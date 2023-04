Embargo termina

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta sexta (7), que a Rússia pôs fim ao embargo à carne bovina brasileira.

Vítimas da dengue

O Brasil registrou 173 mortes por dengue em 2023, de acordo com o mais recente boletim emitido pelo Ministério da Saúde.

Luiz Felipe Salomão (J)

'Juiz não é vingador'

LUIS FELIPE SALOMÃO, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ao criticar magistrados que se comportam como paladinos. Ele afirma que a democracia foi preservada graças à ação enérgica do Judiciário.

DIREITOS

APOIO

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, divulgou nota pública apoiando a decisão das organizações e associações de jornalistas de mudar a política de divulgação de ataques, como o que ocorreu na creche em Blumenau. Uma das principais medidas foi evitar divulgar o nome e a imagem dos responsáveis pelos ataques.

MUDANÇA

Ainda na tarde da última quarta-feira, o Grupo Liberal se uniu a outros grandes veículos do País na decisão, tomada após um debate interno entre os editores, que levou em conta orientações de pesquisadores sobre violência e comunicação. Os especialistas alertam que a exposição de casos como o ataque a escolas pode causar o chamado “efeito contágio”, em que a repercussão de um atentado aumenta a probabilidade de massacres semelhantes se repetirem, já que os autores desses crimes buscam a notoriedade gerada pela mídia.

PÁSCOA

PARAENSE

Hoje, quando crianças de todo o Brasil estiverem abrindo seus ovos de chocolate, a maioria delas estará consumindo um produto com origem no Pará. É que o Estado é hoje o maior produtor de cacau do Brasil, respondendo por mais de 50% da safra nacional. E o Pará não só produz o fruto, como também tem se tornado fornecedor de chocolate artesanal da melhor qualidade, com matéria-prima cultivada em área livre de agrotóxicos. A cadeia do cacau no Pará gera 70 mil empregos diretos e 280 mil indiretos, segundo dados da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

TROFÉU

ROMULO MAIORANA

A TV Liberal dá a largada na edição 2023 do Troféu Romulo Maiorana (TRM), a maior premiação do esporte paraense.

votação.

No próximo sábado, 15, o público conhecerá os três atletas indicados pelas federações esportivas em onze modalidades e poderá votar em seu favorito em cada uma, além de mais quatro categorias: treinador, árbitro, “esporte responsa” e atleta com deficiência. A votação pode ser feita por meio do site ge.globo/pa. No ano passado, o TRM teve recorde de participação popular, com sete milhões de votos pela internet. A cerimônia de premiação ocorrerá em 16 de maio, no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

SUPREMO

PARAENSE

A promotora de Justiça do Ministério Público do Pará Ana Cláudia Pinho ganhou, no fim de semana, status de forte candidata a uma das vagas que serão abertas nos próximos meses no Supremo Tribunal Federal. O nome da paraense passou a circular entre os cotados depois que o jurista italiano Luigi Ferrajoli anunciou, publicamente, apoio a ela. Além de ser um jurista renomado internacionalmente, Ferrajoli é apontado pelo presidente Lula como uma referência na área. Em carta enviada a Lula, Ferrajoli afirmou que Pinho “é uma jurista da Amazônia com uma carreira de 30 anos dedicada ao Ministério Público e à defesa dos direitos humanos, além de ser uma professora da Universidade Federal do Pará que se debruça sobre o garantismo jurídico”. Atualmente não há um representante da Amazônia na mais alta corte do País.

OAB

PESQUISA

A Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará, por meio da Comissão de Relações com o Poder Judiciário, realiza, junto aos advogados, uma pesquisa sobre as experiências com a Justiça Comum, especialmente no que diz respeito ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), audiências virtuais e Unidades de Processamento Judicial (UPJs). O objetivo é elaborar um mapeamento para avaliar quais medidas podem ser tomadas para melhorar a prestação dos serviços da Justiça no Estado.

VIOLÊNCIA

MULHER

Com o aumento do número de mulheres torcedoras nos estádios, aumentaram também os episódios de violência: importunação sexual, constrangimento e assédio fazem parte do dia a dia das mulheres dentro dos estádios brasileiros. Para proteger e acolher as vítimas dessas violências, a Secretaria das Mulheres, que tem à frente a advogada Paula Gomes, fez parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel) e Polícia Civil para instalar uma sala de atendimento no recém-reformado estádio Mangueirão. A mulher que passar por qualquer constrangimento ou assédio pode descer e denunciar o agressor.

Em poucas linhas

- A escolha da Universidade Federal do Pará para sediar a próxima Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da - --Ciência (SBPC), em julho de 2024, foi uma decisão unânime do Conselho da entidade.

- O evento reunirá cerca de dez mil pesquisadores e estudantes brasileiros e estrangeiros no campus do Guamá da UFPA.

O reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, foi comunicado da decisão pelo presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro.

- O Estado vizinho do Amazonas está aproveitando, nesta Páscoa, os novos voos para a capital colombiana, Bogotá, e conexões, no novo voo Manaus a Bogotá, inaugurado no final de março passado pela companhia aérea Avianca.

- Com isso aumentou no aeroporto do Amazonas o número de clientes paraenses comprando trechos aleatórios para Manaus, para pegar os voos da companhia, já que, com mais esse voo, o Amazonas garante conexão direta com destinos internacionais como Panamá, Miami, Fort Lauderdale e, agora, a Colômbia.

- Ao todo são quatro voos semanais, com capacidade para até 180 passageiros, em Boeing A-320. Do lado de lá foram treinados 200 agentes de turismo da Colômbia, on-line, sobre a carta turística do Amazonas, tendo como carro-chefe o festival de Parintins.

- Tramita na Alepa o projeto de lei 54/2023, que reconhece a obra musical de Dona Onete, a Rainha do Carimbó Chamegado, como patrimônio cultural e imaterial do Pará. A autoria é do deputado Elias Santiago, vice-presidente da Comissão de Cultura.

- O Comando Militar do Norte (CMN) dará início, na próxima semana, à operação Presença.

- Aproximadamente 60 militares irão reforçar a segurança no entorno do Centro de Excelência do Serviço Militar, unidade no bairro Curió-Utinga, em Belém.

Desejamos a todos os leitores uma Páscoa de paz e renovação.