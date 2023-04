'Virada da Rússia como chefe do Conselho de Segurança mostra a completa falência de instituições'

Prazo prorrogado

Contribuintes em dívida com a União têm até 31 de maio para aderir ao

Programa Litígio Zero.

Doses disponíveis

Pessoas com comorbidades foram incluídas nos grupos considerados prioritários para receber a vacina bivalente contra a covid-19.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"A virada da Rússia como chefe do Conselho de Segurança mostra a completa falência de tais instituições”.





Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ressaltou que Moscou continua lançando ataques letais às cidades ucranianas enquanto preside o Conselho de Segurança da ONU, órgão mais importante das Nações Unidas.

TCU

EX-DEPUTADO

Segundo reportagem publicada neste fim de semana, no site da revista Veja, o ex-deputado e ex-secretário de Transportes do Pará Valdir Ganzer (PT) foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver R$ 22 milhões ao Tesouro Nacional. Mas quem conhece bem o ex-parlamentar sabe a pessoa séria, honrada e comprometida com as boas causas e os mais necessitados que ele é. Não é possível afirmar que ele não locupletou-se com estes recursos, mas é quase certo que este não é o caso. “O ex-deputado ainda vai recorrer da decisão, com certeza. Expresso aqui meu desejo de que tudo seja esclarecido da melhor forma possível”, diz o presidente-executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana.

CALOTE

MUNICÍPIO

Após publicação de denúncia sobre os calotes da prefeitura de Belém com os médicos que prestavam serviços no Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, médicos que ficam de plantão no hospital Maradei para atender pacientes de urgência e emergência encaminhados pelo município procuraram a coluna para informar que estão com sete pagamentos em aberto, alguns desde 2021.

REPASSE

Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém chegou a fazer um acordo com os profissionais, se comprometendo a colocar os pagamentos em dia, mas ficou só na promessa. Os médicos dizem que, por enquanto, não falam em paralisação para evitar novo caos na capital, mas muitos questionam o que está sendo feito com os R$ 29 milhões repassados, no final de fevereiro, pelo governo do Estado ao município.

OBRAS

TRANSTORNOS

O mês de abril chegou e, com ele, o aniversário de um ano de transtornos no trânsito com as obras da prefeitura de Belém na “nova avenida Senador Lemos”.

DEMORA

Entre idas e vindas, e muitas paralisações, as obras seguem a passos lentos e sem previsão de término. Em 11 de abril de 2022, a obra foi relançada com pompa e circunstância pelo prefeito Edmilson Rodrigues, mas, passados 12 meses, moradores e trabalhadores da avenida tiveram mais aborrecimentos que benefícios. Somente o trabalho de drenagem foi concluído. Um grande trecho continua com a pista raspada, mas sem asfalto.

ORÇAMENTO

Quando foi apresentada pelo prefeito, a obra tinha previsão de conclusão de sete meses e orçamento previsto de R$ 12 milhões. Em junho, quando as obras de fato começaram a tomar fôlego, a prefeitura informou que o orçamento era de R$ 16 milhões, quatro mais que o previsto pelo prefeito, e incluiria a implantação de ciclofaixas, iluminação e até arborização. Apesar de haver três secretarias - as de saneamento, urbanismo e meio ambiente - envolvidas na obra junto com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), sequer foi decidido tecnicamente o que fazer em relação aos dois sentidos da via, que muda de direção a partir da travessa Soares Carneiro até a avenida Visconde de Souza Franco. Ano passado, a Semob chegou a fazer um estudo da quantidade de carros nesse trecho em determinados horários, com possibilidade de mudança para um sentido só, mas ficou em silêncio quanto ao resultado, assim como a prefeitura, completamente muda quanto ao futuro da obra.

PEDÁGIO

RODOVIAS

Está sacramentado, faltando apenas a divulgação das datas em que o Pará começará a ter pedágios em suas rodovias. Os primeiros serão instalados em duas rodovias: na federal BR-163, a Cuiabá-Santarém, agora também chamada de rodovia da soja; e na estadual PA-150, leiloada recentemente a um consórcio de empresas.

Somadas, as duas rodovias têm um movimento avaliado em mais de 10 mil veículos/dia, números que, com as cobranças, deverão tornar as duas rodovias autossustentáveis, com expectativa de criação de uma terceira pista e melhoria dos acostamentos, que geram muitas reclamações por conta da falta de segurança aos motoristas e demais usuários.

Em Poucas Linhas

► A diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região se reuniu com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para cobrar maior celeridade na relação dos profissionais com a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

► O grupo apresentou uma lista de demandas, entre elas, facilitar aos profissionais a emissão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) junto à Sefin.

► À Codem, os corretores de imóveis pedem facilitação para a emissão da enfiteuse, que corresponde a um título de arrendamento concedido pelo órgão municipal, por prazo longo ou perpétuo, de terras públicas a particulares.

► A Associação Comercial do Pará (ACP) completa hoje 204 anos de fundação.

► É a entidade empresarial mais antiga do Pará, e a segunda mais antiga do Brasil, com títulos de utilidade pública outorgados pelos governos federal, estadual e municipal.

► Para celebrar a data, a presidente da entidade, Elizabeth Grunvald, vai realizar uma reunião aberta com a participação de associados, lideranças empresariais e autoridades no salão nobre da ACP.

► Integra a programação comemorativa a realização de sessões solenes na Câmara Municipal de Belém, requerida pelo vereador Augusto Santos, e na Assembleia Legislativa do Pará, requerida pelo deputado Fábio Freitas, além do lançamento da 10ª edição da feira “Pará Negócios-2023”.

► Tic-tac: faltam apenas cinco meses para que a prefeitura de Belém anuncie uma solução definitiva para o lixo doméstico da capital.

► Moradores que vivem em áreas alagadas de Belém reclamam que não é preciso mais chover para que as casas sejam invadidas pela água. Em alguns pontos, como na chamada baixada do Marco, há vários pontos de alagamento permanente com água parada e aumento do risco de doenças como leptospirose.