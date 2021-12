'Um evento cancelado é melhor que uma vida cancelada', alerta diretor da OMS

Ritmo de festa

As principais vias de Belém e região metropolitana já estão fervilhando. O movimento aumenta com a proximidade do Natal.

De olho em 2022

O clima de rivalidade entre a dupla Re-Pa aumentou. Os clubes começaram as contratações antes mesmo da virada de ano.

(J.Bosco)

"Um evento cancelado é melhor que uma vida cancelada”

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao alertar sobre festas de fim de ano e a ameaça de disseminação da variante Ômicron do coronavírus. Ele ressalta que a nova variante está se espalhando pelo mundo mais rápido que a Delta e dribla vacinas.

UNIVERSIDADE

COTAS

O Conselho Superior da Universidade do Estado do Pará (Uepa) se reúne hoje para analisar proposta de criação de um plano de políticas afirmativas para a instituição. Se aprovada, a universidade passará a adotar o sistema de cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação na capital e no interior, a exemplo do que já ocorre, por exemplo, com a Universidade Federal do Pará.

VESTIBULAR

O projeto que entra em pauta nesta quarta-feira prevê que já no próximo vestibular, 20% das vagas sejam para candidatos autodeclarados negros ou indígenas. Para ter acesso à cota, porém, é preciso ter cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino.

NÚMEROS

O Programa de Ações Afirmativas da Uepa prevê que 20% sejam reservadas para as cotas étnico raciais. Outros 30% vão para as chamadas cotas sociais, aquelas que levam em conta apenas a questão da renda. Nesse caso para ter acesso, basta ter feito todo o Ensino Médio em escola pública. As das vagas restantes, o equivalente a 50%, serão destinadas à ampla concorrência. A Uepa oferece hoje vagas em 36 cursos espalhados por 26 campi.

GRIPE

UNIMED

Um dos principais planos de saúde da capital paraense, a Unimed Belém emitiu ontem nota alertando os segurados sobre o surto de gripe na cidade. Segundo dados da cooperativa médica, nas últimas três semanas, houve crescimento de 50% em atendimentos de beneficiários que apresentam sintomas gripais. A orientação das autoridades de saúde para toda a população é para que reforce os cuidados, entre eles o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social. O surto de gripe em Belém é causado pelo vírus Influenza H3N2.

COVID-19

Assim como vem ocorrendo nos atendimentos da saúde pública, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, ontem, dados sobre o comportamento do setor de planos de saúde durante a segunda onda da pandemia de covid-19. Houve queda no número de leitos destinados para atendimento aos casos da doença. A ferramenta de Notificação de Intermediação Preliminar registrou também que, em novembro, houve menor número de queixas em relação à covid-19, desde março de 2020.

CENSO

INFORMAÇÕES

Com dois anos de atraso, deve sair no ano que vem o novo recenseamento brasileiro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para realizar o trabalho, o órgão fará seleção para contratação de pessoal temporário. O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas. A falta de censo prejudica o planejamento de políticas públicas. Os dados do novo censo serão fundamentais para redefinir políticas para áreas como saúde, educação e saneamento básico.

VIGÍLIAS

PRESENCIAIS

A Arquidiocese de Belém definiu a sua programação de final de ano e autorizou todas as suas 99 paróquias a realizarem as vigílias de forma presencial, sendo a primeira na noite de Natal, no dia 24 de dezembro. Na Catedral Metropolitana de Belém, também será celebrada a tradicional ‘Missa do Galo’, às 20h, presidida pelo arcebispo metropolitano, dom Alberto Taveira Corrêa. Segundo a Arquidiocese, as igrejas não foram incluídas no decreto estadual para exigir a carteira de vacinação contra a covid-19, mas a recomendação é para que os fiéis mantenham as medidas de higienização e uso obrigatório de máscaras.

AERÓDROMO

REPERCUSSÃO

Leitor da coluna, um empresário do setor rural com negócios no Marajó se manifestou hoje sobre a nota publicada a respeito do aeródromo de Soure, que está interditado há mais de dois anos. Segundo ele, o maior problema do aeroporto está, não nas cercas, mas na burocracia que tem emperrado o funcionamento, desde que o equipamento foi transferido, da Secretaria de Estado de Transporte (Setrans), para a prefeitura de Soure. Segundo a fonte, a administração municipal não consegue manter os relatórios regularmente para Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O problema da cerca, ironiza ele, “é fácil de resolver, basta ter arame”.

EM POUCAS LINHAS

► O Instituto Butantan pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação para aplicar a vacina CoronaVac em crianças e adolescentes.

► Vereadores de Ananindeua aprovaram ontem a criação do programa “Escola Parceira”, que prevê o auxílio financeiro de R$ 100 aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Para receber o benefício, o aluno deve ter sido matriculado regularmente no ano de 2021 e firmar o compromisso de que vai matricular-se para o ano letivo de 2022 na rede municipal. No caso de alunos acima de 12 anos, é preciso comprovar também a vacinação contra a covid-19. O projeto de lei, enviado pelo prefeito Daniel Santos, tem o objetivo de combater a evasão dos estudantes das escolas públicas do município, e ainda garantir que eles frequentem as aulas com a segurança da vacina contra a covid-19.

► O projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba dá mais um passo para a conclusão. O governador Helder Barbalho entregou ontem 97 unidades habitacionais nos conjuntos Riacho Doce I e II, em Belém. As moradias beneficiam as famílias que precisaram ser remanejadas por conta das intervenções no canal, ou que estavam inscritas em programas de assistência habitacional do governo.

► As Centrais de Abastecimento do Pará promoverão os “varejões” de fim de ano de hoje até sexta-feira, 24 e, na semana que vem, no dia 30, sempre das 21h às 9h. A exemplo dos feirões da Ceasa, a Prefeitura de Ananindeua também vai promover a Feira de Natal, de hoje até sexta-feira.

► Recém-saído do PSDB, o ex-governador do Pará Simão Jatene recebeu convite para se filiar ao União Brasil, legenda que resultou da fusão do PSL com o DEM.