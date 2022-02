'Um baita erro do Judiciário', afirma Sergio Moro sobre as anulações das investigações da Lava Jato

Estrada sem tráfego

Continua interditado o trecho da rodovia BR-158, no sul do Pará, que teve parte da pavimentação arrastada em enxurrada.

Investimentos em saúde

A Prefeitura de Belém entregará, amanhã, as novas instalações da Casa Mental do Adulto “Marisa Santos”, em Nazaré.

Sergio Moro (J. Bosco)

"Um baita erro do Judiciário...”

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-juiz Sergio Moro afirmou, ontem, que o governo Jair Bolsonaro, do qual foi ministro da Justiça, “proporcionou” o ambiente político para as anulações das investigações da Lava Jato que resultaram na soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram dadas em entrevista à Globonews.

SINDILOJAS

Justiça

A 3ª Vara da Justiça do Trabalho de Belém decidiu que não há qualquer discussão quanto à regularidade do processo eleitoral que resultou na escolha da nova diretoria do Sindicato dos Lojistas de Belém (Sindilojas) em pleito realizado no dia 24 de dezembro de 2021, mas questionado pela antiga diretoria. O ex-presidente do Sindilojas Joy Colares foi notificado, ontem, da decisão da magistrada Larissa Barbosa e Silva, juíza substituta do Trabalho, que determina ainda a desocupação do imóvel de propriedade do sindicato, para que o presidente eleito, Eduardo Yamamoto, e sua diretoria possam ser empossados. Na decisão, a juíza ordena que as chaves do imóvel sejam entregues junto com os documentos administrativos, inclusive extratos financeiros, a Yamamoto.

Liminar

A decisão liminar de reintegração de posse é mais um capítulo do imbróglio no qual se transformou a eleição do Sindilojas de Belém, que foi realizada na calçada do prédio onde funciona a entidade sindical. O motivo foi que a antiga diretoria, sem ter conseguido formar chapa, deixou o prédio da entidade fechado no dia da eleição. Para tomar posse, a nova diretoria precisou recorrer à Justiça mas, antes disso, os lojistas ainda foram surpreendidos com a cobrança da contribuição sindical decorrente de anterior negociação coletiva que aparentemente havia sido engavetada.

FUTEBOL

Eleições

Conforme antecipado pela coluna, o Ministério Público do Pará (MPPA) entrou no imbróglio da eleição da Federação Paraense de Futebol (FPF) e emitiu uma recomendação para que a presidente interina da entidade, Graciete Maués, convoque, em até 72 horas, a assembleia geral para a eleição de presidente, vice-presidente e conselhos, em cumprimento ao estatuto da federação, que chegou a divulgar a data de 15 de março para o pleito.

Comissão

Ao informar a data, porém, a comissão eleitoral da FPF não divulgou junto o edital de convocação dos filiados com os prazos para inscrições de chapas, o que estava previsto para acontecer na primeira semana deste mês. Na recomendação, o MPPA diz que, caso o prazo de 72 horas não seja cumprido, a direção interina pode responder judicialmente por omissão. Por ser a presidente da Tuna Luso Brasileira, o clube mais antigo associado, Graciete assumiu a FPF no momento em que houve a intervenção judicial e se tornou a primeira mulher a presidir a entidade, ainda que interinamente.

ALIANÇA

Partidária

Enquanto alguns partidos ainda seguem com indefinições sobre as alianças para as próximas eleições, no Pará, as legendas PSOL e Rede avançam no diálogo. Na noite de terça-feira, 22, os representantes dos dois diretórios estaduais se reuniram, pela primeira vez, no Estado. Na pauta, foram discutidas as táticas para superar a cláusula de desempenho e o desenho inicial da chapa que reunirá no mesmo palanque o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, que buscará uma vaga no Senado.

CARNAVAL

Viagens

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estima que os voos comerciais regulares da rede de aeroportos, que inclui o de Val-de-Cães, em Belém, devem receber cerca de 788 mil passageiros entre amanhã e o dia 3 de março por conta do Carnaval. O número de passagens já emitidas é 45% maior em relação ao movimento do mesmo período do ano passado, quando mais de 540 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais administrados pela Infraero. Além disso, estão previstos cerca de seis mil pousos e decolagens no período de sete dias.

PUNIÇÃO

Motoristas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, ontem à noite, uma lei que inclui punições no Código de Trânsito Brasileiro para motoristas que divulgarem vídeo ou imagem de crimes de trânsito ou de infrações que coloquem em risco a própria vida e a de terceiros. De acordo com a nova norma, quem publicar, em qualquer meio de divulgação, o registro visual de um crime de trânsito ou de práticas que coloquem em risco a própria vida ou de terceiros será punido com infração gravíssima. Publicações com o objetivo de denunciar atos estarão isentas. A multa será a mesma cobrada na prática de “racha” e de manobras perigosas (R$ 2.934,70).

Em Poucas Linhas

► A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será levada para a missa de encerramento do “Renovai-vos 2022” na próxima terça-feira. A celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, às 16h30, na Capela do Colégio Santo Antônio.

► Uma nova edição da “Feira de Oportunidades” promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária será realizada hoje, das 7h às 14h, no pórtico do complexo penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará. O evento vai comercializar produtos como hortaliças, frutas, plantas ornamentais e peças em madeira produzidas na marcenaria da Colônia Penal Agrícola.

► A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) compartilhou as orientações sobre o período eleitoral de 2022 com cerca de 100 profissionais de comunicação dos órgãos do Executivo estadual. No treinamento, na sede da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), foi distribuído um manual com as mudanças nas leis que regulam o processo eleitoral. Um dos exemplos é a propaganda institucional, proibida a partir do dia 2 de julho, exceto para casos de grave e urgente necessidade pública, previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral.

► Ontem, mais uma vez, a divulgação do listão da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi motivo de festa em dezenas de municípios do Estado. O estudante Lucas Correa Modesto, de 17 anos, aprovado no curso de Medicina e que foi o primeiro lugar geral da UFPA, estava sozinho em casa quando saiu o listão. Ele gravou um vídeo contando que estava esperando os pais para se sujar de ovo e trigo e raspar a cabeça e assim manter a tradição do trote ao estilo paraense. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o jovem agradeceu aos pais e amigos, parabenizou a todos que foram aprovados e pediu aos que ficaram de fora que não desistam. A coluna deseja sucesso aos novos calouros da UFPA.