir de membros da diretoria ou de advogados com experiência, que se dispõem a acompanhar os iniciantes em audiências ou atos processuais, quando necessário. “Nada substitui o contato humano. Ter alguém disposto a responder, a fazer uma chamada de vídeo ou até a comparecer a uma audiência junto com o jovem advogado faz toda a diferença”, enfatiza o vice-presidente.

Além do acolhimento, a Comissão da Jovem Advocacia oferece informações sobre os benefícios para advogados com até cinco anos de inscrição na OAB. Entre eles estão descontos na anuidade da OAB, redução de custos para criação de sociedades de advocacia e vantagens em serviços da Caixa de Assistência dos Advogados. “Essas vantagens são importantes para impulsionar o trabalho de quem está começando, ajudando a estruturar a carreira e enfrentar os desafios do mercado jurídico”, reforçou Mateus Casemiro.

Ampla atuação da Cojad

Mateus Casemiro também destacou que a atuação da Comissão da Jovem Advocacia vai além do acolhimento. O grupo desenvolve diversas frentes de trabalho, com ações que incluem a promoção de cursos de capacitação, palestras, além da organização de eventos de integração para fortalecer a jovem advocacia.

“Temos várias áreas em atividade e cada integrante da equipe cumpre um papel essencial para atender a jovem advocacia em toda a sua diversidade de demandas”, finalizou.