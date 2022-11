Pra frente, Brasil!

A contar de hoje faltam seis dias para o início da Copa do Mundo 2022, no Catar. Os paraenses já vivem o clima do Mundial.

Na saúde e na doença

O casal Synndy Ferreira e Rodrigo Lima vence junto o câncer e badala o “Sino da Vitória” de hospital oncológico no Pará.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Temos que ter um olho para o social e outro para o fiscal”



ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, ao afirmar que “se não tiver equilíbrio fiscal, a gente volta para um mundo de incerteza onde a expectativa de inflação sobe, você desorganiza o setor produtivo no sentido de investimento, e no final quem sofre mais com isso é a população que você quer ajudar, porque você machuca a geração de emprego.”

DIABETES

Atendimentos



Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Mas, por ser a data ponto facultativo no município de Belém, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adiou para a próxima quarta-feira, 16, uma ação de atendimento no Ambulatório do Pé Diabético, que atende usuários com feridas nos membros inferiores e oferta tratamento ambulatorial para pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de âmbito hospitalar. O ambulatório funciona dentro do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, na avenida Almirante Barroso.

MINERAÇÃO

PRESENÇA



Depois de várias vindas recentes ao Pará, em eventos ligados à mineração, o ex-ministro Raul Jungmann, atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, (Ibram), já recebeu do Palácio dos Despachos, no Pará, a confirmação da presença do governador Helder Barbalho na celebração dos 46 anos da entidade no próximo dia 29, em Brasília. Na ocasião, serão lançadas as publicações do Ibram e da Conferência Internacional de Bioeconomia - a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 2023 (Exposibram 2023), evento que será realizado em Belém, no mês de agosto.

Empregos

No convite, Jungmann lembrou a importância do Pará no setor mineral, no qual o Estado gera mais de dois milhões de empregos diretos em 131 empresas e entidades associadas, cujas atividades representam perto de 4% do PIB nacional, e 85% da produção mineral brasileira.

PORTA-VOZ

Ao solicitar a presença do governador, Jungmann ressaltou que, com todos esses dados, mas também com a organização que tem imposto ao setor mineral, o governador paraense se torna o “principal porta-voz da mineração brasileira, representante da mais expressiva parcela da indústria mineral do país”, diz.

DÉBITOS

NEGOCIAÇÃO



Podem ser feitas até 5 de dezembro as renegociações de dívidas no “Feirão Serasa Limpa Nome”, criado para reduzir a inadimplência e ajudar na recuperação de crédito das famílias. Entre as vantagens está a redução de juros. Neste ano, o Feirão reúne 260 empresas, o dobro do ano passado. Podem ser negociadas dívidas em setores como bancos, telefonia, varejo, universidades, entre outros. No Pará, 2,4 milhões de pessoas estão aptas a negociar dívidas que somam cerca de R$ 8 milhões.

BELÉM

TRANSATLÂNTICOS



Após três anos de uma longa espera, o retorno dos transatlânticos passando por Belém está aquecido. A temporada 2022/2023 tem programado, para o Brasil, 26 navios. Destes, 17 para a Amazônia, com roteiros que incluem Belém, Santarém (Alter do Chão), Manaus e Parintins (AM). Para que os turistas possam desembarcar confortavelmente pelos distritos de Icoaraci/Outeiro, a prefeitura de Belém, por meio das agências distritais, em parceria com a Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur), já está organizando a operação para requalificar, preparar e limpar as áreas de chegada dos visitantes, em especial onde estacionam os ônibus de turismo.

MANEJO

RESEX



Com 13 planos de manejo florestal, a Resex Verde para Sempre, em Porto de Moz, responde por 65% dos planos de manejo florestal dentro de reservas extrativistas, no Brasil. A revelação foi feita durante a mesa de debate “Povos e comunidades tradicionais da floresta”, como parte do evento Floresta Pará 2022, promovido pelo Ideflor-Bio, na Estação das Docas.



COMUNIDADE



Integrantes da mesa, Nazaré Reis, da Rede Bragantina de Economia Solidária Artes & Sabores, e Edilene Silva, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável de Porto de Moz, com moderação de Alison Castilho (IEB), defendem o fortalecimento da política com protagonismo das comunidades locais, como agentes do desenvolvimento sustentável.

JOIAS

Seminário

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e o Instituto de Gemas e Joias do Pará realizam o 1o Seminário de Design, Ouro e Joias do Estado.

O evento será realizado nos dias 1º e 2 de dezembro e faz parte da programação pelos 20 anos do Espaço São José Liberto.

EM POUCAS LINHAS

► Desde sexta-feira, 11, e por toda esta semana, até o dia 18, o Pará é oficialmente governado pelo deputado Francisco Melo, o Chicão, designado para assumir a chefia do executivo estadual pelo governador Helder Barbalho, que participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, no Egito.

► Com bom trânsito junto ao grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, indicou o nome de Cláudio Puty para compor a comissão de transição, na área de orçamento e planejamento.

► Puty é o atual secretário municipal de Gestão do Planejamento de Belém, e também foi secretário e braço forte do PT no Pará, à época do governo petista de Ana Júlia Carepa.

► A Escola Municipal Santa Luzia, localizada no município de Santarém, oeste do Pará, vai representar o Estado na final do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.

► A cerimônia de premiação será dia 29 de novembro, no auditório da embaixada de Portugal, em Brasília.

► O projeto “Zelar pelo patrimônio escolar é dever de todos” é uma das melhores iniciativas em Cidadania Fiscal do Brasil.

► O presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Paulo Almeida, recebe, dia 26, o título de professor honorífico da Universidad Católica San António, na Espanha.

► Não haverá expediente no Tribunal Regional Eleitoral do Pará nesta segunda-feira, 14. O ponto facultativo emenda com o feriado de amanhã, da proclamação da República.

► A secretaria do TRE, porém, terá atendimento em regime de plantão para situações de urgência do público, nos dois dias, no horário das 16h às 19h.

► Aos que aproveitaram os pontos facultativos decretados na maioria dos órgãos públicos para viajar, a coluna deseja um bom retorno à capital, com a devida atenção às estradas, que estão com obras e manutenções em diversos trechos estaduais e federais.