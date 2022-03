'Vocês são meus heróis', declarou Arnold Schwarzenegger a manifestantes contra a Rússia

Mais oportunidades

Hoje acontece a formatura de 69 alunas do programa de qualificação profissional “Donas de Si”, da Prefeitura de Belém.

Carestia à mesa

O preço do açaí não para de subir. O litro do tipo médio passou de R$ 22 para R$ 30 em alguns pontos de venda da capital.

(J.Bosco)

"Vocês são meus heróis.”

Ator e ex-governador do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger publicou um vídeo em suas redes sociais onde enviou a mensagem para os manifestantes que realizam protestos em cidades russas contra a invasão da Ucrânia. “Sabemos que vocês têm sofrido as consequências da sua coragem. Vocês foram presos e foram agredidos”, frisou o ator.

PSOL

Pré-candidatura

A decisão de parte do PSOL, partido do prefeito Edmilson Rodrigues, de anunciar a pré-candidatura do vereador Fernando Carneiro ao Governo do Pará provocou reações internas na legenda. A Primavera Socialista, corrente majoritária no partido, classificou o anúncio como precipitado.

Deliberação

Nas redes sociais, o presidente estadual do PSOL, Adolfo Oliveira Neto, afirmou que “o partido é plural, mas a sua democracia não autoriza que pré-candidaturas autodeclaradas se posicionem como se fossem oficiais”. Segundo Neto, cabem às instâncias “democraticamente eleitas, no momento certo, deliberar o caminho que melhor conduza o partido às vitórias políticas e eleitorais”.

Manifesto

Na última quarta-feira, as tendências Movimento Esquerda Socialista (MES), Ação Popular Socialista (APS), Corrente Socialista dos Trabalhadores (CST) e Resistência e mais a deputada federal Vivi Reis e a bancada “Mulheres Amazônidas” divulgaram manifesto defendendo que o partido tenha candidatura própria ao governo do Estado. No documento, o grupo lançou a pré-candidatura de Fernando Carneiro.

PT

Caravana

Depois de passar pelo oeste do Pará e por Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a “Caravana da Esperança”, organizada pelo PT, chegará hoje a Belém. O encontro será às 19h, na sede da escola de samba “Rancho Não Posso me Amofiná”, no bairro do Jurunas. Além do pré-candidato ao Senado, Beto Faro, acompanham o grupo o vice-presidente nacional do PT, Zé Geraldo; o deputado federal Airton Faleiro; a ex-governadora Ana Júlia Carepa, o vice-prefeito de Belém Edilson Moura e os deputados estaduais Dilvanda Faro, Dirceu Ten Caten e Carlos Bordalo.

SOLIDARIEDADE

Encontro

O Solidariedade, partido presidido por Paulinho da Força, fará hoje, em Belém, um encontro estadual para debater os rumos a seguir nas eleições de outubro. A tendência na legenda é apoiar a candidatura do senador Zequinha Marinho (PL-PA) na disputa ao governo do Estado. O ex-governador Simão Jatene é convidado de honra do evento; vai compor a mesa, mas não confirmou os boatos de que aproveitaria o ato para se filiar à legenda.

PRODUÇÃO

Interior

Compreendida como vital para o desenvolvimento industrial do Estado e geração de empregos, a política de incentivos fiscais é utilizada como forma de atrair investimentos, sobretudo para o interior paraense. Inclusive, a política tem site com transparência de dados, que foi lançado neste ano. A plataforma disponibiliza uma radiografia dos principais dados socioeconômicos relacionados à política, como o total de empresas incentivadas, o faturamento e o número de empregos diretos gerados a partir dos investimentos.

ABUSO

Combate

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Norte 2 realizou encontro de bispos e assessores para discutir a criação do Serviço Diocesano de Proteção da Criança, do Adolescente e das Pessoas Vulneráveis. A ideia partiu de dom José Altevir, bispo que, recentemente, deixou o município de Cametá para assumir a Diocese de Tefé (AM) e atende orientação do papa Francisco para que a igreja católica adote mecanismos de proteção às crianças e adolescentes no dia-a-dia das paróquias. A expectativa é apresentar as diretrizes até o final deste ano e que as dioceses do Brasil adotem as medidas.

PAULO CHAVES

Missa

Amigos e admiradores do arquiteto Paulo Chaves se reuniram, ontem, na Igreja São Geraldo Magela, no conjunto Marex, para a missa que marcou um ano da morte do ex-secretário estadual de Cultura. Na capital paraense, Chaves deixou a sua assinatura em obras como a Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Hangar Centro de Convenções. Hoje, a homenagem será para o jurista Zeno Veloso, morto no ano passado, vítima da covid-19. A missa de um ano de falecimento será transmitida pela TV Nazaré, a partir das 18h. Zeno colaborou com O LIBERAL como articulista por décadas.

Em Poucas Linhas

► Faltam 14 dias para o fim da janela partidária, o período em que é possível trocar de legenda sem risco de perder o mandato. A movimentação nos bastidores deve se intensificar nesta reta final do prazo.

► O deputado estadual José Maria Tapajós, que se recupera de uma cirurgia em São Paulo, anunciou que deixou o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Mas o parlamentar ainda não informou qual será o seu futuro partido.

► O presidente do PCdoB em Belém, Rodrigo Moraes, usou as redes sociais para demonstrar o seu descontentamento pela ausência de representantes do PT na Câmara Municipal durante a sessão especial comemorativa aos 100 anos da legenda. “Logo nós que sempre somos os aliados de primeira hora...”, escreveu Moraes. Proposta pelo vereador Altair Brandão (PCdoB), a sessão foi realizada na última quarta-feira.

► Os moradores do bairro da Pedreira, em Belém, já receberam os novos hidrômetros da Companhia de Saneamento do Pará, mesmo sem a conclusão da obra de substituição da rede de abastecimento de água.

► A Academia de Medicina do Pará promoveu sessão especial em homenagem ao centenário de vida do médico Renato Chalu Pacheco. Chalu é o associado mais longevo do Sindicato dos Médicos do Pará.

► O Instituto Progresso, entidade sem fins lucrativos, realizará, amanhã, no conjunto “Novo Cristo 1”, evento para apresentar suas ações a parceiros como Sesi, Senai e Sebrae. Pela manhã, haverá uma série de atividades e, ao final, será aplicada uma pesquisa para coletar dados para subsidiar novos projetos que ajudem a melhorar as condições de vida da comunidade do Icuí-Guajará, no município de Ananindeua.