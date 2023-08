R70: 'Todos terão que ceder em algum ponto', diz Rodrigo Pacheco sobre reforma tributária

Sem trabalho e sem estudo

Num ranking de 37 países analisados, o segundo lugar é do Brasil na proporção de jovens fora da escola e sem trabalho.



Dorothy Stang

A PF prendeu ontem Amair Feijoli, condenado no caso do assassinato da missionária. Agora ele é suspeito de crimes ambientais.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Todos terão que ceder em algum ponto.”

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que afirmou aos governadores ser necessário abrir mão de interesses próprios para que se consiga aprovar a reforma tributária.

CARBONO

MERCADO



Daniel Vargas, professor da FGV EESP e coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, reflete sobre a regulamentação do mercado de carbono no Brasil: “A proposta da senadora Leila Barros traça uma linha de corte universal: qualquer atividade econômica que ultrapasse teto de emissões fixado em lei pode ser regulada, a começar pela produção de alimentos. Será o melhor para o país?”. Ele afirma que o mercado de carbono é um dos mais complexos instrumentos regulatórios já criados pelo Estado e que não é trivial viabilizar seu bom funcionamento. “Se o preço do carbono subir acima de um ‘teto’, pode quebrar setores inteiros. Se ficar abaixo de ‘base’, pode tornar a regulação irrelevante”.

LIXO

IMPASSE



Como previsto, acaba amanhã o prazo para que os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba anunciem uma solução definitiva para a gestão do lixo doméstico das três cidades da Região Metropolitana, mas o impasse continua. Tudo indica que a saída será mesmo prorrogar o funcionamento do aterro sanitário, da empresa Guamá Tratamento de Resíduos. Até o final da tarde de ontem, contudo, havia discordâncias quanto aos valores que serão pagos pelas prefeituras nesta nova fase de prestação de serviço e também sobre o tempo de prorrogação. O governo do Estado foi chamado para ajudar nas negociações.



AÇÃO



Enquanto isso, a Prefeitura de Belém tenta uma decisão judicial que obrigue a Guamá Tratamento de Resíduos LTDA. a manter a operação nas condições atuais, mas na segunda-feira-feira, 28, a ação do município foi rejeitada. Em nota enviada à redação, a Secretaria de Saneamento do Município de Belém informou que trabalha para que o pedido, perante a Justiça, seja reformulado, desta vez em ação conjunta das prefeituras e governo do Estado.

CONFLITO

GARIMPO



A Polícia Federal avalia que é alto o risco de novos confrontos armados entre agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e garimpeiros na região do Tapajós, que compreende os municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso. A região concentra a maior quantidade de alertas de garimpo no país, principalmente em unidades de conservação e terras indígenas. Na semana passada, uma ação na área resultou na morte de um garimpeiro durante troca de tiros com os agentes do Ibama.

BIOECONOMIA

FINANCIAMENTO

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou a liberação de R$ 11 milhões para a implantação do Espaço Sustentável no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá. O projeto, que é da Fundação Guamá, gestora do complexo, prevê a construção de um edifício que contará com módulos para empresas que atuam com bioeconomia e espaço para eventos de qualificação. A iniciativa foi selecionada na Chamada Pública de Propostas para Apoio Financeiro a Parques Tecnológicos.

ÁGUA

SOCIAL



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) cadastra, até 1º de setembro, moradores dos municípios de Santa Maria do Pará e Nova Timboteua no programa social “Água Pará”, que garante o pagamento, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água). As equipes da Cosanpa estarão devidamente identificadas para atender aos interessados em se cadastrar no programa. Para ser beneficiado é necessário ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso ao programa federal Bolsa Família e ao registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF.

CAVERNAS

ESTUDOS



A Companhia Vale e a Carstografica Ciência e Tecnologia apresentam durante a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) a palestra “A Mineração e a Conservação de Cavernas no Brasil”, que contará um pouco da história da espeleologia em nosso país e como a mineradora tem contribuído para ampliar o conhecimento científico e a preservação do patrimônio espeleológico em rochas ferríferas por meio de operações mais sustentáveis. A apresentação, hoje, será conduzida pelo gerente de Espeleologia e Tecnologia da Vale, Iuri Brandi, e pelo diretor científico da Carstografica, Allan Calux.

Em Poucas Linhas

► Já estão abertas as inscrições para a 38ª edição da Corrida do Círio, a maior prova de rua da Amazônia. Neste ano a prova será realizada em 22 de outubro, com largada no Portal da Amazônia. O primeiro lote está à venda no site www.corridadocirio.com.br a preço promocional: R$ 79. Os participantes podem optar pelas corridas de cinco ou dez quilômetros ou pela caminhada de 3,5 quilômetros. A realização é da TV Liberal.

► Com o corte de Vinícius Júnior do time que fará a partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, em Belém, no próximo dia 8, os paraenses voltaram a pedir a presença do paraense Rony, do Palmeiras, no Mangueirão, com a camisa amarela. Mas não foi dessa vez. Ontem o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou que o ponta Raphinha, do Barcelona, será o substituto.

► A jornalista Lúcia Leão lança hoje, na Universidade Federal do Pará, em Belém, o livro “Inteligência artificial generativa: modo de usar”. Com mais de 40 anos no audiovisual, com passagem na Globo de São Paulo, onde foi editora executiva do Jornal Hoje e do Jornal da Globo, e editora-chefe do SPTV Segunda Edição nos últimos 13 anos, a jornalista, nascida em Marabá, agora envereda pelo campo da pesquisa em IA.



► Também hoje, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará, promove a sessão de lançamento do livro “Juventudes e comunicação na cena urbana: desigualdades, intersubjetividades e representações midiáticas”, da professora Rosaly Brito. A publicação é resultado da pesquisa da tese de doutorado defendida pela pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará.



► Assim como já ocorre com o governo do Pará e a prefeitura de Belém, a Câmara de Vereadores de Belém passará a ter um Diário Oficial Eletrônico.