Discursos políticos, intenções e reflexos no Brasil

Uma das pautas mais comuns no campo das relações de poder é sobre o uso de discursos e falas públicas no contexto da comunicação política, denotando intenções e causando reflexos em diferentes grupos sociais.

No último dia 08 de março, o mundo inteiro celebrou o Dia Internacional da Mulher, sempre uma data relevante para marcar as lutas e conquistas das mulheres. No âmbito político, no Brasil, por exemplo, a instauração do voto feminino, em 1932, em um novo Código Eleitoral, fez do Brasil um pioneiro nesse quesito na América do Sul.

Eis que, em data tão marcante, com tantas pautas relevantes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), “tomou conta” da pauta e gerou grandes discussões ao fazer um discurso transfóbico no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. Usando uma peruca loura, Nikolas ofendeu o movimento feminista e denotou preconceito contra as mulheres transexuais.

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), em seu perfil no Twitter, falou em reprimenda pública ao seu colega parlamentar. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), juntamente com outras deputadas e com alguns partidos, defende a cassação do mandato de Nikolas. No âmbito institucional, o Ministério Público Federal (MPF) também prometeu investigar o caso.

Para além da abjeta e condenável fala pública do deputado mineiro, emergem questões como a calibração de discurso. Nikolas manteve mobilizada a sua base de apoio – obteve, no pleito de 2022, mais de 1 milhão e 400 mil votos –, conseguiu reforçar sua postura alinhada à extrema-direita e ainda tirou um pouco de pauta a questão das joias sauditas enviadas ao presidente Jair Bolsonaro, em 2021 e em 2022.

Seu discurso, portanto, com a intenção de chamar a atenção pelo grotesco de sua manifestação e pelos insultos, trouxe, para ele, dividendos políticos – mesmo que momentâneos. O mineiro também evoca as questões da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, embora tais mecanismos não permitam a ele ser ofensivo a transexuais ou a qualquer outra maioria. Nikolas também demonstrou, de forma proposital, desprezo e desconhecimento pelos movimentos feministas. Ele replicou ações que o então deputado federal Jair Bolsonaro tantas e tantas vezes fez nos seus sete mandatos parlamentares – entre 1991 e 2018.

Assim, discursos como o de Nikolas Ferreira, assim como tantos outros, denotam intenções, geram reflexos políticos e mobilizam debates. O fundamental agora, nesse contexto, é, além de compreender o movimento de comunicação política do parlamentar, é verificar como os processos de investigação e de punição, nos contextos institucionais, vão se desenvolver.