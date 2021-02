'Trataremos democraticamente', diz Arthur Lira após selar acordo com bloco de candidato derrotado

Falta d’água

Quatro bairros de Marituba ficarão sem água hoje, das 8h às 16h. Motivo: a troca de um equipamento pela Cosanpa.

Tragédias no ar

São Félix do Xingu (PA) registrou dois acidentes aéreos em menos de 48 horas. Um no domingo, 31, e outro ontem.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Eu espero que esse fato que aconteceu tenha ajudado muito na discussão interna da casa para que os deputados entendam que nós trataremos democraticamente.”

Foi o que disse, ontem, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após selar um acordo com o bloco do candidato derrotado Baleia Rossi (MDB-SP) para a composição dos cargos da Mesa Diretora da Casa a serem eleitos hoje pelos parlamentares hoje.

SAÚDE

UNIDADES

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) fará, hoje, a entrega dos primeiros equipamentos para a abertura do Hospital Regional de Castanhal que, neste período de pandemia, vai funcionar, prioritariamente, no atendimento a pacientes de covid-19, além de servir de retaguarda para os casos graves registrados no nordeste paraense. Já Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, deverá ganhar duas policlínicas. Hoje, o prefeito Daniel Santos (MDB) assinará a ordem de serviço para implantação da unidade que funcionará na Cidade Nova. Amanhã, a assinatura será da ordem serviço para a construção de policlínica no bairro de Águas Lindas.

TRATAMENTO

Automedicação

Circula nas redes sociais uma mensagem atribuída a um suposto secretário municipal de Saúde com informações sobre medicamentos a serem tomados “preventivamente” em caso de suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. A mensagem é fake e a orientação das autoridades de saúde é para que as pessoas evitem a automedicação que pode, em alguns casos, agravar o estado do paciente e dificultar ainda mais a reação do organismo ao novo coronavírus.

MULHER

Mudanças

Um fato emblemático. Atualmente, cinco mulheres presidem, simultaneamente, os cinco tribunais paraenses. No Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), está a desembargadora Célia Regina Pinheiro. Luzia Nadja Guimarães Nascimento preside o Tribunal Regional Eleitoral; Graziela Leite Colares, o Tribunal Regional do Trabalho; Maria de Lourdes Lima de Oliveira, o Tribunal de Contas do Estado; e Mara Lúcia Barbalho da Cruz, o Tribunal de Contas dos Municípios. Para a desembargadora Célia Regina, do TJPA, a presença de mulheres nesses espaços de poder reflete “conquistas sintomáticas de uma real mudança de paradigmas”.

CAMINHO

Célia Regina Pinheiro defende, contudo, avanços mais efetivos nas questões de gênero. Questionou a necessidade que a mulher do século XXI ainda tem de bradar por direitos humanos comezinhos e que tenha um único dia voltado a reacender sua luta por igualdade, dentro e fora do lar. “Desejo que não tarde o dia em que seja dispensável o Dia Internacional da Mulher, como também as metas governamentais e judiciais, assim como os órgãos especializados em nossa proteção e defesa”, almejou a desembargadora no discurso de posse.

ESCOLA

Calendário

Começará, hoje, oficialmente, o ano letivo da rede pública estadual de ensino, segundo calendário divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A carga horária mínima será de 800 horas, distribuídas em 200 dias de efetivo trabalho escolar. A Seduc informa que o calendário atende aos “desenhos curriculares de cada nível e modalidade de ensino”. A secretaria também regulamentou as atividades remotas para cumprir as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de atender ao decreto governamental que prevê a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia.

UEPA

Eleição

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará (Uepa) se prepara para as eleições que vão resultar na escolha do reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2021/ 2025. Os mais votados formarão a lista tríplice a ser encaminhada ao governador Helder Barbalho para nomeação. Diretorias de Centro (CCBS, CCNT e CCSE), que reúnem as graduações e pós-graduações em 17 municípios, também devem receber novos gestores. As votações estão marcadas para 20 de abril.

ASSASSINATO

Trabalhador rural

A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH) formalizou pedido de informação às autoridades de segurança do Pará, sobre o assassinato do trabalhador rural Fernando Araújo dos Santos, sobrevivente do Massacre de Pau D’Arco, morto na noite do último dia 26. A chacina de Pau D’Arco aconteceu em 24 de maio de 2017. Dez homens e nove mulheres foram mortos durante ação das Polícias Civil e Militar para cumprir mandados de prisão contra os ocupantes da Fazenda “Santa Lúcia”. Em nota, a SPDDH diz que “como as demais organizações da sociedade civil possui interesse de colaborar com as investigações” e que “os riscos e insegurança sobre os demais sobreviventes aumentam”.

EM POUCAS LINHAS

► O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano deve entrar para a história como o de maior abstenção. Um dos motivos foi o medo de contaminação pelo novo coronavírus.

► No Senado, cresce o movimento para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja convocado para prestar esclarecimentos sobre os problemas registrados neste ano em que o governo, mesmo pressionado por vários setores, se recusou a adiar as provas.

► Processos que tramitam em meio físico nas subseções da Justiça Federal em Santarém e Itaituba, no oeste paraense, ficarão com os prazos suspensos até o próximo dia 15.

► O oeste do Pará está em lockdown por causa do aumento de casos da covid-19.

► Já o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu o atendimento ao público nas zonas eleitorais e postos em todo o Estado. A medida vale até 31 de março.

► Uma comissão da Câmara Federal, formada por 20 juristas negros, revisa a legislação brasileira sobre racismo. O trabalho deve ser concluído até meados de maio.

► A deputada estadual Cilene Couto (PSDB) foi anunciada como a nova líder do governo Helder Barbalho na Assembleia Legislativa do Pará.

► O anúncio causou surpresa e fez crescer os boatos de que a deputada deixará o ninho tucano e migrará, provavelmente, para o MDB, o partido de Helder.

► O paraense Paulo Rocha será o novo líder do PT no Senado.

► Na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado Delegado Caveira (PP) foi o único entre os parlamentares a ficar, por longos períodos, sem máscara no plenário da casa, desrespeitando o decreto em vigor no Estado.

► E por falar em Alepa, os deputados retomarão, hoje, os trabalhos legislativos com sessões às terças-feiras e quartas-feiras, sempre às 9h.