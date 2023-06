Dada a largada para a COP30, em Belém, com a presença do presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, no sábado (17.06), em Belém, de cerimônia oficial para a inauguração dos preparativos para a Conferência da ONU para o Clima (COP-30), prevista para ocorrer em novembro de 2025, na capital paraense.

Lula também esteve no município de Abaetetuba, entregando unidades do “Programa Minha Casa – Minha Vida”, retomada em sua terceira gestão, a famílias de populações carentes. Em ambos os eventos, Lula discursou para políticos e para apoiadores.

A presença de Lula no Pará trouxe vários recados políticos. O primeiro deles é o grande alinhamento político com o governador do estado, Helder Barbalho (MDB-PA). Dado indicativo desse processo é a sequência do trabalho, com protagonismo, do ministro das Cidades – e irmão do governador paraense –, Jáder Barbalho Filho (MDB). Outro ponto que tende a se confirmar é a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para chefiar o ministério do Turismo. A própria confirmação da COP-30 em Belém entra muito na conta da dobradinha Lula-Helder.

Outro ponto importante da presença do presidente Lula em Belém foi uma espécie de gratidão ao povo paraense. No pleito presidencial acirradíssimo de 2022, em que Lula venceu o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), o Pará foi um dos estados que concedeu vantagem ao petista. No segundo turno das eleições, Lula teve 2.509.084 votos (54,75% dos válidos) contra 2.073.895 (45,25% dos válidos) concedidos a Bolsonaro. Cerca de 20% da vantagem de Lula para Bolsonaro, no âmbito nacional, foi oriunda da votação do estado do Pará.

Ainda nesse contexto, existe a questão municipal. O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), busca reforçar as conexões com os governos federal e estadual e a própria grandiosidade da COP-30 coloca a capital paraense no centro das atenções. É importante ressaltar que, em outubro de 2022, haverá eleições municipais e a discussão sobre as ações da Conferência estarão em pauta, assim como a própria gestão de Belém.

Assim, ressalta-se o grande impacto que a COP-30 trará para Belém e para o Pará, não somente pela importância das temáticas discutidas, pelas obras a serem desenvolvidas, mas pelas inflexões políticas derivadas de processos complexos e variados. Afinal, é a primeira vez que a conferência ocorrerá no Brasil – e logo na mais importante cidade amazônica, Belém.