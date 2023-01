'Todas as pessoas que fizeram isso serão encontradas e punidas', garante Lula

MPF incentiva denúncias

O MPF no Estado abriu um canal para que paraenses que realizaram atos criminosos ontem, em Brasília, sejam denunciados.



Defesa da democracia

Movimentos sociais convocam para hoje atos em resposta aos ataques no DF. Em Belém a manifestação ocorrerá em São Brás, às 18h.

Luiz Inácio Lula da Silva (J.Bosco)

"Todas as pessoas que fizeram isso serão encontradas e punidas”.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre as invasões ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Lula assinou decreto que determina intervenção federal na segurança do DF até 31 de janeiro.

VANDALISMO

REPÚDIO



O governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou ontem, em suas redes, nota de repúdio à invasão e depredação das sedes do Executivo, do Judiciário e Legislativo na capital federal, Brasília. Milhares de radicais que pedem intervenção federal ocuparam a praça dos Três Poderes, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o prédio-sede do Supremo Tribunal Federal. Centenas de móveis, obras de arte e objetos doados ao Brasil por chefes de governo e de Estado de outros países foram destruídos. Helder classificou a ação como “vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito”.



ORDEM



As cenas de vandalismo registradas ontem em Brasília colocam em alerta autoridades de segurança dos Estados, já que há o temor de que os movimentos radicais recrudesçam nas próximas horas. Em Belém, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão acampados desde o segundo turno em frente ao Quartel do Segundo Batalhão de Infantaria e de Selva, o 2º Bis. Nas semanas seguintes à eleição houve bloqueio de estradas no Pará.



REFORÇO



No final da tarde de ontem, os manifestantes seguiam em frente ao 2º Bis, em Belém, de forma pacífica, sem obstruir a avenida Almirante Barroso, como chegaram a fazer algumas vezes. O policiamento no local e em frente a alguns prédios públicos, como a sede do governo estadual, foi reforçado. Em suas redes sociais, o governador paraense afirmou que as forças de segurança “estão mobilizadas”. “Não aceitaremos este tipo de situação no Pará. Aqui é Lei e Ordem”, escreveu.

MINISTÉRIO

ADIADO



Prevista para a terça-feira, a posse da titular do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, precisou ser adiada por causa dos atos em Brasília, ontem.



ESTRAGO



Não há informações precisas sobre o tamanho do estrago provocado na sede do Poder Executivo, mas imagens divulgadas pelos próprios autores dos atos, nas redes sociais, mostram um cenário de destruição, com móveis e janelas e luminárias quebradas e salões alagados. Não há nova data para a cerimônia.



TRIBUNAL



O Tribunal de Justiça do Pará subscreveu, ainda na tarde de ontem, a nota pública do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil em repúdio ao que classificou de “atos violentos”. “Manifestações políticas pacíficas fazem parte da democracia, mas vandalismo e destruição do patrimônio público é crime e os responsáveis devem ser identificados e responder com o rigor da lei”. A nota foi assinada pelo presidente do Conselho, José Laurindo de Souza Neto, após consulta aos chefes dos Tribunais em todos os Estados brasileiros.



TRABALHO



O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região divulgou nota repudiando os atos em Brasília. No documento, o TRT classificou as ações de “atos terroristas absurdos, violentos e inaceitáveis”. “É imperativo afirmarmos que os atos de hoje não são democráticos e nem manifestação do povo. São, isso sim, atos contra o Estado brasileiro”.

DINAMITE

PESAR



Remo e Paysandu divulgaram nota de pesar pela morte do ex-jogador do Vasco Roberto Dinamite, que morreu vítima de câncer de intestino. Nas redes sociais, o Paysandu externou apoio aos familiares, amigos e torcedores do jogador do tradicional clube carioca, conhecido como o “Gigante da Colina”. O Remo também usou as redes sociais para lamentar o falecimento de Dinamite. “Nossa solidariedade e desejo de forças aos seus familiares, amigos e torcedores. Descanse em paz”.

MEI

AUMENTO



Passa a valer em fevereiro o novo valor da taxa paga mensalmente pelos cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais (MEI) do País como contribuição para a Previdência Social. A nova taxa será de R$ 66. O percentual de aumento de 8,91% é o mesmo concedido ao salário mínimo, que passou de R$ 1.212 para R$ 1.320 este ano. Os boletos de janeiro seguem com o valor antigo: R$ 60,60.

Em Poucas Linhas

► Proprietários de veículos com finais de placas 41 a 61 têm até amanhã para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%. Os descontos de 15% são para quem está há dois anos sem multa. Quem não recebeu multas no ano passado terá 10% e os demais motoristas, 5%.

► Vale lembrar: termina hoje o prazo para que eleitores que deixaram de votar no segundo turno das Eleições 2022 apresentem a justificativa à Justiça Eleitoral. No Pará, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 1.376.404 não compareceram às urnas no dia 30 de novembro. Os faltosos representam 22,6% dos eleitores paraenses. Para fazer a justificativa não precisa ir a um cartório eleitoral. O processo pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou pelo Sistema Justifica, que pode ser acessado pelos Portais da Justiça Eleitoral.

► Crianças de cinco a 11 anos que tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19, em Belém, há mais de quatro meses, devem tomar a terceira dose a partir de hoje. O município espera vacinar de hoje até sexta-feira 54.270 crianças nessa faixa etária.

► O coordenador da Rádio Web da Assembleia Legislativa, Aldo Cruz, comoveu ontem profissionais do grupo de assessores de Imprensa da Alepa ao solicitar por WhatsApp doações de qualquer tipo de sangue em favor de um sobrinho, Gabriel Reis de Oliveira Souza, de 15 anos, diagnosticado com leucemia há cerca de dois meses. O jovem, que chegou a ser internado, continua fazendo transfusões de sangue no Hospital Saúde da Mulher, em Belém, local em que foi submetido à primeira sessão de quimioterapia no dia 15 de dezembro. As doações podem ser feitas no Hospital Saúde da Mulher, localizado no bairro do Marco.