R70: 'Teremos boas notícias essa semana', diz Alckmin sobre pacote de revisão de gastos planejado

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.800, sorteadas nesta terça-feira. Prêmio subiu para R$ 60 milhões.

Black Friday

Nove em cada dez brasileiros pretendem comprar algo este ano, aponta pesquisa do Instituto Locomotiva e da QuestionPro.

Geraldo Alckmin (J.)

"Teremos boas notícias essa semana.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sobre o anúncio do pacote de revisão de gastos planejado pelo governo federal.

DENGUE

COMBATE



A Prefeitura de Belém deu início ontem à Semana de Combate à Dengue. A iniciativa tem como objetivo chamar a população a colaborar com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. A mobilização antecede o Dia D municipal de combate à doença, marcado para o próximo domingo, 1º de dezembro. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), foram registrados 2.984 casos de dengue na capital paraense desde o início do ano. Os bairros do Guamá (278), da Pedreira (210) e do Jurunas (184) lideram em ocorrências.



NAVEGAÇÃO

ELÉTRICA



A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), está desenvolvendo um projeto de barcos elétricos em escala comercial e a preços acessíveis para a população da região. Apelidado de Enguia, o projeto é realizado por professores de Engenharia Naval. Há um mês, a companhia concluiu o projeto do primeiro barco elétrico da região, um catamarã que se integra a dois ônibus movidos à energia solar, formando o primeiro corredor verde da Amazônia. Eles circulam no campus da UFPA, em Belém. E, desde maio, a primeira voadeira elétrica amazônica, o Poraquê I, está em operação na usina, em Altamira, no Pará. Os professores da UFPA também trabalham no motor do segundo protótipo, o Poraquê II, que está na fase final de testes.



INDÚSTRIA

ENCONTRO



O presidente interino da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Hélio Melo, participa hoje do 14º Encontro Nacional da Indústria (Enai), promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.



PRÊMIO



Com a presença do presidente da CNI, Ricardo Alban, e do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, o encontro terá como tema “Neoindustrialização e redução do Custo Brasil: uma nova indústria para um futuro sustentável”. Na programação estão previstos o lançamento do Observatório do Custo Brasil e a primeira edição do Prêmio Excelência Sindical da Indústria, no qual a Fiepa concorre com quatro projetos inscritos.



TURISMO

AULAS



O ministro do Turismo, Celso Sabino, desembarca em Belém na sexta-feira, 29, para inaugurar a primeira Escola Nacional de Turismo. A unidade foi criada para atender à demanda por mão de obra para o setor. Serão ofertados cursos presenciais em Belém, Santarém, Vigia e Bragança. A unidade do Pará vai funcionar com a cooperação técnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), que ficará responsável pela execução dos cursos nas modalidades presencial e a distância. Serão ofertadas 4,7 mil vagas em cursos como “Gestão de Negócios para o Turismo”, “Educação Ambiental e Sustentabilidade” e “Governança para a Hospedagem Familiar”. Também serão ofertadas vagas para o ensino de inglês e espanhol.



MÚSICA

PATRIMÔNIO



A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou o projeto de lei que reconhece a obra musical do violonista paraense Salomão Habib como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará. O projeto é de autoria da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL). Habib, de 46 anos, é autor de 450 peças musicais e seis livros, e soma 46 discos e oito DVDs. Seus concertos já chegaram a países como Cuba, Venezuela, Canadá, Suíça, Itália e Portugal. O violonista também integra a Academia Paraense de Letras e, em 2023, foi agraciado com o Prêmio Profissionais da Música. Ele ainda está por trás do projeto Cantar-o-Lar, que já beneficiou 14 mil crianças de escolas públicas.



FEIRA

COMÉRCIO



Trinta mil visitantes são esperados na 11ª Feira Pará Negócios 2024, que será realizada de 29 de novembro a 1º de dezembro. Realizado pela Associação Comercial do Pará (ACP), a feira vai reunir 250 expositores e a expectativa é gerar R$ 20 milhões em negócios, além de capacitar dez mil pessoas em diversas áreas.

Em Poucas Linhas

- Por causa da realização da COP 30, em Belém, no próximo ano, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Belém está orientando as escolas a alterar o calendário letivo.



- Os 30 dias de férias tradicionais de julho serão divididos em dois momentos: o primeiro de 1º a 15 de julho e o outro de 5 a 19 de novembro, período em que ocorrerá a Conferência.



- A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com as instituições que compõem a equipe gestora do Plano Estratégico Estadual de Febre Aftosa, realiza nesta quarta-feira, 27, o VII Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa no Pará (PNEFA), no Parque de Exposição Presidente Médici, em Belém.



- O evento tem como público-alvo produtores rurais, médicos veterinários e acadêmicos do curso de medicina veterinária, entre outros segmentos envolvidos na cadeia da pecuária.



- O 1º Prêmio de Jornalismo do TCE-PA contempla quatro categorias: Telejornalismo; Radiojornalismo; Jornalismo impresso e Webjornalismo.



- Podem participar os jornalistas profissionais com matérias publicadas em jornal impresso e portais, ou veiculadas na TV e no rádio, sobre o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”.



- As inscrições poderão ser feitas até 8 de dezembro.



- A Seresta do Carmo terá mais uma edição nesta sexta-feira, 29, a partir das 18h.



- O evento, que já marcou a vida de várias gerações, desde a década de 80, pela primeira vez não será realizado na Praça do Carmo, mas no Boulevard da Gastronomia.



- A programação será aberta com um bate-papo sobre “Cultura Popular” com a professora emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA), Zélia Amador de Deus, no Espaço Belle Époque.