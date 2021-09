'Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto', afirma Pelé durante internação

Susto no campus

Uma cobra sucuri com 5 metros de comprimento foi capturada, ontem, no campus da UFPA, em Belém.

Infração no trânsito

Caminhoneiros foram multados, ontem, após estacionarem os veículos na ciclofaixa da avenida Arthur Bernardes.

(J.Bosco)



"Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”

Foi o que afirmou, ontem, Pelé, o Rei do Futebol, após revelar, através das redes sociais, que foi submetido, no último sábado, a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito, uma parte do intestino. Pelé continua internado em um hospital e passa bem, de acordo com o boletim médico divulgado ontem.

GRITO

Excluídos

Como ocorre há 26 anos, será realizada, hoje, mais uma edição nacional do “Grito dos Excluídos”. Em Belém, a concentração está marcada para o Largo do Redondo, à avenida Nazaré. Em seguida, o grupo seguirá em passeata até o Mercado de São Brás. Até a noite de ontem, cerca de 40 entidades já haviam anunciado apoio à manifestação. Neste ano, o grupo recebeu também a adesão dos organizadores da campanha que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Pacífico

Em nota, a coordenação do evento disse que trabalhará para que o ato seja pacífico. “Nenhuma entidade ou participante buscará qualquer tipo de conflito com apoiadores do atual gestor federal, tampouco expressa intenção de encontro entre os atos. A democracia, o respeito, o direito à segurança e à livre expressão sempre foram e seguirão sendo partes fundamentais das atividades do ‘Grito dos Excluídos e Excluídas’, e não há razão alguma para isto ser diferente neste ano”.

Apoiadores

A favor do presidente Jair Bolsonaro serão realizados dois atos. Um terá concentração às 8h30, na escadinha do cais do porto de Belém. A organização é do deputado federal Eder Mauro (PSD-PA). Os manifestantes devem sair em passeata até a Praça da República, no Centro, mas os organizadores ainda avaliam estender a caminhada, talvez até a avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto. Outro ato que reunirá apoiadores de Bolsonaro é a “Marcha pela Liberdade” organizada pelas igrejas pentecostais, com concentração no estacionamento do Estádio Mangueirão, no bairro com a mesma denominação. A Secretaria de Estado de Segurança Pública não divulgou números de reforços que serão utilizados para evitar possíveis confrontos. Mas, garantiu que os agentes de segurança vão atuar para que não haja o encontro dos manifestantes a favor e contrários ao governo federal.

DIABETES

Risco

Estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que as taxas de mortalidade pela covid-19, em pacientes com diabetes, foram semelhantes à registrada entre aqueles sem a doença. Mas, os pesquisadores alertam que os sintomas da covid-19 foram mais graves entre os diabéticos. Além disso, o tempo de convalescência também foi maior. Os cientistas da Fiocruz ressaltaram que 463 milhões de pessoas no mundo vivem com o diabetes e, como a covid-19 é altamente transmissível, “é urgente a necessidade de identificação de mecanismos que previnam a infecção nesse grupo de pessoas”.

SERENIDADE

Manifestação

O governador do Pará, Helder Barbalho, assina o artigo intitulado “A hora do equilíbrio”, que está na página 2 deste caderno. No texto, o governador defende a liberdade de expressão e pede serenidade aos manifestantes que participarão dos atos de hoje, que marcam os 199 anos da Independência do Brasil. “Peço a cada paraense que exerça o seu direito de dizer o que pensa, mas antes de qualquer posição política, que o faça com absoluto respeito ao próximo. Vamos nos manifestar com serenidade”.

MUNICÍPIO

Aval

A Prefeitura de Belém enviou ao Ministério da Economia um projeto de saneamento para o igarapé Mata-Fome. A obra está avaliada em U$ 30 milhões e a análise pela equipe ministerial é parte do processo para que o município consiga aval federal para um empréstimo a ser contraído junto às instituições financeiras nacionais ou internacionais. Sem o aval federal, os juros ficam mais altos e a contrapartida exigida pelos agentes financeiros também aumenta, o que pode inviabilizar o projeto.

AÉREO

Benefício

Foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado o sistema de incentivo para a realização de rotas de novos voos regionais, concedendo para as operadoras de viagens aéreas benefício fiscal para abatimento nos custos com gasolina e querosene de aviação. Pelo Decreto 1.840, haverá redução da carga tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os dois combustíveis, beneficiando, além das duas rotas regulares internacionais, outras seis rotas interestaduais e 14 intermunicipais, já existentes ou, no caso de novas rotas, a condição é que um dos novos voos inclua o município de Salinópolis, no nordeste paraense. Em relação aos voos internacionais, está confirmado, até agora, o retorno das operações da companhia portuguesa TAP no mês que vem.

EM POUCAS LINHAS

► A Polícia Federal avança nas investigações sobre uma rede de contrabando de manganês no Estado do Pará. A próxima operação que está sendo acompanhada por uma equipe de TV nacional pode bater às portas de um(a) deputado(a) estadual do Pará.



► Confirmada para a sexta-feira, 10, a visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, será acompanhada por embaixadores de dez países e pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Durante a visita, pesquisadores do instituto farão uma apresentação sobre a atuação do órgão no controle de doenças como a malária e a leishmaniose.

►Foi lançado, ontem, o edital para o 7º Festival da Canção da Transamazônica. As inscrições são gratuitas e prosseguirão até 6 de outubro. Serão distribuídos R$ 56 mil em prêmios nas etapas kids, regional e nacional. O festival, que acontece em Altamira, no oeste paraense, está marcado para o período de 18 a 20 de novembro.

► Poderão ser feitas até o dia 23 de outubro as doações de cestas básicas para a campanha de arrecadação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que tem circunscrição nos Estados do Pará e Amapá. Os postos de coleta funcionam na Escola Salesiana do Trabalho, à avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, e no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário.

► Hoje, por conta do “Grito dos Excluídos”, serão desviadas as linhas de ônibus urbanos que trafegam pelas avenidas Nazaré e Magalhães Barata.

► No dia 31 de dezembro deste ano, o Aeroclube de Belém encerrará as atividades para dar lugar ao futuro “Parque da Cidade”. O fechamento do Aeroclube coincide com um momento de crise no setor de táxi aéreo. Queda na demanda e alta no preço dos combustíveis estão entre os fatores.