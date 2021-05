Final feliz

Passa bem o operário que foi resgatado pelos bombeiros após ficar dependurado do lado de fora de um prédio em Belém.

Prepare o balde

Vai faltar água nos bairros do Umarizal, Nazaré e Reduto, em Belém. Será a partir das 22h de hoje, informa a Cosanpa.

Ricardo Salles (J. Bosco)

"Vou fazer aqui uma manifestação de surpresa com essa operação que eu entendo exagerada, desnecessária...”

Foi o que disse, ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aos jornalistas ao comentar sobre a operação “Akuanduba”, deflagrada pela Polícia Federal e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. As investigações apuram suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. O ministro é um dos investigados.

ATERRO

Negociação

Foi agendada para amanhã, às 9h, a reunião entre os representantes das Prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos para definir o destino do lixo doméstico dos três municípios, a partir de 1º de junho, quando está previsto o fechamento do Aterro Sanitário de Marituba. O encontro será mediado pelo desembargador Luiz Neto, do Tribunal de Justiça do Pará, relator do acordo judicial que permitiu o funcionamento do aterro até o próximo dia 31. A expectativa é de que hoje seja batido o martelo sobre a questão, embora ainda haja muitos impasses. A Prefeitura de Marituba quer suspender o funcionamento do aterro no município. Já a Prefeitura de Belém sugere a retomada do uso do antigo lixão do Aurá, sugestão que não foi bem recebida pelo desembargador.

INVESTIGAÇÃO

Reserva

O Ministério Público Federal (MPF) abriu, ontem, uma investigação para apurar os motivos do cancelamento, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de operação contra a criação ilegal de gado na reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. Planejada por mais de um ano, a operação para apreensão de mil cabeças de gado em uma área de 2,2 mil hectares desmatados ilegalmente, e com R$ 59 milhões em multas ambientais, estava marcada para o último dia 6, mas, às vésperas, teve o foco modificado e foi convertida em um simples levantamento de outros alertas de desmatamento na região.

ALEPA

Pane

A pane no sistema elétrico do prédio da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), e que ainda não foi resolvida, foi um transtorno anunciado, segundo trabalhadores concursados da Casa. Informação segura aponta que, desde 1991, não era feita manutenção na subestação da Casa.

“Milagre”

O problema foi tão grave que já se passaram dez dias e várias atividades técnicas e operacionais na Alepa ainda estão interrompidas. Baseada em laudo técnico, a mesma fonte afirma que, diante do risco de explosão, não houve uma tragédia por “verdadeiro milagre”.



MUDANÇAS

Publicadas

A edição de ontem do Diário Oficial do Estado trouxe uma verdadeira “dança de cadeiras” na estrutura interna da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Foram trocados oito nomes entre diretores e chefes de segurança de unidades prisionais. Dos oito nomes, somente dois se tratavam de remanejamentos para outras unidades; os demais não aparecem renomeados. Tirando a exoneração da secretária de diretoria da própria Seap, que teria sido a pedido, nas demais exonerações não foram publicados os motivos das mudanças.

CANNABIS

Imbróglio

O deputado federal Eduardo Costa (PTB-PA) anunciou, ontem, que pretende deixar a legenda comandada por Roberto Jefferson. O clima no partido azedou depois que Costa defendeu o projeto de lei que autoriza o plantio de maconha para o uso medicinal. Jefferson é contra a medida e tem usado as redes sociais para criticar o deputado que está sendo ameaçado de expulsão. Segundo Jefferson, a defesa de Costa ao projeto prejudica a imagem da legenda. Costa afirma que analisa uma saída jurídica para deixar a legenda sem perder o mandato. “Não me sinto mais confortável no PTB. O partido não é mais o mesmo de quando me filiei há 16 anos”, diz.

Convulsão

O polêmico projeto é de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE) e prevê o plantio de maconha para a retirada de óleo usado no controle de convulsões causadas por problemas neurológicos como a epilepsia. Eduardo Costa diz que, se aprovada, a proposta vai beneficiar 10 milhões de brasileiros e que o plantio seria feito em uma pequena área de, no máximo, três hectares, com acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. “Lamentavelmente, a discussão tem se pautado em preconceitos, dogmas e na ignorância, o que é pior que muita droga. Não será a ameaça de expulsão do PTB que irá me calar”, afirma Costa.

EM POUCAS LINHAS

► Lançado na última terça-feira, o projeto “Creches por todo Pará” prevê a construção de 100 creches nos próximos 14 meses.

► O programa de renda mínima da Prefeitura de Belém se aproxima da marca de quatro mil famílias beneficiadas.

► O Conselho Universitário da Universidade do Estado do Pará homologou, ontem, o resultado das eleições para reitor e vice-reitor, realizadas no último dia 13, por meio do sistema VotaNet, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

► A chapa 3 intitulada de “Uepa para Toda Gente” ficou em primeiro lugar com 51,7% dos votos válidos.

► A chapa é formada pelos professores Clay Chagas (reitor) e Ilma Pastana (vice-reitora).

► A lista será enviada para o governador Helder Barbalho, a quem cabe fazer a nomeação.

► O Diário Oficial do Estado trouxe ontem a composição do grupo de trabalho que vai elaborar a proposta de implantação da previdência complementar dos servidores prevista na reforma previdenciária aprovada em 2019.

► A Imprensa Oficial do Estado do Pará doou 280 livros para a Biblioteca Municipal de Tracuateua, através do programa denominado “Portal do Conhecimento”.

► Um caminhão vindo de Imperatriz, no Maranhão, abarrotado de medicamentos sem as notas fiscais, foi flagrado na fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) do Pará, no posto do distrito de Carne de Sol, à rodovia BR-222, no município de Abel Figueiredo.

► A carga, avaliada em cerca de R$ 33 mil, iria abastecer farmácias instaladas nos municípios paraenses de Canaã dos Carajás e Parauapebas.

► O transportador foi autuado e terá que pagar R$ 10.094,00 referentes ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mais multa.