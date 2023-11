Diagnóstico preciso

Kit da Fiocruz, o 1º do mundo a detectar a malária, elevou o Brasil ao mais alto patamar de segurança nas transfusões de sangue.

Fraudes

Anatel publicou medidas para evitar golpes com a numeração 0800. Operadoras de telefonia têm 30 dias para se adequar às regras.

Marco Aurélio Mello (J. Boisc)

"Tempos estranhos. Verdadeiro embaraço à liberdade jornalística.”

Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, criticou decisão da Corte que permitiu a responsabilização de veículos da imprensa por acusações de entrevistados a terceiros.

SENADO

DISPUTA

Em evento do PL em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a legenda lançará candidato ao Senado em todos os Estados nas eleições de 2026. A ofensiva do ex-presidente veio após a indicação do ministro Flávio Dino ao STF, que deverá ser votada no próximo mês no Senado Federal. Carlos Bolsonaro, inclusive, já estaria decidido a concorrer ao Senado, em dobradinha com o irmão Flávio, que concorrerá à reeleição em 2026. No Pará, o deputado federal Éder Mauro deve ter a preferência do partido, mas o deputado Joaquim Passarinho também sinalizou que gostaria de trocar a Câmara pelo Senado em 2026. O deputado estadual Rogério Barra, filho do Éder Mauro, pode correr por fora nessa disputa, a depender do resultado das eleições municipais do ano que vem.

NOTÁVEL

OBSTÁCULO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vem ganhando notoriedade nacional pelos altos índices de rejeição. Matéria publicada pela revista Veja aponta o gestor da capital paraense como uma das pedras no sapato de candidatos da esquerda nas eleições do ano que vem. Entre os afetados está Guilherme Boulos, que disputará a prefeitura de São Paulo pelo PSOL, mesma legenda de Rodrigues. O temor é que os problemas da administração de Belém sejam usados como arma durante a campanha do psolista.

RECORDISTA

Edmilson Rodrigues governa Belém graças a uma aliança com o PT, partido do vice Edilson Moura. A revista Veja informa que Rodrigues ostenta recorde negativo de 71,3% de desaprovação, segundo levantamento da Paraná Pesquisas, no início do mês. Os motivos de insatisfação são vários, como a questão do lixo e a relação com os servidores públicos municipais. Apenas nos últimos seis meses, houve paralisações de funcionários da Funpapa e de médicos das Unidades de Pronto Atendimento.

ARTE

CENSURA

Está dando o que falar entre a classe artística do sudeste paraense o projeto de lei apresentado nesta semana pelo pastor e vereador Ronisteu Araújo (PTB) na Câmara de Vereadores de Marabá. A proposta quer proibir “a realização de exposições artísticas ou culturais, em espaço público, que tenham teor pornográfico”. A avaliação é de que a proposta tem, claramente, teor de censura.

CESSÃO

CANCELADA

A prefeitura de Castanhal publicou ontem portaria revogando a transferência da ex-secretária de Educação do município, a professora Cláudia Seabra, para a prefeitura de Bagre. A revogação foi registrada logo após esta coluna relatar o caso que vinha sendo questionado pela população local, já que, segundo o documento de cessão, os custos com a servidora continuariam a ser bancados por Castanhal.

MOSCA

COMBATE

O governo do Pará intensificou as fiscalizações de controle do trânsito agropecuário para contenção da mosca-da-carambola nos municípios de Oriximiná e Terra Santa. O trabalho é realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). Para evitar o trânsito de frutos hospedeiros do inseto na região, os fiscais agropecuários fazem barreiras móveis nos dois municípios, além de fiscalização nos terminais hidroviários, verificando passageiros e cargas em balsas, barcos e lanchas que navegam entre Pará e Amazonas. Também são fiscalizadas linhas de ônibus intermunicipais regulares, entre Oriximiná e Óbidos. O objetivo é evitar a saída de frutas frescas de espécies hospedeiras da mosca-da-carambola pelo risco de disseminação para outros municípios paraenses e outras unidades da Federação livres da praga.

FESTAS

SEGURANÇA

Será lançada amanhã, pelos órgãos de segurança do Estado, a operação “Festas Seguras”, que vai reforçar as ações de segurança pública nas áreas comerciais da Região Metropolitana de Belém e nos municípios do interior do Estado. O trabalho seguirá até o dia 8 de janeiro de 2024. A estratégia faz parte do planejamento para garantir tranquilidade à população durante o mês de dezembro, período festivo em que muitos recebem o 13° salário e procuram o centro comercial para fazer suas compras.

EM POUCAS LINHAS

► Por determinação da desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, o expediente no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) foi suspenso ontem. A medida ocorreu em razão do falecimento da diretora do Fórum Criminal, juíza Ângela Alice Alves Tuma. Com isso, os prazos judiciais do dia 29, em todas as unidades judiciárias do Fórum Criminal de Belém, foram adiados para esta quinta-feira, 30.

► A oncologista Paula Sampaio faz um alerta importante nesse Dezembro Laranja, mês dedicado à prevenção do câncer de pele. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostra que 63% da população não usa protetor solar e que 90% dos casos da doença são provocados pela exposição ao sol. O câncer de pele é o mais incidente em todo o mundo. No Brasil, 220 mil casos são diagnosticados todos os anos. Também dentro do Dezembro Laranja, o Serviço de Referência Especializado em Dermatologia, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, oferecerá, no sábado, 2, consultas dermatológicas gratuitas. Pessoas com lesões ou sinais que mudaram de cor, aumentaram de tamanho, coçam ou sangram formam o público-alvo.

► Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba será marcado por festa no domingo, 3, na sede do Rancho não Posso me Amofiná. A concentração será às 16h, na sede do Rancho.

► Foram encerradas nesta semana, em Brasília, as atividades da caravana da jornada sociocultural do “Projeto 50+50 – O futuro se faz agora”, que marca as comemorações pelos 50 anos das rodovias Transamazônica e BR-163, no Pará. Ao todo, mais de 500 lideranças da região participaram das ações, que tiveram início na segunda-feira, 27, e envolveram sessão solene na Câmara dos Deputados, negociações de pautas locais junto aos ministérios e atos culturais. A articulação foi do deputado federal Airton Faleiro (PT).