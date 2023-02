'Ufa... Agora sim. Fim do Carnaval. Tudo dói', afirma Anitta nas redes sociais

Temperatura

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, avisa: a China enfrentará “custos reais” se fornecer armas à Rússia.



Gargalo

Fábricas do País deixaram de faturar em 2022 R$ 500 bi, dizem estudos de mercado: gargalo é capacidade produtiva desconhecida, de 30%.

Anitta (J. Bosco)

"Ufa... Agora sim. Fim do Carnaval. Tudo dói”

ANITTA, cantora carioca, ontem, pelas redes sociais, ao anunciar o fim da sua maratona no Carnaval do Rio, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Aos, 29, ela foi diagnosticada, no fim de 2022, com o vírus Epstein-Barr, que leva à esclerose múltipla.

MUSEU

RESGATE

O presidente Lula promete injetar recursos para resgatar o Museu Paraense Emílio Goeldi como grande instituição de pesquisa na Amazônia. A informação foi confirmada pelo deputado Airton Faleiro (PT), após publicação do artigo do pesquisador Nelson Sanjad, que trata do esvaziamento da instituição comprometendo seu imenso e valioso acervo de mais de 150 anos. A Estação Científica Ferreira Penna, na Floresta Nacional de Caxiuanã, também administrada pelo Goeldi, sofre do mesmo mal e precisa de investimentos em laboratórios de ciência e tecnologia. Semana passada, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação confirmou que o doutor em Linguística Nilson Gabas será nomeado para chefiar o Museu.

IEC

VACINAÇÃO

A diretora do Instituto Evandro Chagas, Lívia Carício Martins, participa hoje em Brasília do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação. O evento contará com a presença e a vacinação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e marca o início da campanha para recuperação das coberturas vacinais no Brasil, que já foram referência para o mundo. A data chama atenção para o início da aplicação, no País, da vacina bivalente contra o coronavírus.

INTERNACIONAL

O Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto do Evandro Chagas (LVR-IEC), que atua como Centro Nacional de Influenza junto à Organização Mundial de Saúde (OMS), concluiu com pontuação máxima o Programa de Avaliação Externa de Qualidade para a detecção de vírus Influenza e SARS-CoV-2 pela técnica molecular de RT-PCR em tempo real. O Programa foi conduzido pelo Centro de Proteção à Saúde, do Departamento de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com o apoio da OMS. O resultado evidencia a expertise do LVR-IEC em técnicas de diagnóstico de vírus respiratórios de grande importância no atual cenário da saúde pública mundial.

SOLIDARIEDADE

ALIMENTOS



A TV Liberal lança, hoje, em parceria com a Organização Não Governamental Pará Solidário, campanha de mobilização para arrecadar doação de quentinhas às famílias em situação de vulnerabilidade social, em Belém. A coleta se estende até o dia 11 de março e, no dia 15 de março, será realizado o almoço solidário, com distribuição dos alimentos separados e para famílias já cadastradas na ONG Pará Solidário.



INSPIRAÇÃO



A campanha é inspirada na trajetória da personagem protagonista de ’Vai na Fé’, a Sol, interpretada pela atriz Sheron Menezes. Na novela, ela vende quentinhas para sustentar a família. No Brasil, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, há cerca de 33,1 milhões de pessoas em evidente insegurança alimentar, sem ter o que comer. No Pará, dados mostram que, aproximadamente, 61% da população paraense estão passando por algum grau de insegurança alimentar. Deste total, 11% estão enfrentando grave problema de saúde pública. O Norte é uma das regiões onde o problema é mais grave, com 18% de sua população dentro dos dados alarmantes do cenário brasileiro.

REDE

ESPAÇO



Após reunião, na sexta-feira, 24, a Rede-PA, decidiu formalizar, ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), um espaço para a legenda na administração municipal. “A integração das agendas ecologista e socialista pressupõe que o PSOL, e mesmo o prefeito da cidade, reconheçam a presença e importância da Rede e de seus quadros”, diz a Resolução Rede-Pa 04/2023 assinada pela executiva estadual. A direção da Rede Sustentabilidade do Pará reforça, no documento, que foi um das primeiras legendas “a integrar, desde o primeiro turno, a coordenação da campanha de Edmilson Rodrigues à prefeitura de Belém”.



FEDERAÇÃO



Em 2022, a legenda passou a constituir, formalmente, a federação PSOL-Rede, atuando nas eleições como uma única legenda, “integrando uma direção unitária e auxiliando na eleição de parlamentares em diversos Estados do País, inclusive no Pará”. A aliança, contudo, não se traduziu ainda em espaço para a Rede na atual gestão municipal, o que vem levando alguns redistas a manifestarem, publicamente, o descontentamento.

EM POUCAS LINHAS

► O titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, coronel Marco Antonio Sirotheau, anunciou, durante encontro com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, Eduardo Imbiriba, que, atendendo a pleito da Ordem, a Seap está desenvolvendo um aplicativo para facilitar acesso às Casas Penais do Pará. Sirotheau anunciou também a instalação de uma sala para a OAB na sede da Seap. Também foi anunciada pelo titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará a licitação para a compra de micro-ônibus para transporte de advogados e familiares dos presos dentro do Complexo de Americano.

► Grande favorita desde a apresentação, a Associação Carnavalesca Bole-Bole foi sagrada grande campeã do 1º grupo do carnaval de Belém em 2023. A escola levou para a Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel o enredo “Ronaldo Silva - Universo Cantador na Folia do Carnaval”, homenagem ao poeta e cantador, que entre outros, é um dos idealizadores do Arraial do Pavulagem. Acadêmicos da Pedreira e Xodó da Nega ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

► Entre 2018 e 2022, a arrecadação própria do Pará aumentou 55%. Só a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cresceu 44,9% no período, indo de R$ 10,9 bilhões, em 2018, para cerca de R$ 20 bilhões, em 2022, crescimento nominal (considerando a inflação) de 82,9%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Em 2022, a arrecadação do ICMS alcançou quase R$ 19,97 bilhões, crescimento real de 7,9% em relação ao ano anterior. Com isso, o repasse da cota-parte do ICMS para os 144 municípios alcançou R$ 3,994 bilhões.