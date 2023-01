'Vai atravancar toda a competição nacional', afirma presidente da CBF sobre suspensão do Parazão

Coronavírus

Vacinados com três doses têm proteção maior à variante ômicron, diz estudo da Unifesp e da Federal do Oeste da Bahia.



Incentivo

O Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 prorrogou as inscrições. Elas agora podem ser feitas até 24 de fevereiro.

(J.Bosco)

"Vai atravancar toda a competição nacional”

EDNALDO RODRIGUES, presidente da CBF, ao comentar a demora do início do Parazão 2023, suspenso na Justiça. A volta aos estádios será julgada hoje (31), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

ELEIÇÕES

ARTICULAÇÃO



O deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) está otimista em relação à reeleição do deputado Arthur Lira (PP) à presidência da Câmara. Elogiado pela atuação como presidente da Comissão Mista de Orçamento, no ano passado, e reeleito para o segundo mandato pelo Pará, Sabino é, inclusive, um dos articuladores da aliança em prol de Lira. Ele garante que os partidos estão afinados e que será um processo tranquilo, e sem surpresas, o da eleição de amanhã, em Brasília.

REDE

INSUSTENTÁVEL



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo Lula no Congresso, está propondo a fusão da sua legenda – a Rede Sustentabilidade – com o Partido dos Trabalhadores (PT) ou o Partido Socialista Brasileiro (PSB). A razão é a constatação, segundo fontes próximas, da fragilidade nacional do seu partido, em níveis que indicam sua descontinuidade. A fusão é a saída para que a Sustentabilidade se amplie, já que o outro nome influente da Rede, a ministra Marina Silva, não manifesta empenho em fortalecer a legenda.



MANIFESTO



Randolfe dirigiu o grupo da Rede que nacionalmente defendeu o apoio a Lula desde o primeiro turno, enquanto Marina Silva preferiu apoiar Ciro Gomes, do PDT - o que, na visão das lideranças da Rede, significou apoiar Ciro em suas críticas ao então ex-presidente. Embora, após as eleições, Randolfe tenha sido indicado por Lula a assumir um ministério, o senador abriu mão para apoiar que Marina assumisse o Meio Ambiente. Contudo, à frente da pasta, a ministra decidiu nomear apenas pessoas próximas a ela, ignorando o partido, o que levou o senador e uma série de dirigentes da Rede a assinarem o manifesto que defende o fim da legenda.

HORTO

MEDICINAL



Uma parceria da prefeitura de Belém com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) vai garantir a implantação de um “Horto Medicinal” na cidade.



MUDAS



O projeto é desenvolvido por estudantes de Agronomia do campus em Belém, sob orientação do professor Valto Coelho Santana Junior, engenheiro agrônomo e especialista em análise ambiental. O Horto Medicinal é uma medida que atende pontos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, para garantir sustentabilidade socioambiental. O Horto Medicinal será implantado na área do projeto de macrodrenagem da Estrada Nova, próximo aos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, onde estão sendo realizadas obras de saneamento. Inicialmente, serão plantadas mudas das plantas medicinais mais cultivadas, e portanto, mais populares na Amazônia.

SOJA

EXIGÊNCIAS



Os produtores de soja do Pará já estão sendo chamados a cumprir o cadastramento anual das áreas de cultivo da safra de 2022/2023. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) publicou ontem a portaria dando prazo de um mês, até 28 de fevereiro. A exigência é para dar o cumprimento anual à portaria 911, de 27 de março de 2017, amparada pela Lei Estadual 7.392, que tem como objetivo garantir o monitoramento da cultura e o desenvolvimento de ações preventivas para o controle de doenças e pragas. Essas ações fitossanitárias também são exigência do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, um tipo de praga que pode comprometer a cadeia produtiva.

BELÉM

EVENTOS



Belém, que agora busca grandes agendas, está de olho na feira Campus Party, maior evento de entretenimento eletrônico em rede ligado à inovação, ciência e criatividade do mundo - que tem grandes possibilidades de ter a edição brasileira do próximo ano realizada na capital paraense. O proprietário da marca Campus Party, um publicitário italiano que há anos chegou ao Brasil, a convite do empresário e jornalista Roberto Marinho, já externou a vários agentes públicos que gostaria de ver a edição de 2024 em Belém. O publicitário já se disse apaixonado pela cidade, e em especial pela sua culinária.



ESTÁDIO



O governador Helder Barbalho, por sua vez, nunca escondeu, em diversas reuniões, a vontade do Estado sediar a Campus Party, já que o evento pode ser realizado em estádios, a exemplo do “Mané Garrincha”, em Brasília, onde foi realizada a primeira edição pós-pandemia, no ano passado. Este ano a Campus Party Brasil será em São Paulo. No Pará, a ideia seria trazer o evento para o novo estádio Mangueirão, uma iniciativa que pode unir o útil ao agradável, um ano antes da edição da COP 30.

Em Poucas Linhas

► A missa de sétimo dia de falecimento de Ubiratan de Aguiar, o eterno colunista Pierre Beltrand, será hoje, às 18h. A homenagem de familiares e amigos será na Basílica Santuário.



► Termina hoje o prazo para que os devedores inscritos na dívida ativa da União parcelem suas dívidas referentes ao Simples Nacional. É ainda a data limite à adesão ao sistema do Simples, para novas empresas e as que querem mudar a forma de recolhimento. Até ontem, mais de 215 mil empresas no País aderiram - 6 mil delas no Pará. A adesão pode ser feita pelo portal Regularize, do governo federal.



► Após muito “disse me disse” sobre o futuro da deputada federal eleita Alessandra Haber (MDB), se toma posse amanhã ou assume secretaria de Estado, ela, que também é primeira dama de Ananindeua, lançou ontem convite para a missa em agradecimento à sua posse. A missa será no dia 4, às 9h, na Igreja Matriz de Ananindeua. Portanto, três dias após a posse, que alguns partidários diziam que não ocorreria. As especulações eram de que Haber, que é médica, iria para a Secretaria de Estado de Saúde, abrindo vaga ao primeiro suplente do partido, Wagne Machado, que já foi prefeito de Piçarra, no sudeste do Pará.



► Até amanhã, a Equatorial Pará realiza em Belém, na sede da empresa, workshop sobre aquisição e manutenção de sistemas de abastecimento de água, para técnicos que trabalham em Rondon do Pará, Oeiras do Pará, Santa Izabel do Pará e Marituba. O evento faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de levar conhecimento para que o consumo de energia desses municípios seja mais eficiente, desonerando as faturas das prefeituras.



► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) melhorou posição no ranking UI Greenmetric World University Rankings 2022, da Universidade da Indonésia, que avalia ações de sustentabilidade de instituições no mundo: foi do 39º lugar (2021) para o 33º (2022).