Argentina sob nova direção e nova era de relações com o Brasil

Neste domingo, 10, tomou posse, na República Argentina, o seu 52° presidente, Javier Gerardo Milei. Ele foi eleito em segundo turno, no dia 19 de dezembro, com pouco mais de 55% dos votos válidos, após vencer o candidato peronista Sérgio Massa, na esteira de uma crise econômica, com índices altos de desemprego e mais de 140% de inflação anual. Milei venceu como o principal líder político do partido “A liberdade avança” e se alinhou à perspectiva ideológica da direita e da extrema-direita. O seu slogan de campanha eleitoral tratou a “liberdade” como a principal palavra-chave.

O novo presidente argentino, economista de formação, durante o processo eleitoral, fez várias promessas. Os dois principais eixos de tais promessas foram o enfrentamento da crise econômica e os ataques ao “sistema”, com a ojeriza à “casta política” e a ênfase ao liberalismo. Milei também explorou o lado místico, principalmente com a relação com o seu cachorro mastim Conan, falecido em 2004.

Ele se classifica como libertário – e é identificado como anarcocapitalista. Prometeu reduzir o tamanho do Estado e da máquina pública – um de seus primeiros atos foi reduzir o número de ministérios – de 18 para 9. Karina Milei, sua irmã, foi nomeada Secretária-Geral da Presidência da Argentina. O presidente extinguiu as pastas da Educação, da Ciência e Tecnologia e da Cultura, Desenvolvimento Social e Trabalho – elas ficaram sob o “guarda-chuva” do Ministério do Capital Humano.

Javier Milei também prometeu a extinção do Banco Central e a dolarização da economia – sem paridade, a priori.

No discurso de posse, feito na área externa do Congresso Nacional argentino, em Buenos Aires, ele enfatizou a necessidade urgente do ajuste fiscal e do choque econômico, e fez uma previsão de melhora para o segundo semestre de 2025. Fez fortes críticas ao governo de Alberto Fernandez e Cristina Kirchner e disse que a Argentina entrava em uma nova era, após 100 anos de destruição. Ele esqueceu o detalhe de que o liberal Mauricio Macri (PRO), estava na plateia, foi um importante aliado na reta final de campanha – e governou o país entre 2015 e 2019, “contribuindo” largamente para o grande desastre socioeconômico vivido pelo país platino na atualidade.

Suas falas foram muito aplaudidas pela população que acompanhou o evento de posse – muitos jovens embarcaram no apoio a Milei e apostam na mudança nos próximos quatro anos.

O Brasil se fez representar pelo seu ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira. Existem pautas importantes para serem tratadas nas relações bilaterais entre Brasil e Argentina. O país agora governado por Milei é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. São mais de 1.200 km de fronteira entre as duas principais nações sul-americanas. Apesar das diferenças ideológicas entre o presidente argentino e o chefe do executivo brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT), a tendência é que, mesmo com alguns eventuais conflitos, as relações diplomáticas entre os dois países transcorram na normalidade e que questões como o Mercosul, o BRICS+ e ações econômicas conjuntas sejam tratadas para benefícios para Brasil e para a Argentina.

A Argentina inicia uma nova etapa de sua história, envolvida em um rompimento – mesmo que temporário – com o peronismo e com uma situação econômica dramática. É importante acompanhar como Javier Milei se sairá neste desafio – e o quanto atenderá seus aliados, suas próprias falas da campanha eleitoral e as prioridades mais urgentes da população argentina.

As cartas estão, literalmente, na mesa.