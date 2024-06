'Temos medidas que não têm a ver com popularidade ou impopularidade', diz ministra Simone Tebet

Mudanças no Pix

Febraban propõe que clientes tenham até 80 dias para contestar transferências em caso de crimes, golpes ou fraudes.



Privacidade on-line

A rede social X, ex-Twitter, decidiu tornar privadas as “curtidas” dos usuários, em um esforço para aumentar as interações.

(J. Bosco)

"Temos medidas que não têm a ver com popularidade ou impopularidade.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, sinalizou que a revisão dos pisos da saúde e educação não deve ser prioridade da equipe econômica na agenda de contenção de despesas.



>CANDIDATURA

DÚVIDA



Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, estaria enfrentando resistências internas no PSB, partido ao qual se filiou em abril deste ano. As informações são de que o nome dele poderia vir a ser rejeitado em convenção, o que deixaria o gestor sem poder concorrer, já que o prazo para filiações está encerrado. Ontem a coluna entrou em contato com o diretório estadual do PSB para confirmar se Daniel segue como candidato do partido à prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Pará, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Fontes ligadas ao prefeito afirmam, contudo, que ele está tranquilo e continua com apoio da direção nacional da legenda para a disputa de outubro deste ano.



>BIOECONOMIA

CENTRO



O Pará vai ganhar um Centro de Inovação em Bioeconomia da Amazônia. O projeto foi apresentado na última terça-feira (11), durante encontro no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT), entre representantes das instituições do Estado que serão responsáveis pela implantação de 26 das 92 ações do Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio), que serão desenvolvidas no local. O Centro será instalado no Porto Futuro 2 e, além de revitalizar o entorno, terá a missão de atrair investimentos na área, fortalecendo os negócios comunitários na região. O galpão 5 será dedicado ao suporte de negócios comunitários e startups, oferecendo um ambiente de coworking e serviços de desburocratização. No galpão seis o foco estará na criação e aprimoramento de produtos.



>MEIO AMBIENTE

LICENÇA



O Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) aprovou, por unanimidade, o licenciamento prévio ambiental do Projeto do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (CGIRS), que abrange os municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Santa Izabel do Pará.



EMPREENDIMENTO



Durante a reunião foram apresentados os aspectos técnicos do empreendimento, bem como os estudos feitos pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, formado pelos municípios envolvidos e que está à frente do Projeto. Na mesma sessão foi aprovada a licença para um projeto minerário de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira.



>SEGURO

CELULAR



O governo do Pará lançou o aplicativo ImeiGuard, que permitirá a consulta sobre um aparelho celular durante as ações policiais e rondas. Para ter o aparelho protegido é necessário que o dono faça o registro do boletim de ocorrência em casos de furto ou roubo, para que os dados constem no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), permitindo que ocorra a apreensão do celular furtado ou roubado, e também a devolução ao proprietário. A recomendação é para que os usuários façam cadastro dos seus dados e Imei no Sistema Alerta Celular Pará, por meio do site: https://alertacelular.pa.gov.br/, para facilitar a identificação dos dados durante as ações policiais.



CADASTRO



O Alerta Celular permite que o usuário cadastre os códigos identificadores de cada aparelho, números de contato, vinculando o Imei do aparelho ao CPF do proprietário. Após o cadastro, os dados do seu celular ficam registrados no sistema, e poderão ser cruzados com os dados do Sisp. No momento em que um agente de segurança aborda uma pessoa, poderá verificar pelo ImeiGuard, na hora, se o celular foi roubado e quem é o seu dono.



>PIMENTA

PROTEÇÃO



Pesquisadores paraenses apresentaram nesta semana a pimenta-do-reino recoberta, que possui uma película protetora feita de amido de mandioca que conserva as sementes por até oito anos contra a contaminação por microrganismos. A pesquisa é da Universidade Federal do Pará, foi financiada pela Fapespa e contou com a execução da Fundação Guamá. O projeto atende às normas sanitárias com seu biofilme protetor e reduz significativamente o desperdício ao aumentar o tempo de prateleira do produto. A iniciativa, que inclui uma startup para escalonamento da produção, representa um avanço econômico e ambiental para o Pará, um dos maiores produtores de pimenta-do-reino no Brasil.

EM POUCAS LINHAS

- Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios aprovaram a alteração do Regimento Interno e mudaram o horário de início das sessões de julgamento dos processos dos 144 municípios paraenses.



- O novo horário será às 9h30 para as sessões de julgamento de terças e quintas e também para as sessões da Câmara Especial de Julgamento, que ocorrem sempre na primeira quarta-feira do mês. Os julgamentos podem ser acompanhados, ao vivo, pelo canal da Corte de Contas no YouTube, pelo portal institucional e pela Web Rádio TCMPA.



- A população paraense ocupa o 1º lugar no ranking do medo do câncer. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), que entrevistou mais de 1,5 mil pessoas, mostra que 54% dos paraenses têm esse medo na escala máxima, sendo que a média nacional é de 41%. A oncologista Paula Sampaio alerta que a maior preocupação é que esse medo dificulte o diagnóstico precoce, fundamental para aumentar as chances de cura.



- O “Forrozão da Doação” vai marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, na Fundação Hemopa. O evento será realizado na sede da instituição, em Belém, e nas unidades regionais em Castanhal, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Capanema, Altamira, Tucuruí e Redenção.



- O Hemopa recebe mensalmente 9 mil bolsas em todo o Estado. Em junho de 2023 foram coletadas 10.823 bolsas de sangue. Durante todo o ano passado, o hemocentro paraense recebeu mais de 100 mil doações de sangue.



- O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) está com o expediente externo suspenso hoje e na segunda-feira (17). O motivo é a mudança do órgão para o Solar Flávio Nassar, a nova sede do Programa.



- O expediente será retomado na terça-feira (18), no novo endereço, mas o atendimento às famílias afetadas pelas obras de saneamento do Programa continuará sendo realizado no Escritório de Gestão Participativa (EGP), na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor.