'Vou dar mais uma dica: é de Belo Horizonte e fez escola militar', diz Bolsonaro sobre chapa

Demanda por voos

Após receber adequações, o Aeroporto de Tucuruí vai solicitar autorização oficial para a operação de voos à noite.

Inverno amazônico

Belém segue sob o alerta laranja de chuvas intensas do Inmet. Para hoje, a previsão é de novos temporais.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Vou dar mais uma dica: é de Belo Horizonte e fez escola militar.”

Foi o que disse, ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ser indagado, durante entrevista a uma emissora de rádio, sobre quem seria o seu companheiro de chapa na corrida presidencial. Ele indicou que vai, como previsto, escolher o ministro da Defesa, Walter Braga Netto. Considerado o favorito para o posto, Braga Netto é natural da capital mineira e fez carreira no Exército, alcançando o posto de general.

MARAJÓ

Ações

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, desembarcará, amanhã, no Estado do Pará. Ela vai anunciar novas ações para a população atendida pelo programa federal “Abrace o Marajó”. Além de Damares, a comitiva será formada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e por representantes de órgãos federais, que são parceiros do programa.

Computadores

Parte da programação está marcada para as 10h, no edifício-sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), no bairro do Marco, em Belém, onde o Ministério das Comunicações fará a entrega de 304 computadores para escolas públicas dos 16 municípios do arquipélago marajoara.

Agricultura

À tarde, na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, será feita a entrega de dois mil contratos de concessão de uso de terras para agricultores dos municípios de Curralinho e Bagre. No mesmo evento, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ligada ao Ministério da Economia, fará a transferência de áreas da União para o Incra, o que, segundo o governo, vai permitir a emissão futura de títulos de propriedade para os ocupantes de projetos agroextrativistas na região.

ROBÓTICA

Torneio

Será aberto, hoje, no município de Ananindeua, o Torneio Sesi de Robótica First Lego League, a maior competição de robótica educacional do Brasil. Crianças e adolescentes de 9 a 16 anos formam o público alvo. O evento é aberto à visitação. Trinta e três equipes estão inscritas para diferentes categorias. Nesta edição, os jovens foram desafiados a desenvolver projetos ligados ao transporte e à logística.

Gênero

A participação feminina é um dos destaques desta edição. Ao todo, 45% dos participantes são do sexo feminino e cinco das 33 equipes que integram o torneio são compostas exclusivamente por garotas. O número confirma a tendência de crescimento do interesse das estudantes pela área da ciência e tecnologia, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da inovação em todo o País. O evento vai até amanhã, no Sesi de Ananindeua, com visitação liberada para pessoas vacinadas contra a covid-19, mediante apresentação do comprovante de imunização.

BANCO

Pagamentos

Clientes do Bradesco estão enfrentando uma via crucis para pagar os boletos da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mesmo quando ainda dentro do prazo de vencimento. Há um impasse entre a Cosanpa e o Bradesco, mas os detalhes ainda não foram devidamente explicados aos clientes e outros consumidores. A Cosanpa afirma que o problema estaria na instabilidade do sistema do Bradesco. O banco, por sua vez, afirma que o problema é que a companhia não teria renovado o convênio para que a instituição financeira receba os pagamentos. Enquanto isso, muitos consumidores seguem tentando fazer o pagamento, mas sem sucesso.

CONDOR

Regularização

A Prefeitura de Belém, através da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), realizará, hoje, às 19h, no “Palácio do Bares”, uma audiência pública com moradores do bairro da Condor. Segundo o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, mais de 60% das 42.038 mil moradias da Condor estão em situação de “insegurança jurídica”. Ou seja, os moradores não têm registros de propriedade dos lotes. A gestão municipal, afirma Lélio, está trabalhando para garantir títulos de propriedade para a comunidade.

VIGIA DE NAZARÉ

Turismo

A Prefeitura de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, quer fortalecer o turismo municipal. Para isso, anunciou o investimento de recursos em duas obras públicas. Uma é a reconstrução do Museu da Cidade, que está fechado desde 2016. E a outra é a reforma da Igreja da Mãe de Deus, construída pelos jesuítas há três séculos. Com formação de mão de obra na área do turismo, o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Nélio Palheta, afirma que Vigia de Nazaré terá atrativos únicos para o turismo cultural, fora o Carnaval, bandas de música e quadrilhas juninas.

Em Poucas Linhas

► Um estudo inédito divulgado ontem, aponta que a economia verde da Amazônia não foi lembrada nos planos de recuperação frente à pandemia no Brasil. O levantamento traçou um panorama sobre o impacto das medidas adotadas pelo governo federal nos Estados da Amazônia Legal e classificou 87% delas como de impacto negativo baixo, com a maior parte destinada a subvenções e créditos para o setor agropecuário. O estudo foi elaborado pelo hub de Bioeconomia Amazônica, iniciativa vinculada à Green Economy Coalition em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável.

► A Fundação Amazônia de Amparo à Pesquisa do Pará (Fapespa) vai lançar o Boletim da Mineração do Pará, contendo um amplo diagnóstico do setor mineral, apontando seu impacto na socioeconomia, meio ambiente e geração de empregos.

► Através do projeto “E+Reciclagem”, da Equatorial Pará, o Movimento República de Emaús foi beneficiado com a redução da fatura de energia elétrica. Foram trocadas 86 toneladas de resíduos, o que resultou em um desconto de mais de R$ 10 mil na conta de energia da organização não governamental nos últimos três meses.

► A extração de bauxita na Hydro Paragominas completa 15 anos neste mês. A mina, que é o primeiro elo da cadeia do alumínio, é uma das principais em operação no Pará e aliada no desenvolvimento do município de Paragominas. Um dos investimentos é em reflorestamento. Mais de 2,6 mil hectares já foram reflorestados na região da Hydro Paragominas desde 2009. Em 2021, foram reabilitados cerca de 290 hectares pela Hydro Paragominas. Cerca de 45% das ações de reflorestamento foram realizadas com a técnica de nucleação e 55% com o plantio tradicional.