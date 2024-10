'Um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da normalidade', diz Cármen Lúcia sobre eleições

Lula no Pará

O presidente da República estará na capital, no sábado (12), e acompanhará a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré.



Aplicativo lento

A lentidão no e-Título foi causada por grande número de acessos, informou o TSE. O app chegou a ter 7,6 milhões de buscas por minuto.

Cármen Lúcia ()

"Um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da mais absoluta normalidade.”

Ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse ontem que o primeiro turno das eleições municipais ocorreu “com tranquilidade, sem hostilidades maiores”.



>ELEIÇÕES

APROVAÇÃO



Impulsionados pela alta aprovação de 91% do governador Helder Barbalho (MDB), segundo a última pesquisa Quaest, cinco prefeitos do partido do governador foram eleitos com resultados acima dos 84,8% de votos válidos. Os campeões de votos no Pará são dos municípios de São Miguel do Guamá e Brasil Novo, Eduardo Pio X e Pirica, respectivamente, que obtiveram 100% dos votos válidos. Logo na cola deles ficaram Nego, vencedor em Cumaru do Norte, com 97,05%; Flávio Mezzomo, em Breu Branco, com 86,64%; e Luziane Solon, reeleita em Benevides com 84,82% dos votos válidos.



>RESULTADO

BELÉM



O resultado das urnas, ontem, levou a eleição para prefeito de Belém ao segundo turno, mas com uma situação inédita. Será a primeira vez nos últimos 20 anos que o gestor à frente da administração municipal não será reeleito. Com menos de 10% dos votos válidos, o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), será o segundo político de esquerda a não se reeleger. A primeira foi a ex-governadora Ana Júlia Carepa (à época do PT), que em 2010 perdeu a eleição para o ex-governador Simão Jatene. Mas, neste caso, Ana Júlia tem leve vantagem numérica sobre Edmilson, tendo levado, naquela ocasião, seu nome para o segundo turno da eleição. No segundo turno ela obteve 44,26% dos votos válidos, e Jatene ganhou a eleição com 55,74%.



PERCENTUAIS



O candidato Igor Normando (MDB) disputará o segundo turno em Belém com o delegado Éder Mauro (PL). Pelos números, e com a votação do prefeito Edmilson Rodrigues abaixo do que as pesquisas indicavam, com apenas 9,78% dos votos válidos, os percentuais dos candidatos Thiago Araújo (Republicanos), que ficou com 7,77%, e de Jefferson Lima (Podemos), com 4,53%, acabaram levando a eleição de Belém para o segundo turno, já que juntos somaram 12,3% do total de votos válidos.



APOIOS



Até ontem à noite, ambos não haviam se manifestado sobre quais caminhos seguirão em possíveis apoios para o segundo turno da eleição em Belém.



>PARTIDOS

FORÇA



Dos oito municípios da Região Metropolitana de Belém, no primeiro turno o MDB saiu vitorioso em quatro deles: Marituba, com a eleição de Patrícia Alencar; Benevides, com Luiziane Solon; Santa Bárbara do Pará; com Marcão; e Santa Izabel do Pará, com Neneco.



RMB



Porém, com Belém, o partido ainda concorre a mais uma prefeitura na Grande Belém, com a candidatura de Igor Normando no segundo turno da capital paraense. As demais prefeituras da região metropolitana ficaram com o PSB, com a reeleição de Daniel Santos, em Ananindeua; o PP, com a reeleição de Renato Ogawa, em Barcarena; e o União Brasil, com a eleição de Hélio Leite, em Castanhal.



UNIÃO



Outro partido que sai fortalecido do pleito é o União Brasil, presidido no Pará pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, que quase ao fim das apurações computava vitória em 18 prefeituras no Estado, e três vereadores eleitos na capital, números avaliados por Sabino como muito positivos. Ele destaca, ainda, que a vitória de Hélio Leite em Castanhal dá ao partido, além da prefeitura da cidade com mais de 200 mil habitantes, mais uma vaga na Câmara Federal. A saída de Leite puxa para Brasília o seu suplente, pastor Cláudio Mariano, vice-prefeito do município de Sapucaia, que deverá assumir a vaga de deputado federal em 2025.



>URNAS

AUDITORIA



A Escola de Comunicação Papa Francisco foi uma das sorteadas e realizou, durante todo o horário de votação, ontem, a Auditoria da Votação Eletrônica, que tem como objetivo comprovar a transparência, integridade e segurança da urna eletrônica no pleito eleitoral. A entidade foi escolhida para auditar uma das 35 urnas sorteadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), na manhã de sábado, para o primeiro turno das eleições municipais. A auditoria foi realizada ontem, das 8h às 17h, no ginásio Mangueirinho. Mantida pela ONG “Missão Friuli Amazônia” e coordenada pelo padre Cláudio Pighin, a escola é a única no Pará que oferta gratuitamente o curso de técnico em comunicação de rádio e TV, com foco principalmente nos jovens em situação de vulnerabilidade social, residentes nas periferias de Belém.

Em Poucas Linhas

- O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, desembargador Leonam Gondim, avaliou o pleito no Pará como muito tranquilo.



- Para ele, em um Estado de dimensões continentais que totaliza seis milhões de eleitores, sendo mais de um milhão só na capital, ter 101 ocorrências de delitos em todo o Pará, com o registro de 31 boletins policiais, o deixa satisfeito com o balanço final.



- Já a Polícia Civil informou que totalizou 161 registros de ocorrência, mas somando não apenas os crimes eleitorais.



- A PC registrou também ocorrências de infração à Lei Seca e outros tipos. Já a Polícia Federal registrou 14 ocorrências de crimes eleitorais.



- É uma mulher, e também do MDB, a vereadora mais votada de Belém. Silvane Ferraz obteve mais de 21,5 mil votos, ficando com 7,2 mil votos à frente do segundo colocado, o também emedebista John Wayne, atual presidente da Câmara Municipal, que teve mais de 50% de renovação das suas 35 cadeiras.



- Aliás, Belém chegou à marca de dez mulheres eleitas para a Câmara. Já o município de Marituba, embora tenha eleito uma mulher prefeita, não conseguiu eleger nenhuma vereadora.



- Os servidores públicos estaduais de Belém e da região metropolitana terão mais uma opção de acesso aos serviços do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Pará, com o funcionamento do novo posto de atendimento do órgão na Estação Cidadania do “Chapéu do Barata”, recém-reformado no bairro de São Brás.



- Será nesta segunda-feira, às 18h, a abertura da “Vila Círio Iluminado”, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, na praça Waldemar Henrique.



- É o primeiro ano em Belém do projeto, que seguirá até domingo (13) e contará com shows diariamente, além de uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do Brasil, com 24 metros.



- A programação será totalmente gratuita. O espaço também contará com áreas instagramáveis, feira de artesanato e praça gastronômica.