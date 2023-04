'Uma trava do BC que insiste em falar que não existem parâmetros', ministro sobre queda de juros

Sem extra na conta

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde no mês de maio para todos os consumidores.



Risco no trabalho

Brasil tem sete mortes por dia causadas por acidentes laborais. Apenas em 2022 foram notificados 2,5 mil casos.

(J Bosco)

"Temos uma trava do BC que insiste em falar que não existem parâmetros técnicos para iniciar queda de juros.”

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, engrossou o coro do governo contra o Banco Central.





LARGADA

MIRANTE



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu sinal verde à liberação das licenças referentes à construção do mirante da Serra Saubal, em Santarém, na região oeste do Pará. A decisão foi tomada no dia 24 deste mês, após apresentação do relatório de trabalho pela empresa Inside Consultoria, responsável pela prospecção arqueológica da área afetada pelo empreendimento. Com isso, a obra está sendo liberada para a prefeitura de Santarém. Realizada em janeiro deste ano, a prospecção da Inside não identificou vestígios arqueológicos e, no escopo do contrato, foram promovidas palestras e outras atividades que integram o projeto de educação patrimonial, voltado para professores, alunos e funcionários da escola da comunidade, César Simões Ramalheiro, além de moradores que residem próximo ao empreendimento.



DESAPROPRIAÇÃO

MORADIAS



A decisão judicial que determinou a desapropriação da vila residencial do entorno da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense, reacendeu as esperanças da casa própria para quase três mil famílias que moram no local. Nas redes sociais, o prefeito Alexandre Siqueira (MDB) disse que a prefeitura pretende conceder título definitivo aos que já estão ocupando os respectivos imóveis. O gestor prometeu também a construção de novas moradias para famílias de baixa renda. Até a sexta-feira a Eletronorte não havia se manifestado sobre a decisão.



INDENIZAÇÃO



A desapropriação foi determinada pelo juiz Thiago Cendes Escórcio, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, e é resultado de ação ajuizada pela prefeitura de Tucuruí. Na sentença, o magistrado definiu o pagamento de R$ 1 milhão às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), a título de indenização pelo terreno.



VACINA

AÇÃO



Depois de um período de retrocesso, o Brasil intensifica as campanhas de vacinação para normalizar a cobertura vacinal da população. Para isso, até este sábado, 29, governos estaduais e prefeituras se mobilizam para a Semana de Vacinação nas Américas, com o chamado #CadaVacinaConta, simultaneamente à 12ª Semana Mundial de Imunização.

COBERTURA

O Pará participa da mobilização mundial e intensifica a aplicação das vacinas contra a gripe e bivalente contra a covid-19 para toda a população acima de 18 anos - a liberação pelo Ministério da Saúde ocorreu recentemente. O governo tem como meta a cobertura de 95% da população, para, assim, diminuir a incidência de doenças graves, o que impactaria mais ainda o sistema de saúde estadual.



CONSELHOS

ELEIÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral anunciou que vai fornecer urnas eletrônicas para as eleições de conselhos tutelares, mas apenas para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Para as demais cidades serão cedidas urnas de lonas. Além disso, todos os colégios eleitorais receberão os cadastros oficiais de eleitores da Justiça Eleitoral. A votação está marcada para 1º de outubro deste ano. Os conselheiros são responsáveis por receber e acompanhar queixas, solicitações que digam respeito à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. Todos os cidadãos regulares com a Justiça Eleitoral podem votar.



NATUREZA

DISPUTA



De hoje até 1º de maio será realizado o desafio mundial “Natureza Urbana” em quase 500 cidades espalhadas por cinco continentes, que se juntarão numa competição colaborativa com os objetivos de encontrar e documentar a vida selvagem em suas cidades. A representante paraense nesta edição será Breves, no arquipélago do Marajó. Iniciado em 2016, como uma competição entre São Francisco e Los Angeles, o Desafio da Natureza Urbana (City Nature Challenge, em inglês) teve, em 2022, mais de 67 mil pessoas mobilizadas pelo mundo, que juntas obtiveram 1,7 milhão de registros de 50 mil espécies diferentes. Este ano as expectativas são de números ainda maiores.

Em Poucas Linhas

- O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Lojista (Sintclob) firmaram parceria para promover, no feriado de 1º de maio, um grande evento para os comerciários da Região Metropolitana de Belém (RMB) e suas famílias.



- Será na praça da República, das 8h às 12h, onde será montada a estrutura do evento, que terá sorteio de brindes, gincanas, atividades lúdicas e manifestações políticas.



- A Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania vai oferecer nesta segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma série de serviços na praça da República.



- Entre os serviços estão consultas médicas, emissão de documentos e atendimento veterinário para pets. A programação será das 8h às 12h.



- Mil crianças e seus familiares assistidos pelas Usinas da Paz tiveram uma tarde inesquecível no Circo Americano proporcionada pelo Governo do Estado.



- A secretária-adjunta Alessandra Amaral, ao lado do titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando, recepcionou as crianças e os adolescentes durante o evento realizado nesta quinta-feira.



- Em Castanhal, os bastidores da política estão fervendo. O vereador Nenca da Cohab (PSD) soltou em grupos de aplicativos de mensagens áudios recheados de palavras de baixo calão para “denunciar” que está sendo perseguido pelo presidente da Câmara de Vereadores de Castanhal, Sérgio Leal (PSDB).



- Apesar da clara falta de decoro nos diversos áudios, Nenca promete que a suposta perseguição terá respostas duras na próxima sessão, semana que vem, quando ele promete contar todos os “podres” de vereadores que não tinham nada e hoje “nadam” em dinheiro.



- Nas palavras dele, a entrega total das denúncias só não será feita “se me matarem até lá”, gravou o vereador, que, entre outras situações, corre o risco de ter seu mandato cassado pelo fato de o partido ter apresentado uma candidatura feminina fake nas eleições de 2020.