Apoio ao empreendedorismo

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, ontem, a Medida Provisória 1.040 de 2021, que facilita a abertura de empresas.

Risco sobre duas rodas

Ciclistas arriscam a vida nos movimentados corredores de tráfego de Belém. Muitos desrespeitam as leis de trânsito.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Vamos fazer um apelo para você que está em casa. Apague um ponto de luz."

Ainda que o governo federal se recuse a falar em racionamento, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu, ontem, em transmissão ao vivo nas redes sociais, a gravidade da crise hídrica e pediu à população que reduza o consumo de energia elétrica. "Em grande parte das represas, estamos em 10%, 15% (da capacidade). Estamos no limite do limite", declarou o chefe do Executivo.

ANIMAL

Proibição

Aprovada na Câmara Municipal de Ananindeua, a nova lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal em vias públicas da cidade dará prazo de um ano para que os carroceiros autônomos se adaptem à exigência legal. O prazo também é para que haja um debate sobre o destino adequado dos animais. O projeto que ainda depende de sanção do prefeito Dr. Daniel (MDB) determina a substituição da tração animal por veículo motorizado ou de propulsão humana. Nos próximos doze meses, o município vai lançar um pacote de medidas para evitar o abandono em massa dos animais, além de buscar alternativas para trabalhadores que hoje dependem das carroças movidas a tração animal.

ANANINDEUA

Jornal

O Grupo Liberal faz história hoje ao lançar um veículo de comunicação exclusivo para o município de Ananindeua, onde vivem mais de meio milhão de pessoas. Batizado de “Ananindeua em Revista”, o jornal trará matérias exclusivas da cidade, serviços e programação cultural. O novo veículo surge no momento em que cresce a demanda por informações locais. Estudos internacionais mostram a tendência de fortalecimento por veículos que falam da realidade próxima ao leitor. O lançamento faz parte das comemorações pelos 75 anos do jornal O LIBERAL, o veículo que deu origem ao grupo, um dos maiores do Norte do País.

INTERSEXO

Registro

A partir do dia 12 de setembro, os cartórios de todo o País poderão registrar crianças com a chamada Anomalia de Diferenciação de Sexo (ADS), ou seja, sem sexo definido, com a opção sexo ignorado. Essas crianças são também chamadas de intersexos. A autorização aos cartórios foi publicada em documento da Corregedoria Nacional de Justiça e confirmada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Facilidade

A medida permite ainda que “a qualquer tempo” o indivíduo registrado com sexo ignorado possa fazer a designação sexual em qualquer cartório de registro civil, sem a necessidade de autorização judicial, de comprovação de cirurgia sexual e tratamento hormonal ou apresentação de laudo médico ou psicológico.

IGREJAS

Mobilização

Não são apenas os policiais militares que se mobilizam para as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal agendadas para o 7 de Setembro. Igrejas evangélicas de todo o País também trabalham para realizar eventos nessa data. No Pará, a Igreja Assembleia de Deus convocou os fiéis para uma “Marcha pela Liberdade”. O evento será no Estádio do Mangueirão, às 10h do próximo dia 7. Também há chamado para um dia de “Jejum pela Nação” no dia 1º de setembro.

ESTÁDIO

Torcida

No anúncio que fará hoje, às 11h, sobre o bandeiramento estadual para controle da pandemia de covid-19, o governo deve anunciar o plano para a volta dos torcedores aos estádios de futebol. A previsão é de que a retomada ocorra ainda em setembro com uma lotação máxima de 30% da capacidade dos estádios. O assunto vem sendo discutido nos últimos dias por um grupo de trabalho que inclui representantes do Estado, dos municípios, Ministério Público e Federação Paraense de Futebol, conforme informado há duas semanas pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

SANEAMENTO

Homenagem

O engenheiro sanitarista paraense Waldir Santos Brito recebeu homenagem póstuma do governo do Amazonas. O paraense deu nome à maior estação de tratamento de esgoto da região Norte, que foi inaugurada, ontem, pelo governador Wilson Miranda Lima. Brito foi diretor-presidente da então Companhia de Saneamento do Amazonas, entre 1971 e 1980, quando planejou e coordenou a transformação do sistema de abastecimento de água de Manaus. Considerado uma das maiores autoridades do País em saneamento, Brito também foi responsável pela implantação de sistemas de abastecimento de água em Sergipe, Piauí e Maranhão.

EM POUCAS LINHAS



► Entre 7h e 19h de ontem, mais de 31 mil pessoas já haviam sido vacinadas contra a covid-19 em Belém.

► A quinta-feira foi reservada para a segunda chamada de quem perdeu a primeira chance de se vacinar. A meta era imunizar em torno de 25 mil pessoas. Mas a demanda foi acima do que era esperado pela prefeitura da capital.

► O professor, jornalista, poeta, cronista e magistrado federal Océlio de Morais foi eleito para a Academia Paraense de Letras (APL). Ele ocupará a cadeira 8, deixada pelo jornalista Gengis Freire, morto em 2019. Morais nasceu em Monte Alegre, no oeste do Pará, e é o primeiro filho do município a chegar a ocupar uma vaga na APL. O novo imortal da APL é colunista do portal OLiberal.com e produtor e apresentador do programa “Direito, Cidadania e Sociedade”, transmitido pela Rádio Nazaré FM.

► O LIBERAL trará neste domingo, 29, o Álbum de Figurinhas Oficial do Brasileirão 2021, com os maiores clubes das séries A e B.

► Altamira, no oeste do Pará, vacinará hoje os adolescentes acima de 14 anos contra a covid-19.

► A paraense Bruna Lima é uma das atletas da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado que enfrentará o Canadá hoje, às 6h30 (horário de Brasília). Bruna, de 31 anos, nasceu em Abaetetuba e chega ao Japão com o apoio da empresa Guamá Tratamento de Resíduos.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não homologou o plebiscito para criação do município de Moraes de Almeida, que seria desmembrado de Itaituba. A consulta popular foi realizada junto com as eleições municipais do ano passado. A maioria dos eleitores votou a favor do desmembramento, mas sem a homologação pelo TSE, o processo será interrompido.