'Você não é homem', diz Marçal antes de ser atacado por José Luiz Datena em debate

Silvio Almeida se tornou o primeiro ministro demitido por assédio sexual no Brasil desde a redemocratização, em 1985.



Previsão sombria

Segundo o bilionário Bill Gates, “o mundo só tem dois caminhos nos próximos anos: uma grande guerra ou uma nova pandemia”.

"Você não é homem”

Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, momentos antes de ser agredido com uma cadeira pelo candidato do PSDB, José Luiz Datena, durante debate na TV Cultura.

VACINA

EM BAIXA

Apesar das campanhas estadual e municipal chamando a população para procurar os postos de vacinação, os índices de imunização contra a influenza ainda estão muito abaixo da meta de 90%. No Pará, a cobertura vacinal está em apenas 5% para idosos; 6% para crianças; 5% para gestantes; 3% para professores e 7% para trabalhadores da saúde, com um total de 88.194 vacinados. O Ministério da Saúde espera atingir 2,7 milhões de pessoas.



CAMPANHA

Para acelerar a vacinação, foi marcado para 28 de setembro, o Dia D da campanha, quando, além desses grupos devem ser atendidas também pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, deficiências, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos e portuários, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. A expectativa é de que ainda em setembro, aumente a procura pelos imunizantes.



SARAMPO

PREVENÇÃO

Cinquenta profissionais de saúde de diversas regiões do Estado foram treinados na semana passada para reforçar a vigilância, a busca ativa e a capacidade de resposta rápida em casos suspeitos de sarampo. O treinamento foi promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde.



PROTOCOLO

Embora o último caso registrado da doença no Estado tenha sido em 2022, as autoridades de saúde querem garantir que as equipes estejam prontas para agir rapidamente frente a qualquer caso suspeito, seguindo os protocolos de investigação, coleta de material e vigilância dos contatos.



PRECAUÇÃO

A medida é necessária por conta da proximidade com países que ainda têm surtos de sarampo.



PESQUISA

FAKE

Em Castanhal, a tentativa de divulgar pesquisas eleitorais falsas para burlar a Justiça Eleitoral não está dando os resultados pretendidos por quem está caindo nas pesquisas. Na tentativa mais recente, durante a semana, um dos candidatos a prefeito na cidade sentiu os efeitos desta pronta ação da Justiça Eleitoral.



SUSPENSÃO

Ele foi alvo de decisão da juíza Sara Augusta Medeiros, titular da 4ª Zona Eleitoral de Castanhal, que mandou suspender, imediatamente, no horário eleitoral gratuito, a divulgação de pesquisa que o colocava como líder na disputa pela cadeira de gestor municipal da Cidade Modelo.



MEIO AMBIENTE

COMITÊ

Está funcionando em Belém, desde o último dia 8, o comitê permanente de combate a crimes ambientais e descarte irregular de lixo. As equipes do comitê iniciaram o serviço após uma reunião na Sala de Situação da Guarda Municipal de Belém (GMB). Elas são responsáveis pela fiscalização e aplicação das medidas jurídicas para quem praticar crimes ambientais na cidade, como o descarte irregular de lixo. O comitê é formado por agentes das secretarias municipais de Urbanismo (Seurb), Saúde (Sesma), Meio Ambiente (Semma) e Saneamento (Sesan), pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Guarda Municipal e agências distritais.



TRIBUNAL

ITINERÂNCIA

Goianésia, Novo Repartimento e Pacajá vão receber esta semana a Unidade Móvel do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A ação será realizada no período de 16 a 20 de setembro. Nas carretas do Tribunal, serão oferecidos serviços ligados aos direitos trabalhistas como informações sobre férias, 13º salário, FGTS; além de requerimento de benefícios do INSS; PIS/PASEP; carteira de trabalho digital, entre outros. O atendimento será feito por servidores da Justiça do Trabalho, do INSS, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Caixa Econômica Federal. Todos os serviços são gratuitos e os interessados devem levar um documento de identificação com foto.

Em Poucas Linhas

- O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) concluiu o treinamento voltado para Técnicos de Satélite, responsáveis pela transmissão dos resultados das Eleições Municipais de 2024 no sudeste paraense.

- Ao todo, 21 profissionais participaram da capacitação, que tem como foco garantir a transmissão segura e ágil dos resultados nas zonas eleitorais situadas em áreas de difícil conectividade.

- Será realizado amanhã o lançamento oficial do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024.

- A programação inicial será no Palácio da Agricultura, sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), uma das parcerias da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) na realização do evento, que será aberto no dia 26 deste mês, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

- O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, lançou na última quinta-feira, 12, o edital de participação para o III Encontro de Pesquisa e Patrimônio Cultural. O evento, que integra a programação da Semana Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural, será realizado de 6 a 8 de novembro de 2024, no Centro Cultural Palacete Faciola, em Belém.

- O tema será “Patrimônio Cultural e Sociobiodiversidade”, e o objetivo é divulgar pesquisas acadêmicas nas áreas de patrimônio cultural e ambiental. Estudantes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com vínculo comprovado em projetos de pesquisa, podem participar nas categorias de expositores, palestrantes ou ouvintes.

- As centrais sindicais lançaram um aplicativo onde é possível que o trabalhador faça denúncia de assédio eleitoral por parte dos patrões. O lançamento foi feito em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT). A iniciativa partiu da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e União Geral dos Trabalhadores (UGT).