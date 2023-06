Nichos de mercado

Bancos digitais com atuação no Brasil já apostam em segmentação, com serviços para negros, pessoas LGBTQIA+ e casais.

Desigualdade na saúde

Pesquisa internacional revela que a cobertura vacinal é menor entre os mais pobres e com baixa escolaridade.

Arthur Maia (J. Bosco)

"Todos serão convocados.”



Arthur Maia, deputado federal e presidente da CPMI do 8 de Janeiro. Em live, Maia afirmou que os militares envolvidos em suposto plano golpista não serão poupados na comissão.

COP 30

CONSOLIDAÇÃO

A vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Pará, no último sábado, para o anúncio oficial de Belém como sede da COP 30, em 2025, rapidamente virou o assunto mais comentado do final de semana. Ainda ontem, uma fonte de bastidores do governo confirmou que esse anúncio oficial “abre a porteira” não apenas para as obras estruturantes que terão o apoio do governo federal, mas também para o início do fechamento de muitos negócios visando a COP 30. O maior deles, talvez, seja a implantação da rota internacional de comércio que a China trabalha para consolidar, ligando o Porto de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, ao da grande baía da Província de Guangdong, no sul da China.

PRESENÇA

Segundo a fonte, os negociadores chineses fazem questão da presença do governador Helder Barbalho novamente no país, desta vez diretamente na Província de Guangdong, ao que o governador já teria sinalizado positivamente e está apenas negociando espaços na própria agenda para, até o início do segundo semestre, anunciar a ida à província chinesa, ou seja, um retorno que pode ocorrer ainda este ano à China, onde o governador já esteve recentemente, ao lado do presidente Lula. A nova visita seria especificamente para conhecer a infraestrutura que a empresa Sino-Lac Amazônia está construindo para fazer a ligação do sul da China ao Norte do Brasil pelo Porto de Vila do Conde.

QUEIJO

VENCEDOR

O queijo tipo creme, do Marajó, foi o grande vencedor da primeira edição do concurso “Queijo Pai D’Égua”, o concurso de queijos artesanais do Estado do Pará, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

FITA

O anúncio foi feito ontem à noite, no encerramento da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita 2023), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. O queijo vencedor é produzido pela Fazenda Leal, do município de Soure, e vai representar o Pará no concurso nacional de queijos artesanais, na “Expo Queijo”, na cidade de Araxá, em Minas Gerais, de 24 a 27 de agosto deste ano.

DESTAQUES

A coordenadora da comissão organizadora do evento, Karine Sarraf, informou que esta primeira edição do “Queijo Pai D’Égua” teve outros grandes destaques, como os queijos “Burrata do Laticínio Lattaly”, do município de Castanhal, “Queijo Meia Cura do Laticínio Flor de Minas”, de Tailândia, e, também do Marajó, o “Queijo do Marajó”, da Fazenda Flecheiras, de Soure.

DEFENSORIA

INTERIOR

A Defensoria Pública do Estado do Pará avança no projeto de interiorização e já chega a 102 municípios, com reforço nos atendimentos às regiões do Marajó, nordeste e oeste paraense. A marca foi atingida mediante a nomeação de 15 novos defensores públicos, que tomarão posse hoje, em sessão solene realizada a partir das 10h, na sede no Palácio do Governo, em Belém. O defensor público-geral João Paulo Lédo afirma que foram estabelecidas metas para ampliar a cobertura do atendimento e, com a posse, os novos defensores públicos começarão a atuar já no segundo semestre de 2023, nos municípios de Ipixuna do Pará, Concórdia do Pará, Bujaru, Muaná, Ponta de Pedras e Prainha. Eles foram aprovados no V Concurso Público para Defensor Público, realizado no ano passado.

FEIRA

ARTESÃOS

Com a meta de tornar-se uma versão da bem-sucedida feira dominical da Praça da República, em Belém, a Feira de Artesãos do Complexo do VIII, de Ananindeua, tem crescido e já conta com cerca de 140 profissionais cadastrados e aproximadamente 50 já apresentando, aos domingos, os seus trabalhos na praça do conjunto, o chamado Complexo da Cidade Nova VIII. O projeto é da administradora e artesã Elizabeth Pinheiro, que conta com o apoio logístico da vereadora Geisi Fênix, por meio do Instituto Fênix, idealizado por ela.

EM POUCAS LINHAS

- Entre as repercussões da visita do presidente Lula a Belém, no último sábado, chamou a atenção dos presentes o fato de que a ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, estava sentada em uma área da plateia geral.

- Quando Lula a viu, mandou buscá-la para sentar-se na primeira fila, no palco, mas manteve a organização que, apesar do calor, foi considerada democrática, com deputados estaduais, secretários, prefeitos, vereadores e todas as demais autoridades reunidas “debaixo da mesma lona”.

- E, enquanto o presidente Lula tratava das virtudes de Belém e do Pará em receber a COP 30, políticos locais trataram de elogiar bastante o deputado Celso Sabino (União Brasil), que já estava sendo tratado praticamente como novo ministro do Turismo.

- Com a iminente posse de Sabino, o Pará estará, em alguns dias, na privilegiada posição de estado com dois ministros no governo federal.

- Aliás, ainda sobre a realização do grande evento do clima na capital paraense, a deputada federal Dilvanda Faro (PT) foi escolhida para ser a vice-presidente da Frente Parlamentar da COP 30.

- A Frente foi instalada na Câmara dos Deputados na semana passada, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, ministros e parlamentares da Amazônia.

- A etapa Belém do Red Bull BC One, maior evento de breaking do mundo, realizado no sábado, impressionou os três jurados e provou que o Pará, que tem quatro atletas na seleção brasileira, é um celeiro de talentos.

- Os títulos do b-boy Arroz e da b-girl Lívia provaram que o Estado pode ter mais integrantes defendendo o País nas Olimpíadas da França, no próximo ano.

- No domingo, o Instituto Ivan Pires e a Federação Paraense de Breaking (FPAB) realizaram programação agitada, com disputas no Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso.

- Grupos de dançarinos com representantes de vários municípios e estados, MCs, competição infantil e de DJs e amostras de grafite cativaram o público.