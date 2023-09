Belém sediou mais um evento importante no contexto das pautas amazônicas

A capital paraense recebeu, nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro, a “Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias”. O evento reuniu profissionais de diferentes áreas e se propôs interdisciplinar, conectando com a agenda dos principais modelos econômicos neste século XXI.

O evento teve alguns nomes internacionais relevantes dentro das discussões temáticas – o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair; o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon; e o ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, entre outros. A programação foi coordenada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que congrega mais de 130 empresas e instituições que atuam no setor mineral.

Belém segue no processo de retomada do protagonismo nas discussões a respeito da Amazônia e na repercussão global, o que culminará na realização da COP-30, em novembro de 2025, no solo paraense. Nos debates, prevaleceram discussões a respeito das novas economias, para que os desenvolvimentos comercial, empresarial e industrial possam coexistir com a sustentabilidade.

A bioeconomia também entrou em destaque – é importante lembrar que o Pará sediou, também, no final de 2021, o Fórum Mundial de Bioeconomia.

O enfrentamento dos crimes ambientais foi tema recorrente, até mesmo porque o objetivo geral do evento era uma busca constante por soluções para uma melhor manutenção da floresta e na colaboração para com a construção de uma agenda verde para a transição econômica. Políticas de baixo carbono e de ESG nas empresas (Environmental, Social and Governance) dialogam com a premissa da sustentabilidade ambiental, social e da governança corporativa.

Assim, a partir da divergência de perspectivas e da pluralidade de ideias, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias seguiu no mesmo sentido da Cúpula da Amazônia, realizada no início de agosto, em Belém: trouxe debates de grande relevância sobre sustentabilidade e a respeito de processos econômicos, para atingir mais altos graus de racionalidade nas relações humanas com e na Amazônia.