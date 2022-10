'Vamos votar com paz, segurança e harmonia; respeito e liberdade; consciência e responsabilidade'

Dia de Lei Seca

O Pará e mais oito Estados anunciaram que vão restringir, amanhã, a venda de bebidas alcoólicas por causa da eleição.

Boa notícia

O transplante de fígado passa a integrar a lista da ANS. Com isso, o procedimento terá cobertura obrigatória por planos de saúde.

"Vamos todos votar com paz, segurança e harmonia; respeito e liberdade; consciência e responsabilidade.”

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro ALEXANDRE DE MORAES, escreveu ontem, no Twitter, um convite para os eleitores comparecerem às urnas amanhã. Na rede social, Moraes classificou a votação como a “festa da democracia”.



ELEIÇÕES 2022

Urnas



As urnas de 25 seções eleitorais passarão, neste ano, pelo chamado “teste de integridade”, que ocorrerá no mesmo dia da eleição. Como já antecipado pela coluna, os testes serão no ginásio “Mangueirinho”, em Belém, e no Centro de Convenções “Carajás”, em Marabá. Outras duas seções serão utilizadas no “teste de integridade” com biometria de eleitores voluntários. Este será realizado no Planetário do Pará, em Belém.



Cerimônia



A escolha das seções eleitorais que passarão pela auditoria da votação eletrônica será hoje, em cerimônia marcada para às 8h, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará. Entidades fiscalizadoras e representantes dos partidos políticos, federações e coligações foram convidados a participar do evento.



Procedimento



Ontem, o TRE do Pará informou que, durante a cerimônia, após a escolha das seções, será lavrada uma ata assinada pelas entidades fiscalizadoras, auditores externos, Ministério Público Eleitoral e Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave). E, após recolhimento das urnas, ocorrerá a cerimônia de lacração das urnas e o recolhimento delas na sala de guarda no “Mangueirinho” e no Centro de Convenções de Marabá, que também serão lacradas.



Marabá



À véspera do primeiro turno, as zonas eleitorais do município de Marabá, no sudeste paraense, estão nos últimos preparativos para iniciar a distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação. No cartório eleitoral da cidade, técnicos e servidores da Justiça Eleitoral conferem as 630 urnas e as organizam de acordo com as seções eleitorais. Segundo o cartório eleitoral, há 300 seções eleitorais em Marabá. Ao todo, 1.264 mesários devem trabalhar no pleito de amanhã. O município tem 185 mil eleitores aptos a votar.



Segurança



O 5º Batalhão de Polícia Militar, que abrange onze municípios paraenses, entre eles, Castanhal, no nordeste do Estado, recebeu ontem reforço para a segurança das eleições de amanhã. De Belém, foram enviados 80 policiais militares para a região. Os municípios de São Francisco do Pará e Curuçá, também no nordeste paraense, estão entre os 78 que receberão tropas federais no Estado, num total de 12.863 militares.

Manifestação



Como de praxe, nas eleições de amanhã está proibida a campanha de boca de urna e o derramamento de “santinhos” que emporcalham as cidades. Mas o eleitor pode se manifestar silenciosamente. Está permitido o uso de boné, adesivo, camiseta e bandeira.



VERÃO

Horário



Novos estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico indicam que a aplicação do horário de verão neste ano não trará benefícios para a operação do sistema elétrico nacional. A análise sobre a possibilidade de retomar o mecanismo, extinto em 2019 por determinação do presidente Jair Bolsonaro, foi feita a pedido do Ministério de Minas e Energia em agosto passado. Apesar do parecer, a decisão sobre a medida caberá ao governo federal. O estudo foi divulgado ontem e deve ser, oficialmente, apresentado na próxima reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. O encontro será na quarta-feira, 5.



BANDEIRA

Verde



Uma boa notícia para os consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou, ontem, que manterá a bandeira tarifária verde acionada em outubro para todos os usuários conectados ao setor elétrico nacional. Isso significa que as contas de luz continuarão sem cobrança adicional estipulada para os meses de baixos índices pluviométricos e queda na geração das hidrelétricas.



Sistema



A bandeira verde está em vigor para todos os consumidores desde 16 de abril. De setembro de 2021 a 15 de abril, apenas beneficiários do programa tarifa social não pagaram a taxa, enquanto os demais consumidores pagaram adicional de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-hora (kwh) consumidos, referente à bandeira de escassez hídrica. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015.

EMPOUCASLINHAS

- Atendendo a recomendação do Ministério Público do Pará (MPPA), o 5º Batalhão da Polícia Militar informou que a corporação dará apoio aos profissionais da imprensa que se sentirem ameaçados em seu direito de exercer o trabalho na cobertura jornalística do pleito de amanhã. A recomendação foi assinada pelo MPPA, por meio da Coordenadoria do Núcleo Eleitoral e 2ª Promotoria de Justiça Militar.

- De amanhã até o próximo dia 8, a Diretoria da Festa de Nazaré e a Guarda de Nazaré manterão bases de apoio aos romeiros do interior do Estado no trecho entre os municípios de Castanhal e Belém. Serão 15 postos de atendimento para fiéis que costumam fazer o trajeto a pé dos seus municípios até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Os romeiros também terão apoio das Arquidioceses de Belém e Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria de Estado de Saúde, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sesi e Cruz Vermelha.

- Um professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi selecionado para liderar uma equipe de estudos e pesquisas sobre a região amazônica dentro do projeto internacional intitulado “Fulbright Amazônia”. O selecionado foi o docente Valério Gomes, do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares da UFPA. Além dele, o projeto será liderado pelo pesquisador Jeffrey Hoelle, do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois professores serão responsáveis por coordenar um grupo de 16 pesquisadores e profissionais, sendo quatro do Brasil, quatro dos Estados Unidos e oito dos demais países da Bacia Amazônica que integram a rede (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela).