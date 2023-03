'Tenho sido alvo de mentiras, ataques à honra e ameaças nas redes', afirma primeira-dama Janja

Nas arenas

A segurança pública do Pará lança hoje a campanha contra a importunação sexual em estádios: ela dura todo o Parazão 2023.



Articulação

A base aliada do governo Lula no Senado deixou a oposição de fora das presidências de comissões permanentes. Definição foi ontem.

Janja, primeira-dama do Brasil (J. Bosco)

"Tenho sido alvo de mentiras, ataques à honra e ameaças nas redes"

JANJA DA SILVA, primeira-dama, na sessão do Senado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. “Sei que muitas de vocês também passam por isso”, disse, citando ainda a baixa presença de mulheres no Congresso.

LIXO

RELATÓRIO

Em decisão monocrática, o conselheiro Cezar Colares, do Tribunal de Contas dos Municípios, determinou que a Secretaria de Saneamento e a Prefeitura de Belém passem a encaminhar ao órgão relatório mensal sobre processo licitatório para contratação da empresa que ficará responsável pela coleta e tratamento do lixo urbano produzido na capital. O edital foi lançado no último dia 16 e as propostas serão abertas no dia 10 de abril.



MULTA



O TCM determinou que a licitação seja realizada no prazo máximo de 120 dias, preferencialmente nas modalidades “pregão eletrônico ou diálogos competitivos”, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia de atraso. No despacho, Colares diz que está havendo omissão da Prefeitura Municipal de Belém em relação à prestação integral de informações ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) sobre a tramitação dos processos de certame para contratação e regularização da coleta e manejo do lixo e resíduos sólidos.

PARAENSE

JOIAS

Servidor de carreira da Receita Federal, o paraense José Barroso Tostes Neto vem ganhando destaque na mídia nos últimos dias, em meio ao noticiário sobre joias que teriam sido doadas pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira dama Michele Bolsonaro - e que teriam entrado ilegalmente no País.



DEMISSÃO



Tostes, que é reconhecido nacionalmente como incorruptível, foi demitido um mês após o presidente Jair Bolsonaro ter tentando liberar o presente, avaliado em R$ 16,5 milhões. Jornais de circulação nacional apontam que há relação entre a demissão e as tratativas feitas pelo primeiro escalão do governo para retirada da encomenda na alfândega.

PESQUISA

NOVIDADE



O pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA), Bruno Henrique dos Santos Morais, desenvolveu uma pesquisa para auxiliar no melhor aproveitamento da fauna regional, com a criação de uma linguiça do tipo frescal utilizando a carne de caititu, popularmente conhecido como porco-do-mato. Da espécie “pecari tajacu”, ele é um mamífero de porte médio presente na América do Sul e habita diversas comunidades rurais da Amazônia, onde é caçado tanto para consumo de subsistência quanto para o comércio ilegal da carne.



QUALIDADES



Entre as vantagens da linguiça do porco-do-mato estão a redução de gordura e a adição de fibras alimentícias, como mandioca, trigo e aveia, além de pouca alteração no sabor, em comparação com outras linguiças, o que garante um bom produto para comercialização.



FAUNA



O estudo de doutorado foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFPA em Castanhal, sob orientação da professora Diva Anélie de Araújo Guimarães e coorientação do professor Renan Campos Chisté. O produto alimentício desenvolvido com base no estudo apresenta aos consumidores de carne a oferta de um novo nicho. A pesquisa ainda demonstra a possibilidade da utilização de carnes de caça de animais silvestres de forma sustentável, sem danos ao meio ambiente e à fauna local.

MULHERES

PATRULHA

O deputado federal Raimundo Santos (PSD/PA) solicitou, em requerimento de indicação ao Ministério da Mulher, por meio da Câmara dos Deputados, a implantação da Patrulha Maria da Penha em todos os municípios do Pará. Os pedidos são feitos de forma individual, por localidade. Criada em 2012, no Rio Grande do Sul, e espalhando-se pelo País, a Patrulha Maria da Penha é uma ação que visa ampliar o Policiamento Orientado, conhecido nacionalmente como Ronda ou Patrulha Maria da Penha, que consiste em um policiamento especializado, realizado por equipes de prevenção à violência doméstica e familiar para os casos reincidentes e de maior gravidade contra a mulher.

PF

DIREÇÃO

A Polícia Federal tem novo superintendente no Pará. O mineiro José Roberto Peres tomou posse ontem. Peres ingressou na PF em 2003 e já atuou nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre, Pernambuco, Brasília e Roraima.

EM POUCAS LINHAS

► Febre em Belém, o beach tennis terá, a partir de hoje, a primeira fase do torneio paraense que irá ranquear atletas para a participação na Copa das Federações 2023, a mais importante do Brasil, a ser realizada em Fortaleza. A competição vai até domingo, na arena DBeach, e segue no outro fim de semana, com presença de atletas de vários municípios do Estado.

► O Sindilojas-Belém e o governo do Estado estudam uma parceria para oferecer capacitação e apoio à formalização a pequenos lojistas da capital paraense. Na semana passada, diretores do Sindicato e da Federação do Comércio visitaram o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson.

► O programa Alfabetiza Belém deu início às aulas para uma turma ribeirinha na Escola Municipal de Educação do Campo (EMEC) Nossa Senhora dos Navegantes, na ilha do Combu. São 20 pessoas ainda não alfabetizadas que terão a oportunidade de voltar à escola. A meta do Plano Plurianual do município é formar sete turmas para este público nas regiões insulares de Belém.

► Cerca de oito mil cirurgiões-dentistas que atuam no Pará estão aptos a participar da Assembleia Geral de prestação de contas do Conselho Regional de Odontologia, marcada para o próximo dia 13 de março. A Assembleia será online.

► A bancada feminina da Assembleia Legislativa do Pará enviou à Presidência da Casa requerimento pedindo que seja criado, no prédio sede do Poder Legislativo, uma brinquedoteca e um berçário, para que as servidoras que são mães possam deixar os filhos por algum tempo. O documento é assinado pelas sete deputadas com assento na Alepa.

► O Sindicato dos Médicos do Pará divulgou nota alertando que criminosos estão usando o nome da entidade para aplicar golpes envolvendo possíveis créditos em processos judiciais. Por telefone, os golpistas indicam contato de suposto advogado responsável por fazer a negociação.