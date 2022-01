Sem volta às aulas

Escolas enfrentam a evasão de alunos, entre 5 e 9 anos, que ainda não aprenderam a ler, indica estudo sobre educação na pandemia.

Exame da OAB nacional

A Ordem dos Advogados do Brasil realiza o XXXIV Exame de ordem unificado nos dias 20/02 (prova objetiva) e 24/04 (prova prático-profissional).

Peter Dinklage (J)

"Vocês ainda estão contando essa história retrógrada sobre sete anões morando numa caverna?”

PETER DINKLAGE, ator britânico, ao criticar uma nova adaptação do clássico infantil “A Branca de Neve e Os Sete Anões”, que está sendo produzida por uma plataforma de streaming. O filme será em versão live-action, ou seja, com atores reais interpretando os papéis principais, em vez de animações. Dinklage, que tem nanismo, se posiciona contrário a qualquer tipo de reforço a estereótipos com anões em trabalhos artísticos.

VEÍCULOS

Apreendidos

O Ministério Público do Pará expediu recomendação administrativa para averiguar, na Delegacia de Polícia Civil no município de Bom Jesus do Tocantins, a situação de veículos que não estão vinculados a nenhum procedimento. A determinação foi tomada pela titular da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Marabá, Francisca de Paula da Gama, ao saber da existência de 55 veículos apreendidos, entre carros e motocicletas, sendo que apenas 28 destes estariam vinculados a algum procedimento.

Destinação

A recomendação tem objetivo de verificar os destinos que devem ser dados aos 27 veículos sem vínculo algum, que pode ser o encaminhamento ao órgão de trânsito, a restituição aos seus respectivos proprietários ou, ainda, a instauração de outras medidas cabíveis para que os veículos não fiquem retidos sem justificativa legal. O documento estabelece o prazo de 15 dias para que a Corregedoria Geral de Polícia Civil no município de Marabá informe as providências que serão adotadas.

MUDANÇA

Apelo



O presidente Jair Bolsonaro anunciou, em suas redes sociais, que decidiu anular os atos em que revogava os decretos de luto oficial editados em seu governo e por antecessores. “Tendo em vista o apelo popular para que todos esses Decretos permanecessem vigentes, em respeito à história e à memória dos falecidos, tornarei sem efeito as revogações dos 122 atos, independente do governo que os decretou ou da personalidade homenageada”, justificou.

Personalidades

Entre os lutos oficiais, estavam os do ex-arcebispo emérito de Recife e Olinda, Dom Hélder Câmara; do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e do sociólogo Darcy Ribeiro.

SANTO

Celebração



A Igreja Católica celebra hoje São João Bosco, o padroeiro da juventude. O dia marca a sua Páscoa definitiva. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens estão sendo realizadas com festividade desde o dia 23, nas Igrejas dedicadas ao Santo, no bairro do Reduto e em Ananindeua. Hoje, no encerramento, a missa solene será presidida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, na Capela do Colégio Dom Bosco. Em Ananindeua, a missa será celebrada pelo pároco Francisco Alves de Lima. As duas celebrações serão às 19h, e a Arquidiocese garante que está atenta às medidas de proteção contra covid-19 e gripe.

AÇÃO

Cavernas



Uma Ação Civil Pública foi protocolada para impedir que o decreto 10.935, do governo federal, desse o aval à destruição por uso exploratório das cavernas e cavidades subterrâneas brasileiras. O decreto foi suspenso no último dia 24 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), por representar riscos irreversíveis a estes locais, que já são protegidos por outro decreto federal, de 1990. A ação foi protocolada pelo Instituto Internacional Arayara, organização da sociedade civil parceira da ciência e meio ambiente, em conjunto com os mandatos do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), da vereadora Duda Salabert (PDT-MG) e com a Rede Sustentabilidade do Pará.



FÓRUM

Sede



Belém vai sediar a décima edição do Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), evento que reúne lideranças dos povos originários e tradicionais, representantes de movimentos sociais, ambientalistas, professores, cientistas e autoridades com objetivo de debater e apresentar políticas em defesa da Amazônia. Esta será a terceira vez que a capital paraense recebe o evento, que ocorrerá em julho no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). Participam do encontro representantes de vários países da Europa, Ásia e os nove países da Pan-Amazônia.



Comitê



Nos dias 11 e 13 de fevereiro, o comitê organizador vai realizar a primeira reunião para detalhar as atividades que serão desenvolvidas. No final de fevereiro, o comitê passa a contar com a Casa Pan-Amazônica, espaço que vai reunir todos os membros organizadores do evento para decisões sobre programação, estrutura e logística. Além da importância geopolítica, o Fórum Social Pan-Amazônico coloca Belém na rota de importantes eventos internacionais e contribui para aquecer a economia local, através do fluxo de turistas, movimentando pequenos empreendedores de diversos segmentos.

EM POUCAS LINHAS

► Além da grande repercussão na imprensa nacional da entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo, para a Rádio Liberal FM 97,5, site e redes sociais de O LIBERAL, a edição impressa deste domingo também teve alta circulação.



► A matéria, com principais trechos da conversa com o líder petista, foi escrita pela repórter Natália Mello, que também conduziu a entrevista ao vivo com o jornalista e radialista Abner Luiz.



► Uma nova empresa passa a administrar, a partir de hoje, o restaurante popular “Desembargador Paulo Frota”, da Prefeitura de Belém.



► A CZN Alimentação venceu a licitação realizada pelo Banco do Povo, responsável pelo local. O Banco informa que o valor da refeição continuará custando R$ 2.

► A Cooperativa da Construção Civil do Estado do Pará (Coopercon) apontou aumento de 11% na geração dos negócios entre as associadas e empresas do ramo da construção civil.

► Na prática, 2021 fechou com o marco de R$ 148 milhões em negócios transacionados entre cooperados e fornecedores, em pouco mais de seis anos de fundação.

► A Primeira Igreja Batista do Pará (PIB-PA), fundada em 1898 pelo missionário sueco Erick Alfred Nelson, comemora 125 anos de história e evangelização no próximo dia 2, às 19h.

► Por seu trabalho, Nelson ficou conhecido como “Apóstolo da Amazônia”. O atual presidente da igreja no Pará é o pastor David Bowman Riker, mas o início da programação, ocorrido nesse final de semana, teve pregações do reverendo Patrick McClure, de São José dos Campos (SP).

► Os donos de veículos com final de placas de 42 a 62 têm até amanhã, 1º de fevereiro, para obter descontos no Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022.

► Os descontos chegam a 15% para quem não recebeu multa em dois anos, 10% em um ano e 5% de desconto nas demais situações.