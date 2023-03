'Temos um sistema de saúde universal com problema de financiamento', afirma Nísia Trindade

IPVA

Proprietários de veículos com final de placas 04 a 34 têm até 20 de março para pagar o IPVA com até 15% de desconto.



Pandemia

Relação entre cães-guaxinins e covid-19 é investigada. Vírus pode ter saltado desses animais para os humanos, diz OMS.

Nísia Trindade, ministra da Saúde (J.Bosco)

"Temos um sistema de saúde universal com problema de financiamento.”

Nísia trindade, ministra da Saúde, ao defender ações para garantir o direito de todos os brasileiros ao serviço.

CARGOS

AMAZÔNIA



Em papo com a coluna, a ex-governadora Ana Júlia Carepa negou que tenha falado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre ocupar a presidência do Banco da Amazônia. Aliás, Banco da Amazônia e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) são as joias da coroa dos órgãos federais na Amazônia e ainda estão sem comando escolhido pelo novo governo. Os indicados devem passar pelo crivo do ex-senador Paulo Rocha.

CASSADOS

JUSTIÇA



Três vereadores de Castanhal tiveram mandatos cassados de uma só vez pela Justiça Eleitoral. Na decisão, o juiz Daniel Bezerra Montenegro Girão, da 50ª Zona Eleitoral, cassou os vereadores Naldo do Imperial, Nenca da Cohab e Zezinho Lima, todos do Partido Social Democrata (PSD). Na decisão, o juiz afirma que acatou as provas de irregularidades na quota de gênero no registro de candidaturas para as eleições municipais de 2020, entre elas a insuficiência nas candidaturas proporcionais para as mulheres, falhas na relação das mulheres candidatas e até uma confissão de candidatura fake, ou seja, de fachada, apenas para o partido receber o dinheiro do fundo partidário.



AMEAÇAS



Na audiência, a candidata Camila Diógenes confessou à Justiça Eleitoral ter atuado como candidata de fachada pelo PSD. Ela também disse que está sendo ameaçada por um dos três vereadores em questão, agora oficialmente cassados. As ameaças serão apuradas.



RECURSO



A notícia caiu como uma bomba sobre a Câmara de Vereadores de Castanhal, abrindo três vagas na Casa. Ao receber a sentença de cassação, os três vereadores entraram de imediato, nesta sexta-feira, com recurso contra a decisão. Se o recurso for negado, assumem as vagas os suplentes Sirley Damasceno (PV), Beto Leão (Podemos) e Luiz da Propira (PSB).

NAZARÉ

VIAGEM



A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará sua primeira viagem do ano para outro Estado. De 17 a 20 de março, a imagem estará em São Paulo, participando das celebrações dos 35 anos do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. O diretor secretário da Diretoria do Círio, Roberto Corrêa, e o presidente, padre Francisco Assis, vão conduzir a imagem durante a viagem.

VOO

PÁSSARO



Um voo da companhia aérea Azul que deveria sair de Santarém com destino a Recife, com escala em Belém, foi cancelado depois que a aeronave colidiu com um pássaro minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca. Os passageiros contaram que a colisão foi sentida por volta de 14h30. O avião retornou para o solo e precisou passar por uma avaliação técnica.

CALOUROS

CONFLITOS

Mal começaram as aulas e os alunos veteranos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA), do campus de Castanhal, já estão em rota de colisão com reclamação institucional contra os cerca de 60 alunos estreantes na única turma de calouros do curso. O motivo foi a logo criada pelos novatos nas camisas que eles utilizarão por todo este ano. Ela seria parecida com uma feita por veteranos. A instituição afirma que a “briga” extrapola o objetivo maior da UFPA, que é o de formar médicos veterinários em meio ao crescimento cada vez maior da profissão em todo o mundo.

TECNOLOGIA

INTERCÂMBIO

Uma comitiva do governo do Reino Unido visitou nesta semana o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá. O grupo veio ao Pará participar do Biobusiness, evento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas), criado para estimular negócios envolvendo a bioeconomia na Amazônia. No PTC o grupo visitou o Laboratório de Óleos da Amazônia, utilizado principalmente para atender os setores ligados a energias renováveis, alimentos, cosméticos e bioprocessos, e à Edutech Inteceleri, startup paraense voltada para a criação de projetos na área de educação.

Em Poucas Linhas

► O Observatório Social de Abaetetuba, no nordeste paraense, publicou edital de abertura das inscrições para a eleição para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o biênio 2023/2025.

► O movimento eleitoral para as prefeituras em 2024 já começou, também, na busca de construção de alianças. Políticos que não conseguiram se reeleger nas eleições de 2022, principalmente os que ocupavam mandatos federais, deixaram órfãos diversos prefeitos que dependiam, e muito, dos recursos das generosas emendas parlamentares utilizadas não apenas para a construção de prédios ou projetos comunitários, mas, em muitos casos, em proveito próprio, o que não é segredo nem para os eleitores. Agora, boa parte desses gestores municipais está batendo à porta dos gabinetes dos deputados federais e estaduais eleitos.

► Na Assembleia Legislativa do Pará, esse movimento tem sido intenso, de políticos em busca de um parlamentar para chamar de novo aliado. Alguns têm sido recebidos por deputados que também estão de olho na disputa do ano que vem, pelo cargo de gestor municipal de suas cidades de origem.

► O Clube dos Dirigentes Lojistas de Belém inaugurou ontem um consultório de saúde e segurança para atender aos associados. No consultório, que funciona na sede do órgão na rua 28 de Setembro, bairro da Campina, serão ofertados exames médicos ocupacionais, palestras, treinamentos, entre outros serviços.

► O Centro Regional de Saúde e a Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia) promovem, neste sábado (18), mutirão de exames preventivos do colo do útero (PCCU) e biópsias. Os serviços estarão disponíveis de 8h às 15h, na Uremia, na travessa Alcindo Cacela.