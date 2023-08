Mais um passo para a volta da Amazônia ao protagonismo

Os eventos “Diálogos Amazônicos” e a “Cúpula da Amazônia”, previstos para o mês de agosto de 2023, em Belém, são dois marcos cronológicos que indicam todo o movimento político para reforçar o protagonismo da região amazônica, em especial aquela que está presente no território brasileiro.

Em pauta, na “Cúpula da Amazônia”, com participação de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname, estarão em pauta a reconstrução de políticas públicas comuns, o desenvolvimento sustentável e a valorização das culturas originárias. As programações têm a gestão do governo federal em parceria com o governo do Pará. Com o recente anúncio da realização da COP 30, em 2025, na capital paraense, os eventos representam importantes preparativos para gerar debates e amadurecer propostas.

Há, portanto, um caminho de recuperação do protagonismo da Amazônia das discussões globais a respeito da “floresta em pé”, da “energia limpa”, da bioeconomia e da exploração econômica em equilíbrio com as questões ambientais. No caso brasileiro, o quadriênio 2019-2022 foi marcado pelo desmatamento recorde, por uma política ambiental confusa e perigosa para os interesses regionais e pela perda de representatividade do país no campo internacional.

Nessa retomada do protagonismo da Amazônia em vários campos, três atores políticos nacionais têm grande destaque: o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva; a ministra do Meio Ambiente Marina Silva; e o governador do Pará, Helder Barbalho.

Lula iniciou seu terceiro mandato como presidente em janeiro de 2023 e, desde então, tem ressaltado a necessidade de tratar a Amazônia como prioridade – na busca dos apoios internacionais e no desenvolvimento de ações preventivas aos constantes desmatamentos e queimadas na região. Lula tem agido na promoção de eventos e reuniões multilaterais, principalmente em território brasileiro.

A ministra Marina Silva é uma das grandes referências mundiais no contexto ambiental. A ex-senadora e atual deputada federal licenciada ocupa mais uma vez o ministério do Meio Ambiente – agora, com a nomenclatura estendida (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima). Marina destaca a meta de alcançar desmatamento líquido zero na floresta Amazônica e nos demais biomas brasileiros até 2030, entre outras prioridades.

E o governador paraense, Helder Barbalho, desde seu primeiro mandato, entre 2019 e 2022, tem adquirido um protagonismo na discussão das questões regionais e buscando apoio financeiro diretamente de outros países para financiamentos na Amazônia. Foi importante nas discussões na COP-26, na Escócia, e na COP-27, no Egito, e fundamental para a escolha de Belém como sede da COP-30, em 2025. Dado representativo desse processo foi sua eleição, de forma unânime, para presidir, desde janeiro de 2023, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, autarquia formada pelos estádios da região administrativa – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A partir desses elementos, portanto, há uma expectativa de que cada vez mais a Amazônia possa discutir a Amazônia e que políticas públicas possam privilegiar as populações locais e os interesses coletivos. Os primeiros passos estão sendo (bem) dados nesse sentido.