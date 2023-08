R70: 'Um golpe duro', diz Hamilton Mourão sobre possível adesão do Republicanos ao governo Lula

Vagas temporárias

O IBGE reabriu as inscrições para PCDs em concursos para dois cargos: agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.



Brasileiros no exterior

Levantamento do Ministério das Relações mostrou que, em 2022, eram 4,59 milhões de brasileiros morando no exterior.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Um golpe duro.”

Hamilton Mourão, senador, sobre possível adesão do Republicanos ao governo Lula. Ex-vice-presidente disse ainda que “aguarda cenas dos próximos capítulos” para avaliar se fica no partido.

EXTINÇÃO

AMEAÇA



O Museu Paraense Emílio Goeldi voltará a atualizar a lista de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado do Pará. Para isso foi assinado, ontem, termo de cooperação com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). O trabalho também terá apoio do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do Centro Nacional de Conservação da Flora. A assinatura do termo de cooperação será feita pelo diretor geral do Ideflor-Bio. A atualização da lista vai permitir monitorar o status dos ecossistemas locais e criar estratégias de conservação. A primeira lista vermelha foi elaborada em 2008, dentro de um programa chamado Extinção Zero, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Conservação Internacional e apoio de ampla rede de especialistas. Na época foram catalogadas 181 espécies ameaçadas, das quais 53 plantas e 128 animais.

DELEGADOS

DENÚNCIA



Delegados da Polícia Civil denunciam à coluna que estão enfrentando dificuldades para se associar à Associação dos Delegados de Polícia do Pará (Adepol). Segundo eles, o procedimento que sempre foi realizado por envio da ficha de adesão por e-mail, agora está sendo dificultado por desculpas como período de inscrições suspenso (sem mais explicação), necessidade de inscrição presencial com a geração de boletos de pagamento não aceitos por bancos. A suspeita é de que os obstáculos estão sendo criados para evitar que delegados recém-nomeados, possíveis apoiadores da oposição à atual diretoria, ingressem na entidade no momento em que esta se prepara para escolher uma nova gestão.

PARÁ

DESTAQUE



Ainda na esteira da realização da Cúpula da Amazônia em Belém, nesta semana, o Globo Repórter exibe hoje e na próxima sexta-feira (18) programas especiais sobre a bioeconomia.



NEGÓCIOS



O objetivo é mostrar que muitas pessoas já descobriram que é possível ganhar dinheiro com a floresta em pé. Os repórteres Lilia Teles e Alexandre Hisayasu revelam soluções que estão abrindo caminho para bons negócios, como a cadeia produtiva do açaí e do cupuaçu. Em Tomé-Açu, a equipe conheceu uma das mais antigas cooperativas agrícolas da Amazônia. Além disso, no programa desta sexta, a equipe viajou com agentes de fiscalização para acompanhar os bastidores de uma grande operação de combate ao garimpo, na qual explodiram quatro balsas.

INDEPENDÊNCIA

ADESÃO



Com a pegada do turismo cultural, o município de Vigia inaugura hoje uma exposição para contar dois episódios marcantes da história local: a adesão da vila à Independência, em 31 de agosto de 1823 (16 dias após a capital, Belém), e o ataque cabano, em 23 de julho de 1835 - um dos mais sangrentos episódios da cabanagem.



OBRA



A exposição conta essa história em síntese extraída de “Motins Políticos”, obra do vigiense Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, que narra a tomada da Vigia com cores fortes contra os cabanos: ele tinha cinco anos quando o pai, o português Pedro Raiol, vereador, foi morto pelos cabanos. A exposição foi montada na Câmara de Vereadores, que ocupa o lugar simbólico do Trem de Guerra. Ficará aberta até 30 de setembro.

MARAJOARA

SUCESSO



A cooperativa de mulheres marajoaras que confeccionou e bordou as camisas usadas por autoridades paraenses durante a Cúpula da Amazônia, como o governador Helder Barbalho e sua esposa, Daniela, comemora o sucesso de vendas após o evento. Mais de 50 encomendas foram realizadas na loja online do Museu do Marajó, localizado em Cachoeira do Arari, e uma prova de que a moda veio para ficar é que, ontem, em evento no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou um dos modelos que levou na mala ao partir de Belém.



SIGNIFICADO



As peças são todas produzidas à mão. A vestimenta marajoara não é casual. Costuma ser usada em ocasiões especiais e a tradição surgiu de peças confeccionadas pelas mulheres dos vaqueiros, que passaram a fazer os grafismos para identificar as fazendas da região, em técnicas que são passadas de geração em geração.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargador Marcus Augusto Losada Maia, assumirá, no final deste mês, a vaga de conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a região Norte do Brasil. Com mandato de dois anos, o desembargador terá voto na maior instância de administração da justiça trabalhista.

► Será celebrada neste domingo, às 11h, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, missa em homenagem aos pais. O celebrante será o padre José Werimberg.



► Os alunos egressos da Universidade do Estado do Pará (Uepa), George Borari e Gedeão Arapyũ, fizeram parte do grupo de 15 indígenas bilíngues, da região do Alto Rio Negro e do Alto Tapajós, que realizaram o trabalho pioneiro de tradução da Constituição Federal de 1988 para a língua indígena Nheengatu. A ação, considerada um passo significativo para inclusão dos povos indígenas, foi patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



► A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Nathalie Castro, se reuniu com os prefeitos de Marabá, Ipixuna do Pará e Bom Jesus do Tocantins para a assinatura de um Termo de Cooperação para garantir o transporte dos eleitores com algum tipo de deficiência até os cartórios eleitorais dos municípios, a fim de solicitar transferência de seus títulos eleitorais para locais com acessibilidade, garantindo que nas próximas eleições, marcadas para 2024, possam exercer o direito ao voto.



► O ex-deputado estadual Márcio Miranda, ex-presidente da Assembleia Legislativa, vai presidir no Pará o mais novo partido brasileiro, o Mais Brasil, resultado da fusão do PTB com o Patriotas. A união dos dois partidos foi ungida pelo Ministério Público Eleitoral com as bênçãos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Márcio Miranda já presidia o PTB no Pará desde o início do ano.