Trump exige a liberação imediata da 'maldita vacina' contra a covid-19

Doe sangue

O Hemopa vai fazer, hoje e amanhã, a coleta de doações de sangue em Belém, Marabá, Redenção e Abaetetuba.

Prêmio nacional

A TV Liberal conquistou o prêmio de "Melhor Audiência" da Rede Globo no Brasil em 2020.

"Libere a maldita vacina AGORA, Dr. Hahn."

Foi o que postou, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma rede social. Ele quer que o médico-chefe da FDA, agência que regulamenta medicamentos nos EUA, autorize a vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19. Caso contrário, o médico deve deixar o cargo.

AMAZÔNIA

Verde

Mais de 65 policiais federais participaram, ontem, de uma operação para combater serrarias ilegais no entorno da Terra Indígena do Alto Rio Guamá, no Estado do Pará, apontada como uma das que mais sofrem pressão de desmatamento na região. Foram cumpridos 13 mandados de busca e quatro pessoas tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça Federal, em Paragominas. Segundo a Polícia Federal (PF), a “organização criminosa” mantinha nove serrarias que vinham negociando madeira, sem documentação, com empresas de outros Estados.

Conselho

Os suspeitos são acusados de receptação qualificada, falsidade ideológica e crime ambiental. Somadas, as penas podem chegar a podem chegar a 25 anos de reclusão, além de multa. A ação da PF faz parte da operação “Verde Brasil 2” que é coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A operação “Verde Brasil”, que já está na segunda etapa, tem realizado ações na região desde maio deste ano.

INSETO

Ameaça

O Pará está cada vez mais perto de ficar livre da praga conhecida como mosca-da-carambola, o inseto considerado a principal ameaça à fruticultura nacional. O mais recente município a se tornar apto para ostentar o status de área erradicada da mosca é o de Breves, no Marajó. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará está pleiteando junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a mudança de status. Para ser considerada área erradicada, o município precisa estar há, no mínimo, 378 dias sem detecção do inseto (período equivalente a 54 semanas, o corresponde a três ciclos de vida da mosca) e Breves já está livre desde 27 de dezembro de 2018.

Espécies

Apesar do nome, a mosca-da-carambola ataca mais de 30 espécies diferentes de frutas, entre elas a laranja e a tangerina. A região afetada pela praga fica impedida de comercializar frutos para outras localidades. Para o trabalho de detecção da praga, a Adepará monitora mais de 1,1 mil armadilhas do tipo Jackson, distribuídas por todos os municípios do Estado. Hoje, dos 144 municípios, apenas Almeirim, Distrito de Monte Dourado, na fronteira entre o Pará e o Amapá ainda possui foco do inseto.

SERVIÇOS

Crescimento

Contrariando as previsões mais pessimistas, o setor de serviços vem crescendo no Pará, mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus ou talvez até justamente em razão delas. Em outubro deste ano, o setor cresceu 2,6% na comparação com o mesmo perído de 2019. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As atividades que integram o setor de serviços e são monitoradas pela pesquisa são alojamento, transportes, alimentação e informação e comunicação.

PROPRIEDADE

Intelectual

O Ministério da Economia lançou, ontem, o programa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que reúne 210 ações para as áreas de inovação, registro de patentes e marcas, transferência de tecnologia e criação de programas de computador. Entre as medidas, estão o desenvolvimento de linhas de crédito e de benefícios fiscais para empresas investirem em inovação, revisão de normas sobre transferência de tecnologia, incentivo à especialização em propriedade intelectual e estímulo à transferência de direitos de propriedade intelectual entre instituições científicas públicas e pequenas e médias empresas.

CONCURSOS

Editais

O Governo do Pará publicou, no Diário Oficial do Estado, o edital para escolha das empresas que serão responsáveis por organizar os concursos públicos para preencher vagas na Junta Comercial do Pará, Procuradoria Geral do Estado, Auditoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração. De acordo com o edital, a sessão de escolha da empresa será no dia 3 de fevereiro. Os quatro concursos terão oportunidades para os cargos de níveis médio e superior. Serão 96 vagas no total. Os processos seletivos devem ser realizados no segundo semestre de 2021.

EM POUCAS LINHAS

* O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) realizará na próxima terça-feira, 15, o webinar “Florestas sem grilagem”.

* Durante a transmissão, a partir das 16 horas, serão apresentados os novos dados sobre a grilagem e o desmatamento nas florestas públicas não destinadas na Amazônia.

* Após a apresentação, haverá debate com a participação da procuradora da República no Amazonas, Ana Carolina Haliuc Bragança, coordenadora da força-tarefa “Amazônia” e do senador Fabiano Contarato (Rede), presidente da Comissão de Meio Ambiente.

* Também participarão do debate o deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB), coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista; além do diretor-executivo do Ipam, André Guimarães, e do pesquisador sênior, Paulo Moutinho.

* A mediação será feita pela jornalista e escritora Miriam Leitão. Para acompanhar, basta acessar o site https://bit.ly/grilagem.

* Belém poderá contar no curto prazo com um sistema de transporte multimodal, envolvendo o BRT, ônibus nos bairros e transporte fluvial rápido pela orla da cidade, ligando a Universidade Federal do Pará até Mosqueiro, com paradas em pontos estratégicos e com tarifa única.

* O prefeito eleito Edmilson Rodrigues (PSOL) é simpático à ideia e é grande a expectativa entre empresas que desejam explorar o negócio.

* O Comando do 4º Distrito Naval entregou, ontem, a medalha “Mérito Tamandaré” durante solenidade em comemoração ao “Dia do Marinheiro”, que será comemorado amanhã.

* Em Belém, a programação foi presidida pelo comandante do 4º Distrito Naval, vice-almirante Valter Citavicius Filho. O evento teve entrada ao vivo por vídeo em solenidade realizada no Rio de Janeiro com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).