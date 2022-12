Noite feliz

O Hospital Regional do Marajó arrecada alimentos e brinquedos para pacientes internados na unidade.

Novo edital

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente adia leilão de produtos apreendidos em fiscalização.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

"Transição mais ativa de todos os governos”

GERALDO ALCKMIN, vice-presidente do Brasil eleito, ao declarar nesta terça-feira, 13, que a transição coordenada por ele foi bastante “participativa”. Ele discursou na solenidade de encerramento do governo de transição, em Brasília.

CACAU

RISCO



Maior produtor nacional de cacau, o Estado do Pará entrou em alerta por causa da monilíase, praga que ataca os frutos do cacaueiro e atinge também o cupuaçu. Nenhum caso foi confirmado em solo paraense, mas com registros nas cidades de Cruzeiro do Sul, Acre, e Tabatinga, no Amazonas, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) editou portaria proibindo o trânsito agropecuário e o comércio de materiais vegetais que têm origem em áreas onde existem focos da doença.



MULTAS



A medida do governo paraense restringe o transporte por portos marítimos e fluviais, aeroportos e fronteiras. O trânsito interestadual de sementes, mudas e frutos deve ser acompanhado do comprovante de origem. Em nota à coluna, a Adepará informa que “tem intensificado as medidas fitossanitárias para impedir a entrada da praga no Estado”. O descumprimento da norma poderá resultar na apreensão e incineração da carga, além de multa para os responsáveis.

AGRO

DIRETORIA



O senador Zequinha Marinho (PL) foi reeleito vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Essa é a maior bancada do Congresso. Em 2023, deve reunir em torno de 300 parlamentares. A presidência para o biênio será ocupada pelo deputado federal Pedro Lupion (PP-PR). Segundo dados oficiais, o agro responde, atualmente, por 30% no Produto Interno Bruto Nacional e é responsável pela geração de 19 milhões de empregos no País.

TRANSPORTE

USUÁRIOS



A Comissão Temporária Interna de Estudo e Acompanhamento da Qualidade, da Segurança e da Fiscalização do Transporte Fluvial de Passageiros no Pará realiza, hoje, mais duas reuniões para ouvir os usuários de transporte hidroviário das regiões do Marajó, Tocantina e oeste do Pará.

VIRTUAL



As reuniões serão virtuais e contarão com a participação de representantes da Defensoria Pública do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, representantes dos municípios de Santa Cruz do Arari, Soure, Salvaterra, Fetagri, associações e movimentos sociais das regiões. A Comissão foi instalada pelo deputado Carlos Bordalo (PT), que preside a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa, após o naufrágio da lancha Dona Lourdes II, que resultou na morte de 23 pessoas.

AUTÓGRAFOS

BOMBAS



O jornalista Ullisses Campbell já está em Belém para lançar, nesta quinta-feira, 15, o livro “Flordelis - A pastora do Diabo”. A noite de autógrafos será na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém, a partir das 18h30. O livro está no topo da lista dos mais vendidos da Amazon na categoria “Crimes Reais”.



BRASÍLIA



Na segunda-feira passada, o autor teve que interromper a sessão em Brasília por causa do tumulto provocado por grupos de pessoas contrários à prisão do cacique Serere Xavante, apoiador do atual governo. O estacionamento do Brasília Shopping, onde o evento era realizado, foi tomado por manifestantes.

MÉDICOS

CALOTE



Médicos contratados como pessoa jurídica (PJ) pela Pró-Saúde estão sem perspectivas de receber os salários devidos pela Organização Social, que está encerrando seus contratos com a Secretaria de Saúde do Estado.

Reunião

A Sespa promoveu reunião na semana passada com a empresa e prestadores de serviço, para discutir os pagamentos em atraso. Ficaram garantidos os pagamentos dos celetistas, mas ainda não há previsão de pagamento para os trabalhadores em regime de PJ.



ATRASOS



Estão sendo rescindidos os contratos de gestão do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém; do Regional da Transamazônica, em Altamira; do Materno-Infantil de Barcarena; e do Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Tem médicos com salários atrasados de várias áreas, entre elas, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Torácica, Nefrologia, Anestesistas e Hospitalistas.



= EPL

A Universidade do Estado do Pará divulgou os editais para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), em nível de Doutorado e Mestrado Acadêmico.



As inscrições para os processos seletivos estão abertas até o dia 12 de janeiro de 2023 e devem ser feitas por meio do site da instituição.



Até a próxima quinta-feira, 15, estão abertas também as inscrições ao Processo Seletivo Específico para o curso de Letras-Libras 2023, ofertado pela Universidade do Estado do Pará.



Os cursos são ofertados nos campi de Belém e Marabá.



As vagas são destinadas a ouvintes surdos (perda de audição bilateral, parcial ou total), que tenham conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que tenham concluído o Ensino Médio.



Depois de um longo período como o grande vilão do aumento do custo de vida, em Belém, o óleo de cozinha deu uma trégua.



Segundo levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o preço do produto sofreu pequena queda de 1,28% no mês passado.



Houve redução também no preço da manteiga. Nesse caso, o recuo foi de 0,75%.

Começa hoje a vai até o próximo dia 31 a campanha do Hemocentro do Pará para reforçar os estoques de sangue no Estado.



Tradicionalmente, dezembro é um mês com poucas doações, o que pode comprometer o atendimento do Hemocentro, responsável por atender a rede hospitalar do Estado.



O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador-corregedor Leonam Gondim da Cruz Júnior, lança no dia 15 o livro infantil “O nome do Bem-te-vi” e mais quatro contos organizados em uma pasta: “O sapo Irineu e os quatro pulinhos”; “O beija-flor e a cor do amor”; “O grilo Zinho”; e “Luce e o Passarinho”.