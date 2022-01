Incentivo cultural

O Governo do Pará lançará, amanhã, o edital da Lei Semear 2022. Será às 18h, na galeria “Benedito Nunes”, em Belém.

Carestia nossa de cada dia

O preço do quilo do frango aumentou nos últimos dias na capital paraense. Foram reajustes de até 20%, dizem consumidores.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Você sabe muito bem que não tem espaço no Orçamento para isso, né?”

Foi assim que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, respondeu, ontem, ao questionamento da imprensa sobre a concessão de reajustes salariais a servidores públicos federais. De acordo com ele, não há espaço no Orçamento, mas é preciso esperar o presidente da República, Jair Bolsonaro, “bater o martelo”.

COVID-19

Avanço

O número de casos confirmados de covid-19 aumentou em todo o mundo entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano. O gráfico diário do site “Our World in Data” (Nosso mundo em dados), da Universidade de Oxford, mostra uma forte escalada a partir de meados do mês passado. No último dia 12, por exemplo, foram registrados 3,7 milhões de casos da doença causada pelo novo coronavírus. E outros 2,6 milhões na segunda-feira, 17.

Tendência

No Brasil, a tendência de queda de casos confirmados nos últimos meses sofreu mudança de rumo exatamente na virada do ano. O pico foi em 11 de janeiro, com onze mil novos casos de covid-19. Já a semana começou com 74,3 mil novos casos. São números no mesmo nível que só se havia observado em maio e junho de 2021. No Pará, os casos confirmados estão abaixo dos patamares em outros períodos, mas o que preocupa são os registros de reinfecção associados a síndromes gripais.

Subnotificações

Pelo menos no Pará, os dados podem estar subnotificados pela falta de testes de covid-19, como sugerem infectologistas que atuam no combate à pandemia em municípios do Estado. Em Belém, pacientes ouvidos pela coluna sofreram nos últimos dois dias para fazer o teste. Ontem, na unidade de saúde do bairro do Jurunas, pacientes desistiram da busca por atendimento por causa das longas filas. Nas unidades da Vila da Barca e Val-de-Cães havia somente 20 testes por turno.

Demanda

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde disse que é uma das poucas capitais brasileiras ainda com testes para a covid-19, mas reconhece que o volume não é suficiente para atender a todos que buscam as unidades básicas de saúde.

GOLPE

Alerta

O deputado federal Joaquim Passarinho (PSD-PA) alertou, via redes sociais, que golpistas estão se passando por ele, usando um número diferente do seu, mas com a sua foto, com objetivo de buscar com terceiros algum contato com outras autoridades. Na postagem em que informa sobre o golpe, a tentativa é de contato com o prefeito Darci Lermen, de Parauapebas. Um aliado político recebeu a mensagem, estranhou o número e o pedido, e informou ao deputado pelo número em que conversa com frequência, constatando a tentativa de falsa identidade.

COMBUSTÍVEIS

Reajustes

Após o retorno aos trabalhos legislativos, a pauta do Senado Federal deve priorizar a análise e votação de projetos de lei que busquem conter os sucessivos aumentos de preços dos combustíveis. Entre os itens da pauta, está o PL 3.450/ 2021, de autoria do senador Jader Barbalho (MDB-PA). O texto proíbe a vinculação dos preços dos combustíveis derivados de petróleo aos das cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. O parlamentar argumenta que, desde 2016, a Petrobras utiliza o valor do barril de petróleo em dólar para fazer reajustes na gasolina nacional. Logo, com a alta da moeda norte-americana, ocorre também o reajuste no combustível.

ASSASSINATO

Em família

Causou perplexidade a notícia do assassinato de uma mãe pelo próprio filho, Felipe Giugni Bahia, em bairro nobre de Belém. Após o crime, Felipe ainda agrediu a irmã. Ele mesmo ligou para a polícia, que o prendeu em flagrante. O delegado Cláudio Galeno, da Divisão de Homicídios, ouviu o advogado, que se entregou sem qualquer resistência. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que possa ter ocorrido um “surto” após uma medicação específica. Para o delegado, as investigações ainda estão no início e mais familiares e amigos devem ser ouvidos.

Investigação

Porém, pela experiência em casos desse tipo, Galeno relata que “os autores que passam por um surto psicótico e cometem um crime sempre têm um lapso de memória”. Galeno também é um dos responsáveis pelas investigações de outro caso recente de repercussão na sociedade paraense, que é a morte da jovem Yasmin Cavaleiro de Macêdo, encontrada morta nas águas do rio Maguari, em Belém, após passeio de lancha com amigos. As circunstâncias do fato ainda seguem em apuração e sob segredo de justiça.

EM POUCAS LINHAS

► Com a terceira maior população quilombola do País, o Estado do Pará será um dos focos de nova ação do Ministério da Saúde.

► O governo federal vai destinar até R$ 27 milhões para incentivar o aumento do número de cadastros na Atenção Primária à Saúde.

► O prefeito de Tailândia, Paulo Liberte Jasper, o “Macarrão”, aguarda as investigações da Polícia Civil sobre as motivações da tentativa de assassinato que sofreu no início da semana.

► A Polícia não revelou a identidade do acusado, preso em flagrante, após ser rendido na casa de “Macarrão”, portando uma pistola .380 e munição.

► Os deputados estaduais Eliel Faustino (DEM), Renilce Nicodemos (MDB) e Dilvanda Faro (PT) testaram positivo para a covid-19. Além do diagnóstico, Dilvanda ainda se recupera de uma cirurgia renal.

► Dilvanda reforçou a importância de estar com o ciclo vacinal completo, o que garantiu a estabilidade do seu quadro clínico.

► Em Ananindeua, o vice-prefeito e médico Erick Monteiro também testou positivo para a doença.

► Mesmo com o recesso legislativo, o presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão (MDB), tem mantido contato com os vereadores e servidores para monitorar a ocorrência de casos de covid-19 entre eles.

► Na volta aos trabalhos legislativos, no próximo dia 1º, ele vai se reunir com a mesa diretora para avaliar o quadro e decidir se as sessões serão ou não presenciais.

► Com estrutura para oferecer serviços de saúde às famílias atingidas pelas enchentes em Marabá, no sudeste paraense, duas carretas do projeto “TerPaz, Formação Profissional”, do Governo do Pará, chegaram ontem ao município.

► Entre os serviços ofertados pelos próximos dias estão atendimentos médicos, testes para detecção de covid-19 e emissão de documentos.