O Brasil voltou? Reflexões sobre o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU

O presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT), discursou na terça-feira, 19, na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. É a 78ª edição da Assembleia e, tradicionalmente, o Brasil inicia os discursos de chefes de Estado e de governo.

A expressão “O Brasil está de volta”, citada por Lula e seguida de aplausos durante o início da reunião. Ela dialoga com a ideia de contraste do momento ora ocupado pelo Brasil no ambiente internacional com os desastrosos anos compreendidos entre 2019 e 2022. O país construiu política diplomática por décadas e, agora, o governo brasileiro tenta retomar o protagonismo perdido durante a gestão de Jair Bolsonaro, que pautou seus discursos na ONU com posturas isolacionistas, ideologizadas, negacionistas (em relação à pandemia de Covid-19) e diversionistas em relação aos fatos e às relações exteriores.

Lula foi aplaudido em outros seis momentos. Além de buscar o reposicionamento do país no campo internacional, o presidente do Brasil fez uma falta muito contundente em relação ao combate à fome. Durante sua apresentação, foi feita uma correlação cronológica com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Ele reforçou o imperativo de erradicar a pobreza, enfatizando o número de 735 milhões de pessoas no mundo que se encontram na condição de fome, além da crítica à concentração da renda.

No campo das mudanças climáticas, o presidente brasileiro reforçou a urgência de tratar da temática, mostrando que a temática precisa ser tratada como prioritária no contexto internacional. Ele também externou solidariedade às vítimas do terremoto em solo marroquino, das chuvas em cidades gaúchas e das tempestades na Líbia.

Lula destacou, em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, o diálogo como o melhor caminho para a tomada de resolução. Também mandou recados sutis ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sobre as pautas tratadas com maior ou menor urgência no Brasil, principalmente temas como os direitos dos povos indígenas e à defesa do meio ambiente.

Indiscutivelmente, em um cenário cada vez mais globalizado, há mister o aproveitamento de todas as oportunidades para se (re)posicionar nas arenas internacionais. O discurso feito por Luís Inácio Lula da Silva, na ONU, cumpriu bem esse papel, embora as soluções estejam ainda muito longe de serem comtempladas em sua integridade.