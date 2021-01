Trump pede respeito e paz na posse de Biden após calamidade no Capitólio

Vacinação simultânea

O Ministério da Saúde informou, ontem à noite, que a vacinação contra a covid-19 deverá começar simultaneamente em todos os Estados do país.

Sem energia

Um novo apagão elétrico atingiu 13 cidades do Amapá na tarde de ontem. A concessionária diz que o fornecimento já foi restabelecido.

Donald Trump (J. Bosco)

"Nenhum verdadeiro apoiador meu poderia desrespeitar a força da lei, nenhum deles poderia ameaçar ou intimidar outro americano.”

Em um vídeo divulgado ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz ter ficado “chocado e triste com a calamidade no Capitólio na semana passada” e pede respeito e paz na próxima semana, durante a posse de seu sucessor, Joe Biden.

ELEIÇÕES

Senado

Se depender das indicações partidárias, o candidato a presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), terá a maioria dos votos da bancada paraense. O PSC do senador Zequinha Marinho e o PT do senador Paulo Rocha anunciaram a preferência pelo democrata no comando da Casa. Já a senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata do outro bloco, deve receber o voto do seu correligionário paraense Jader Barbalho.

VACINAÇÃO

Prefeitos

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, e mais de 100 prefeitos - incluindo Edmilson Rodrigues, de Belém - têm encontro marcado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para hoje, às 10h30. Donizette estará presencialmente em Brasília (DF), segundo a assessoria da FNP, e os prefeitos vão participar do encontro virtualmente para tratar de pontos emergenciais relativos à vacinação contra a covid-19 nos municípios. De acordo com a FNP, a pauta da reunião incluirá o calendário de imunização, planejamento, organização e logística de aquisição e distribuição de insumos.

COVID-19

Baixo Amazonas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou à coluna que a região do Baixo Amazonas segue no bandeiramento laranja, com médio risco para a covid-19 e que as duas unidades hospitalares do município de Juruti contam com 29 leitos clínicos para atendimento exclusivo a pacientes infectados pelo novo coronavírus com taxa de ocupação de 31% até a última terça-feira (12). A Sespa também disse que uma comissão técnica fará ainda hoje uma vistoria técnica para averiguar a possibilidade de implementação de cinco leitos de Unidade de Terapia Intensivo (UTI) apenas para atender os pacientes em estado mais grave.

OAB

Questionamento

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a exclusão da sociedade civil na composição do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o órgão superior do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski.

Decreto

Na ação, a OAB questiona a alteração e a revogação de dispositivos do decreto de 2006, que previa a participação expressiva de instituições ou entidades da sociedade civil na composição do conselho. Em 2019, o Decreto 9.926 reestruturou o Conad e retirou a presença das mesmas.

GOLPES

Internet

O uso mais intenso da internet durante a quarentena fez disparar as tentativas de fraudes e golpes virtuais. Dados da Apura Cybersecurity Intelligence, empresa especializada em segurança digital, apontam alta de 394% nas ameaças eletrônicas, na comparação com 2019. Um relatório da empresa sobre as ameaças detectadas no ano passado contabiliza vazamentos de 958 mil CPFs, 592 mil cartões internacionais e 262 mil cartões nacionais.

“ABRACE O MARAJÓ”

Novas ações

A ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, entregou, ontem, o plano de ações de 2021 a 2023 do “Abrace o Marajó” aos ministérios que integram o comitê gestor do programa do governo federal. Segundo a ministra, as ações priorizam o desenvolvimento econômico e social dos 16 municípios marajoaras.

Enem

Maratona

Quem está na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá a oportunidade de revisar as matérias com aulões gratuitos transmitidos pela Empresa Brasil de Comunicação. A iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos cobrados na prova mais importante aos estudantes que querem ingressar no ensino superior no país. Os aulões serão ministrados pela televisão aberta e pelo canal do YouTube, ambos da TV Brasil. O projeto será dividido em quatro dias de programa: quintas-feiras (hoje e 21 de janeiro) e sábados (dias 16 e 23), das 14h às 18h.

EM POUCAS LINHAS

* O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, vai presidir a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Eleitoral do Pará no próximo dia 19, às 10h. Devido à pandemia, a cerimônia será virtual com transmissão pelo canal do TRE, no YouTube.

* Para dar continuidade ao projeto de inovação proposto no âmbito da gestão judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), serão instaladas hoje mais duas Unidades de Processamento Judicial (UPJs), sendo uma dos Juizados Especiais Criminais e uma das Turmas Recursais. Nesse mesmo dia, as UPJs devem iniciar as suas atividades.

* Com ações previstas para a segunda quinzena deste mês, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza a campanha com o tema “Cuidar da mente é cuidar da vida”. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância da promoção e proteção da saúde mental no Pará.

* O deputado Carlos Bordalo (PT-PA) reuniu-se, ontem, com o vice-presidente executivo de bauxita e alumina da Norsk Hydro, John Tuestad, para apresentar o projeto de restauração da capela-mor da Igreja São João Batista de Vila do Conde, em Barcarena.

* O altar da igreja centenária encontra-se deteriorado e a conversa contou com a participação do padre Milton Souza, de Vila do Conde, que entregou o projeto de restauro aos participantes da reunião.

* O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi um dos 53 prefeitos brasileiros selecionados a participar do ciclo de mentorias da Rede Comunitas, um organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua de forma coletiva para a construção de políticas públicas sustentáveis.

* Daniel irá participar da jornada “Desafios dos futuros prefeitos”, em que receberá o apoio de especialistas da Rede para a construção de um plano de governo mais transparente, efetivo, com foco em soluções baseadas em diagnósticos e a especificidade de cada município.