'Tenho dito que médicos brasileiros serão prioridade (no Mais Médicos)', afirma Nísia Trindade

Milhões de vacinados

O Ministério da Saúde informou que 16 milhões de pessoas já receberam a vacina bivalente contra a covid-19.



Conselho Nacional de Justiça

O CNJ realizou cerca de 100 mil atendimentos nos primeiros quatro dias da Semana Nacional do Registro Civil.

Nísia Trindade (J.Bosco)

"Tenho dito que médicos brasileiros serão prioridade (no Mais Médicos).”

Nísia Trindade, ministra da Saúde, sobre a retomada de programas afetados pelo governo anterior, marcado por trocas de ministros e ataques infundados às vacinas.

CHINA

PARCERIAS



Representantes do Pará participam, até hoje, de uma série de encontros com técnicos na cidade chinesa de Zhuhai, província de Guangdong. A cidade abriga uma Zona Econômica Especial, nos moldes do projeto que está sendo desenvolvido no Pará para a implantação da primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE), no município de Barcarena. A equipe da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) está conhecendo a estrutura portuária e logística implantada em Zhuhai pela empresa chinesa Zhuhai Sino-Lac Supply Chain, especializada em processamentos e armazenamentos aduaneiros transnacionais entre a China e a América Latina. A empresa está construindo no Porto Gaolan, em Zhuhai, um hub logístico para receber mercadorias do Brasil, sobretudo proteínas.

CACAU

CONSELHO



A Associação Brasileira de Cacauicultores, reunida em Brasília nesta semana, com representantes do Pará, Bahia e Espírito Santo, decidiu promover uma campanha contra a importação de cacau africano, que envolve riscos fitossanitários ao setor, como a disseminação da temida praga da “vassoura de bruxa”. Os associados reivindicam a criação de um Conselho Nacional da Cacauicultura, visto que a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), órgão do Ministério da Agricultura que congrega o setor, anda, segundo os associados, inoperante. O Pará foi um dos estados que se posicionou a favor da criação do conselho, já que há alguns anos alcançou o posto de maior produtor de cacau do Brasil, suplantando a Bahia.

PRAIA

CONFUSÃO



Morador de uma casa na praia de Ajuruteua, em Bragança, aciona na justiça a prefeitura da cidade. Ele alega que teve a propriedade invadida, na sua ausência, e parte dela foi destruída em ação promovida pela Prefeitura de Bragança dentro do projeto de urbanização da orla daquele balneário.



JUSTIÇA



O projeto, aliás, está com grande parte das obras paralisadas. Os donos da casa em questão alegam que não receberam qualquer notificação da administração municipal, e ficaram no prejuízo depois da notícia da demolição de metade do imóvel para colocação de tubos. A família registrou um boletim de ocorrência e vai buscar reparos pelas vias judiciais.



SILÊNCIO



Procurada, a Prefeitura de Bragança não quis se posicionar sobre o episódio, que só mostra que tanto o Ministério Público como os órgãos de fiscalização ambiental já passaram da hora de investigar as tais obras de urbanização da praia de Ajuruteua. Moradores e visitantes da praia relatam a existência de dois tratamentos dados pelo prefeito Raimundo Oliveira, o Raimundão, e demais responsáveis pelo trabalho: um para os nascidos na praia e outro para os “bem-nascidos” dos casarões caros que se instalaram nos últimos dois anos no lado da praia que antes era deserto. Como a maioria é de políticos, já há movimentação para abrirem uma rua que dê acesso particular a essa área, mas, se isso ocorrer, a maior parte do ecossistema de mangue será destruída.

PENEIRA

PROJETO



O projeto “Passaporte Para Vitória”, desenvolvido pelo Instituto Léo Moura e que chegou ao Pará por meio do senador Zequinha Marinho (PL), fechou parceria com Remo e Paysandu, o que possibilitou peneiras com adolescentes de até 17 anos. Em abril passado, um aluno e uma aluna do projeto, do bairro do Tenoné, foram selecionados e passaram a integrar a equipe da categoria de base do clube azulino. Já na semana passada, o ex-jogador bicolor Nad esteve no Distrito Industrial acompanhando um seletivo com garotos dos polos de Marituba, Águas Brancas e Distrito Industrial.

MULHERES

POLÍTICA



A Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, nomeou no último dia 9 as novas conselheiras do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), responsável por formular políticas públicas, promover debates e fiscalizar as ações do governo relacionadas aos direitos das mulheres. O Conselho é formado por representantes de 16 ministérios, como, por exemplo, o das Mulheres, cuja gestora é a representante titular. A paraense Carmen Foro, secretária de Articulação Institucional do Ministério, é a suplente.

Em Poucas Linhas

► O Sistema Único de Saúde (SUS) apresentou o resultado da pesquisa nacional do programa “Imuniza SUS”, na qual três municípios paraenses se destacaram. Curuá, no Baixo Amazonas, Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, e Soure, no Marajó, este último com uma grande campanha nas comunidades dos campos e alagados, alcançando maior número de pessoas imunizadas. Essas experiências serão levadas ao Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no mês que vem, em Brasília.

► A deputada federal Dilvanda Faro (PT) vai atuar na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados, como 3ª vice-presidente. Ainda no Congresso, a parlamentar é a 1ª vice-presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais.

► Como a coluna adiantou, o turu, um dos moluscos mais apreciados do Pará, será a atração deste domingo, Dia das Mães, no programa Fantástico, no quadro “Avisa lá que eu vou”, do apresentador Paulo Vieira. Durante a semana, a Rede Globo fez várias chamadas para o quadro gravado por Paulo Vieira no arquipélago do Marajó.

► Após quase duas semanas de experiência, a viagem de lancha Belém/Mosqueiro/Soure se mostrou inviável economicamente para a empresa, e desagrada os passageiros, que acabam viajando em pé, por falta de assentos. A prefeitura de Belém agora estuda a implantação de uma linha Belém/Mosqueiro/Belém, para atender turistas que podem desembolsar mais de R$ 20 por uma passagem.

► As quadrilhas juninas estão a todo vapor para os festejos dos santos, após o período de hibernação imposto pela covid-19. Em Soure e Salvaterra, que têm tradição nos cortejos, os grupos ensaiam novas coreografias com conotações marajoaras e ampla divulgação em redes sociais para atrair os turistas.