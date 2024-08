'Todos nós saímos felizes', diz Barroso sobre acordo firmado entre os Três Poderes

Sem concorrência

Mais de 200 municípios brasileiros só têm um candidato a prefeito. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de cidades “sem eleição”.



Acordos rejeitados

Os servidores do INSS votaram ontem pela rejeição de duas propostas apresentadas pelo governo federal e pela continuidade da greve.

(J. Bosco)

"Todos nós saímos felizes.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o acordo firmado entre os Três Poderes quanto às emendas de congressistas.



>PESQUISAS

VARIEDADES



Início da campanha eleitoral e começam a se intensificar pesquisas eleitorais em todos os municípios do País. As metodologias cada vez mais diversas e a tecnologia ajudam a popularizar a ferramenta, o que é bom para eleitores e candidatos, afinal, informação nunca é demais. Mas em meio a essa oferta, cresce a necessidade de mecanismos que ajudem o eleitor a se situar em meio aos dados.



AGREGADOR



Seguindo essa tendência, em breve O LIBERAL vai adquirir um agregador de pesquisas que, entre outros, calcula a média das pesquisas divulgadas e traça cenários mais completos, levando em conta variáveis diversas. Esse tipo de tecnologia já é usado, por exemplo, nas eleições americanas e por grandes veículos de comunicação do Brasil.



>ESCRAVIDÃO

COMBATE



O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá e a Universidade Federal do Pará assinaram acordo de cooperação técnica para implantar programas e ações de combate ao trabalho escravo no Estado. A ideia é que juntos, Ministério Público e universidade prestem assistência jurídica gratuita aos trabalhadores vítimas da escravidão e façam acompanhamento de mediações extrajudiciais, entre outros. A parceria prevê ainda o acompanhamento e a utilização de políticas permanentes para combater o trabalho escravo, além da realização de estudos e pesquisas sobre causas e consequências desse tipo de prática. O acordo terá duração de cinco anos, podendo ser prorrogado.



>BOIS

RASTREADOS



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado publicou, nesta semana, no Diário Oficial, a portaria que estabelece a padronização para controle da identificação individual, da movimentação e do abate de bovinos e bubalinos dentro do Sistema Oficial de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará.



REGRAS



As regras começam a valer em 90 dias. A identificação individual e a rastreabilidade de bovinos e bubalinos são obrigatórias e compõem, de forma permanente e sistemática, as ações de defesa e inspeção sanitária animal do Estado.



>ENERGIA

TRANSIÇÃO



A Companhia Gás do Pará assinou o seu primeiro contrato de fornecimento de gás natural com a empresa Alubar Metais e Cabos, localizada no município de Barcarena.



PARCERIA



A oficialização da parceria prevê o fornecimento, à indústria da transformação, de mais de quatro milhões de metros cúbicos de gás natural por ano, já a partir de 2025. A Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina, atende principalmente o setor elétrico brasileiro. A Hydro Alunorte, também localizada em Barcarena, foi a primeira empresa a receber o gás natural da Companhia. Outras empresas dos setores industrial e termelétrico no Estado já possuem contratos vigentes para a migração para gás natural, consolidando a transformação na matriz energética do polo industrial de Barcarena.



>GUARDA

TREINAMENTO



A Guarda de Nossa Senhora de Nazaré fará, no domingo (25), a revisão das estruturas das estações e o treinamento dos guardas para as maiores procissões da Festa de Nazaré: Trasladação e Círio. Neste ano a Guarda de Nazaré completa 50 anos de existência. Entre os pontos que exigem mais atenção estão o atrelamento e desatrelamento da berlinda à corda e o cuidado com as estruturas metálicas que marcam cada uma das cinco estações das duas procissões.



>VEÍCULOS

RECONHECIMENTO



Foi aprovado por unanimidade, na sessão de ontem da Câmara Municipal de Belém, projeto de lei de autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB) que reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém a Fundação Romulo Maiorana, a TV, Rádio e o jornal O LIBERAL.



DESTAQUE



Ao justificar o projeto, o vereador afirmou que “nada mais justo que reconhecer o trabalho da Fundação e dos demais veículos de comunicação do Grupo Liberal, que têm papel de destaque para a história da capital paraense”.

Em Poucas Linhas

- A Comissão de Direito e Defesa da Liberdade Religiosa da OAB, seção Pará, realiza, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, evento para debater “O Direito Religioso e as Relações Trabalhistas”.



- O evento será realizado no dia 26 de agosto, no auditório da OAB-PA.



- O candidato a prefeito de Ananindeua, Miro Sanova (PT), da coligação “Ananindeua Pode e Merece Muito Mais”, inaugurou ontem o comitê oficial de campanha, na Rodovia dos Trabalhadores.



- Moradores da Terra Firme produziram um documento com reivindicações aos candidatos à prefeitura de Belém.



- O documento recebeu sugestões de mais de 30 organizações da sociedade que atuam no bairro, durante seminário realizado em julho deste ano.



- Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Pará projeto de lei que institui o “Agosto Laranja” como o mês dedicado à conscientização sobre a esclerose múltipla. A autoria foi da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL). O mesmo PL institui 30 de agosto como o Dia Estadual de Esclarecimento e Conscientização sobre a Esclerose Múltipla no calendário oficial do Pará.



- As aulas do curso superior de tecnólogo em Gastronomia, oferecido pela prefeitura de Belém, em Mosqueiro, serão concluídas no próximo dia 3 de setembro e até o final do ano já deverão receber seus diplomas os primeiros tecnólogos em Gastronomia, com a responsabilidade de melhorar o cardápio oferecido aos turistas que frequentam a ilha.



- A turma iniciou o curso em março de 2022, na Escola de Gastronomia. No currículo, o uso de produtos regionais na elaboração de insumos como o extrato de tomate natural, além de receitas com frutas regionais como açaí, bacuri, goiaba e maracujá.



- O professor Charles Ruan, da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Tereza D’Ávila, em Marituba, foi um dos vencedores do Prêmio Seymour Papert e Paulo Freire de Educação e Ciência, em São Paulo. O docente conquistou o 3º lugar na categoria Ennes de Sousa de experimentos científicos.