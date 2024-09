'Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia', diz Lula após encontro com presidente dos EUA

Plataforma bloqueada

O governo apura a volta temporária do X e pode pedir a cassação da Starlink, disse ontem o ministro Juscelino Filho.



Horário de verão

A economia com a medida pode chegar a R$ 400 milhões em cinco meses, avalia o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia.”

Lula, presidente da República, que ontem conversou com o presidente dos EUA, Joe Biden, logo depois de discursar na abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York.



>ELEIÇÕES

DENÚNCIAS



Desde o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, até o momento, foram registradas no Pará mil denúncias de irregularidades na campanha, feitas por meio do aplicativo Pardal. Mais da metade foi arquivada por falta de elementos para comprovação de veracidade. Atualmente, 290 estão em análise e 200 já foram peticionadas. Os dados foram apresentados ontem pelo ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, juiz federal José Ayrton de Aguiar Portela, durante sessão administrativa da Corte Eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer denúncias de irregularidades na campanha eleitoral por meio do Pardal, basta baixar o aplicativo gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis.



>CONSTRUÇÃO

DEBATE



A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) realiza hoje, em Belém, o roadshow “Região Norte: Vetor de Oportunidades em Obras Industriais”. O evento, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), vai reunir representantes de empresas e especialistas para discutir as mais recentes tendências do mercado. O roadshow também abordará a importância de formar novos profissionais para o setor.



>MEIO AMBIENTE

OPERAÇÃO



A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) cumpriu nesta semana mandado judicial de reintegração de posse em área embargada na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no município de São Félix do Xingu, sul do Pará. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, além da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará.



GADO



A operação atual se estende até 4 de outubro. Como a equipe constatou a presença de gado no local, serão adotados procedimentos administrativos como a autuação, apreensão e a doação dos animais para a Adepará. Em seguida, a equipe vai fazer o cercamento da área e fixação de placas informativas no local. Ao final da operação, a Semas planeja seguir com um monitoramento contínuo da área e garantir que as medidas de restauração florestal sejam efetivamente implantadas.



>POLÍCIA

COMEMORAÇÃO



A Polícia Militar realiza hoje solenidade para comemorar os 206 anos de criação da instituição. O dia 25 de setembro foi sancionado por decreto como Dia da Polícia Militar em homenagem à vitória da tropa paraense nas batalhas decisivas da Guerra de Canudos, sob o comando do coronel Antônio Vieira da Fontoura. A data marca também o período de promoções para oficiais e praças da corporação, quando há ascensão a um posto para oficiais e graduação para praças. O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, participam do evento.



>PLANEJAMENTO

AVALIAÇÃO



A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração iniciou nesta semana as Oficinas Quadrimestrais de Monitoramento e Avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o período 2024-2027. Serão dez eventos presenciais, envolvendo mais de 80 órgãos estaduais. Os dados e informações técnicas trabalhados nas oficinas também serão utilizados na elaboração da Mensagem de Governo e do Relatório de Avaliação dos Programas do PPA, documento que deverá compor a Prestação de Contas Anual do Poder Executivo, a ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) em março de 2025.



>INDÍGENAS

DEFESA



Com o tema “Não tem terra sem gente, não tem gente sem terra”, a organização do 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica e do 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará realiza, nesta quinta-feira (26), mesa-redonda com o professor indígena Gersem Baniwa, da Universidade de Brasília (UNB). Baniwa é reconhecido como um importante defensor dos direitos dos indígenas.

Em Poucas Linhas

- Sobre publicação feita nesta coluna, na edição de domingo (22), o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) enviou nota à coluna, informando que suas equipes técnicas farão contato com toda pessoa física ou jurídica responsável pela organização dos eventos previstos para o Círio de Nazaré, para fazer a cobrança dos direitos autorais de utilização pública de música.

- Na nota, o Ecad informa ainda que os organizadores dos eventos da quadra nazarena também podem entrar em contato com a unidade do Escritório na cidade para tirar dúvidas, fazer os cálculos do licenciamento musical e enviar o roteiro das obras musicais que serão executadas, inclusive com a sinalização das músicas em domínio público.



- Mais de 90 toneladas de frutas e hortaliças foram doadas, ao longo de seis meses, para 31,4 mil famílias atendidas pelo projeto Banco de Alimentos, das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa).



- Ao todo, 123 mil pessoas foram beneficiadas.



- A ação faz parte das iniciativas gerenciadas pelo novo Núcleo de Projetos do órgão, que está à frente também do projeto Cozinha Escola, equipado para oferecer cursos de gastronomia à população.



- O espaço tem, ainda, uma estação de triagem e tratamento de produtos alimentícios, para que cestas de alimentos sejam montadas e distribuídas à comunidade, evitando desperdício.



- Associações do setor aéreo publicaram uma nota, nesta terça-feira (24), informando que a categoria precisa de no mínimo 180 dias para adaptação ao horário de verão, caso o governo federal aprove o retorno da medida, que está suspensa desde 2019.



- No texto, divulgado no site da Associação das Empresas Aéreas (Abear), as entidades destacam os “impactos na operação e logística do transporte aéreo caso a medida seja adotada imediatamente”.