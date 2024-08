'Um grande ex-presidente, que cumpriu um enorme papel nas eleições', diz Cármen Lucia sobre Moraes

Exposição de informações

O Banco Central comunicou ontem mais um vazamento de dados de chaves Pix, desta vez ligadas ao BTG Pactual.



AI Overviews

Google anuncia a chegada ao Brasil de ferramenta que inclui resultados gerados por IA generativa em respostas do buscador.

Cármen Lúcia ()

"Um grande ex-presidente, que cumpriu um enorme papel nas eleições de 2022.”

Ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre seu antecessor no cargo, ministro Alexandre de Moraes. Ela destacou que falava “em nome do TSE”.



>CONCURSO

PESQUISA



O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos autorizou a realização de concurso público para preencher 55 vagas de pesquisador e tecnologista em unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desse total, 29 serão destinadas ao Museu Paraense Emílio Goeldi, sendo 19 para pesquisador e dez para tecnologista. A portaria que autoriza o certame foi publicada no Diário Oficial da União de 13 de agosto.



REIVINDICAÇÃO



Esse é o primeiro concurso para as carreiras de pesquisa da instituição em 12 anos e atende a uma necessidade de renovação do quadro de pessoal, que vem diminuindo nas últimas décadas. A criação da comissão do concurso deve ocorrer em breve e trabalhar para publicar o edital até o final de agosto. O Museu Goeldi e as demais instituições de pesquisa, junto com o sindicato da categoria, pleiteiam ainda a autorização de concurso para os cargos de técnicos e assistentes de pesquisa.



>CAMPANHA

LANÇAMENTO



O PSOL, do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, dará o pontapé inicial na campanha eleitoral à reeleição em evento hoje, às 17h, na Praça do Operário, em São Brás. Rodrigues concorre pela coligação “Nossa Família é o Povo” que, além do PSOL, reúne Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e parte do PDT. O candidato a vice da chapa é o professor Edilson Moura (PT), atual vice-prefeito.



>PROPAGANDA

ALERTA



Começa hoje e vai até 30 de setembro o período de campanha eleitoral para as eleições municipais deste ano. Uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral é com o uso de ferramentas de inteligência artificial que permitem a manipulação de imagens e áudios.



REGRAS



Para minimizar os riscos dessa tecnologia, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras como a obrigatoriedade de avisar os eleitores sempre que uma peça for manipulada. No rádio, por exemplo, será necessário alertar os ouvintes antes da veiculação da propaganda. Em caso de descumprimento, a peça poderá ser tirada do ar.



>JUSTIÇA

INCLUSÃO



Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Cejusc) da Justiça do Trabalho em todo o país vão realizar, de 21 a 28 de setembro, um mutirão de audiências em que ao menos uma das partes seja pessoa com deficiência. A ação marca a Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Para participar basta se inscrever na semana temática. O prazo para inclusão é até 27 de agosto.



>AEROPORTO

TURISMO



A partir de setembro, o Posto de Informações Turísticas da Prefeitura de Belém voltará a funcionar no aeroporto internacional de Val-de-Cães. A Secretaria de Turismo de Belém (Belemtur) e a Norte da Amazônia Airports (Noa), concessionária que administra o aeroporto, acertaram os detalhes. Com previsão de receber mais de 100 mil passageiros extras no segundo semestre, quando Belém sediará vários eventos importantes, como reuniões do G20 e o Círio de Nazaré, em outubro, o novo posto terá um totem eletrônico que disponibilizará informações e ajudará os turistas a descobrir pontos de interesse sobre a capital de forma mais interativa. O acordo entre a Belemtur e a Noa será permanente, já com vistas a atender as demandas dos viajantes no aeroporto internacional de Val-de-Cães durante a COP 30, em 2025.



>PARTIDOS

ANISTIA



O Senado aprovou ontem a Proposta de Emenda Constitucional que estabelece regras para os partidos políticos na aplicação de recursos destinados às cotas raciais em candidaturas. A chamada PEC da Anistia também perdoa os débitos dos partidos que descumpriram a aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos nas eleições passadas e permite a renegociação de dívidas tributárias das legendas, criando um programa de refinanciamento de dívidas das legendas, com isenção de juros e multas acumulados.

Em Poucas Linhas

- Na segunda-feira (19) o Núcleo de Acesso ao Crédito da Federação das Indústrias do Pará realiza, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, evento para apresentar linhas de crédito disponibilizadas pelo governo federal para impulsionar o desenvolvimento industrial do país.



- O encontro será realizado na sede da Fiepa, a partir das 14h30, com entrada gratuita.



- A Federação Brasil da Esperança, que reúne o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e tem como candidato à prefeitura de Ananindeua Miro Sanova, lança hoje seu plano de governo. Será às 19h, em uma casa de eventos localizada na Mário Covas.



- A ex-secretária executiva do Fórum de Mudanças Climáticas, Marinor Brito, segue coordenando as ações para a realização do Carnaval Sustentável 2025, em Belém.



- No próximo dia 22 ela participa de uma reunião com as cooperativas de catadores, Liga das Escolas de Samba e as Escolas de Samba Associadas (ESA) para organizar a recepção do material que será reciclado para uso de fantasias, adereços e carros alegóricos.



- A ideia é que o material, proveniente da coleta pelos catadores, seja avaliado e selecionado para reaproveitamento, para confecção de fantasias e adereços.



- A meta é estimular o consumo consciente, menos produção de lixo, com reaproveitamento e reciclagem para assegurar um Carnaval com sustentabilidade em Belém.



- A avenida Almirante Barroso, entre as travessas Vileta e Humaitá, no sentido Entroncamento-São Brás, estará interditada de hoje até domingo para serviço emergencial, que será realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).



- O advogado Hugo Mercês será o palestrante do II Circuito Nacional de Processo Civil, que será realizado em Belém, no próximo dia 23.



- Falará sobre o tema Advocacia na Amazônia e sua Importância Nacional.