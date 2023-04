'Valeu a pena esperar', afirma Chico Buarque ao receber o prêmio Camões

Transações via Pix disparam

O Pix bateu recorde em março. Segundo números do Banco Central, ocorreram 3 bilhões de operações no mês passado.



Cursos on-line fazem sucesso

Pesquisa divulgada ontem aponta que cursos on-line são para os brasileiros a melhor maneira de se qualificar para o mercado de trabalho.

Chico Buarque (J. Bosco)

"Valeu a pena esperar.”

Chico Buarque, cantor, compositor e escritor de 78 anos, que ontem recebeu o prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa, em uma cerimônia em Sintra, em Portugal, quatro anos depois de tê-lo ganhado, em 2019. A demora se deveu à recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em assinar a documentação necessária para que ele recebesse o diploma. “O ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões”, afirmou Chico Buarque.

PROFESSORES

GREVE

Após 12 dias de paralisação, os servidores da educação do município de Altamira anunciaram o retorno às aulas, mesmo sem acordo com a gestão. Em ação movida pela prefeitura, a Justiça determinou a volta às atividades, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. “A decisão da categoria em Assembleia Geral foi de suspender a greve até que as questões judiciais sejam resolvidas”, anunciou ontem o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública e do Pará. Os trabalhadores informaram ainda que vão continuar tentando negociar o reajuste dos salários em 15% e a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

RESPOSTA

Em nota enviada à redação, a prefeitura de Altamira afirma que os professores efetivos do município já têm remuneração acima do piso e que vai manter um calendário de reuniões para conclusão do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério.

PLANOS

SUSPENSÃO

Balanço da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revelou que a autarquia suspendeu, no ano passado, a comercialização de 193 planos de saúde, exclusivamente pelo monitoramento de denúncias. Desse total, 81 planos foram reativados ao longo do ano e no primeiro trimestre deste ano, após comprovarem correções. Todo ano, a partir do resultado do monitoramento pela ANS, as operadoras reiteradamente com pior resultado são avaliadas e as que apresentam risco à assistência à saúde são punidas com a suspensão do ingresso de novos beneficiários temporariamente. Nesses casos, seguem com atendimento apenas os clientes que já fazem parte da base das operadoras. Em seu site, a ANS disponibiliza consulta aos usuários que desejam se atualizar sobre as operadoras que não podem comercializar novos planos.

NÚMEROS

Pelos dados da ANS, hoje o país conta com 687 operadoras ativas, que operam com mais de 19 mil tipos de planos de saúde, atendendo a um total de 50,2 milhões de beneficiários.

OAB

MINERAÇÃO

Belém vai sediar a II Conferência de Mineração e Sustentabilidade do Estado do Pará, em 18 de maio, das 14h às 18h, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

PÚBLICO-ALVO

O evento, realizado pela Comissão de Assuntos Minerários da OAB, é voltado para advogados, empresários, setor privado, setor público e estudantes. Entre os assuntos a serem discutidos estão “Mineração e meio ambiente”, o papel da advocacia, dos atores públicos e privados.

AMAZÔNIA

FÓRUM

Cinquenta e um agentes sociais de diferentes campos de atuação assinaram ontem a Carta de Apresentação do Fórum Permanente pelo Protagonismo Amazônida. O documento, divulgado nas redes sociais, é um marco no andamento das atividades do fórum, que iniciou suas reuniões neste ano, em Belém, e atualmente conta com integrantes de todos os estados da região Norte.

DEFESA

O grupo defende o protagonismo dos sujeitos amazônidas no pensar e agir sobre a Amazônia e reivindica uma ruptura com o modelo neoextrativista em busca de novas alternativas de existência na região. O Fórum iniciou debates sobre a possibilidade de realização, em Belém, da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). “Compreendemos a importância da comunicação na atualidade e desenvolvemos estratégias para sustentar debates qualificados acerca da região em diferentes esferas de discussão pública, especialmente ações de conscientização socioambiental”, reforça a Carta de Apresentação.

TIROLESA

CONVITE

Depois de viralizar nas redes sociais com o vídeo em que chega à festa de aniversário de Marituba em uma tirolesa, a prefeita do município, Patrícia Mendes (Republicanos), recebeu um apoio de peso. Ao comentar a ação, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), fez um pedido: “Da próxima vez que for andar de tirolesa, tu me convida”, disse, em evento que marcou os 29 anos de emancipação do município.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Saúde de Belém vai apresentar hoje um plano de ação de sensibilização da população com o objetivo de combater a malária. A data foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial de Luta contra a Malária, para manter a mobilização de esforços globais para o controle efetivo da doença. A ação em Belém ocorrerá de 8h às 12h, no entorno da Unidade Básica de Saúde da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo. O plano de ação municipal é principalmente para informar a população quanto ao risco de ocorrência de malária autóctone, ou seja, originada na própria capital paraense, o que ainda é comum nas áreas de alta proliferação de mosquitos, como as próximas aos canais e igarapés.

► Um fato estranho chamou a atenção de um servidor público antigo da Prefeitura de Belém, que por força de sua atuação precisa se deslocar com frequência entre os vários órgãos da administração municipal. É que, até esta data, passada mais da metade do mandato do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ele ainda não tem a sua foto oficial nos órgãos da PMB. A situação causa estranheza porque, em geral, é o primeiro tipo de divulgação oficial que os gestores fazem questão de registrar.

► Depois de muito “disse me disse”, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), afirmou a um interlocutor, de forma pública, que não deixará o MDB, pelo menos até a eleição municipal do ano que vem. Ele afirma que vai disputar a reeleição à prefeitura pelo atual partido, e que continua firme ao lado do governador Helder Barbalho.



► A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) aprovou o projeto do Poder Executivo que prevê a criação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. O novo órgão ficará com parte da estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) para, segundo a justificativa do projeto, “atender às necessidades específicas da população paraense, relativas à promoção do desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar e do pequeno produtor rural das comunidades tradicionais do Pará, visando o bem-estar das relações presentes e futuras”.