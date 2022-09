"Temos dito que achamos muito cedo para pensar em corte de juros.”, diz presidente do Banco Central

Em baixa

O Estado do Pará teve queda no número de registros de nascimentos de janeiro a julho deste ano. Foram apenas 58.723.

Sem trânsito

O trecho da rua João Diogo, onde fica a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, será interditado neste domingo, dia de votação.

(J. Bosco)

"Temos dito que achamos muito cedo para pensar em corte de juros.”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em coletiva de imprensa, ele indicou que o novo governo em 2023 deve conviver ao menos seis meses com os juros básicos da economia, a taxa Selic, parados em 13,75% ao ano.



VOTAÇÃO

Horário



Não é verdade que o Estado do Pará terá horário diferenciado de votação. Muito pelo contrário. Uma das novidades das eleições gerais deste ano é que o horário de votação foi unificado em todo o País. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, de forma inédita, que as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h (horário de Brasília) em todas as 27 Unidades da Federação. A mudança foi estabelecida por uma decisão do pleno do TSE de dezembro de 2021 e incluída na Resolução TSE nº 23.669. Com isso, as cidades com fusos horários diferentes terão que se adequar. Esse é o caso dos municípios localizados no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Portanto, os paraenses não sofrerão qualquer alteração no horário de votação.



Dúvidas



Neste domingo, 2, dia do primeiro turno das eleições gerais, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE) do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará localizado à travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, em Belém, vão funcionar todas as atividades rotineiras das zonas eleitorais instaladas lá. Portanto, o eleitor que tenha algum tipo de dúvida relacionada a sua zona eleitoral poderá se dirigir ao NAE para ser atendido. Após o encerramento da votação, o espaço iniciará a transmissão dos votos para o TSE fazer o procedimento de apuração dos votos.



Zerésima



Mais um ato formal do processo eleitoral foi cumprido ontem com a publicação do edital convocando os representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e fiscais e delegados dos partidos políticos, federações e coligações, para acompanharem a emissão da zerésima, que é o primeiro boletim impresso antes da liberação das urnas eletrônicas para os eleitores. A medida garante que o sistema não computou nenhum voto antes do primeiro turno. No Pará, a cerimônia será às 12h30, no prédio do TRE, no bairro do Comércio, em Belém.



CÍRIO 2022

Feira



Quinze produtores vão expor, hoje, os alimentos que servem como ingredientes para o almoço da Festa de Nazaré. A “Feirinha do Círio” vai funcionar das 9h às 15h, na sede da Agência de Defesa Agropecuária do Pará. O objetivo é divulgar produtos que possuem o selo de inspeção vegetal, que atesta que o produtor cumpriu todas as normas sanitárias no seu processamento, beneficiamento e transporte. Para o consumidor, é a segurança de que ele está adquirindo um produto de qualidade.

Produtos



Farinha de mandioca, farinha de tapioca, farofas diversas, macaxeira, maniva pré-cozida, goma de tapioca, molho de pimenta, polpa de frutas, suco de frutas e tucupi são alguns dos alimentos. A produção é de produtores artesanais e industriais de Belém e de outros seis municípios paraenses.



JUSTIÇA

Destaque



A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, é uma das finalistas do “Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial”. Ela concorre na categoria de pessoas “Liderança exponencial”, no segmento Justiça Estadual e Militar. A presidente do TJPA se tornou finalista pelo trabalho de digitalização do Poder Judiciário do Pará.



Digital



Além da desembargadora que preside o Poder Judiciário do Pará, a ferramenta do TJPA intitulada “Índia - Inteligência Artificial de Indexação de Documentos Judiciais” concorre na categoria de projetos “Inovação na gestão”. Aliás, o Poder Judiciário alcançou na quarta-feira, 28, a digitalização de todas as ações cíveis e criminais. As últimas 64 unidades judiciárias de 1º e 2º graus foram certificadas, ontem, com o selo “Unidade 100% PJe”.



VACINAÇÃO

Incentivo



A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) começará, hoje, uma ação para tentar melhorar as taxas de imunização. A ideia é aproveitar o fluxo intenso de pessoas ao longo da quadra nazarena para convencer os pais a atualizarem a carteirinha de vacinação das crianças. Para isso, um ônibus da Sespa ficará estacionado na lateral da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré até o dia 23 de outubro. O dia da “Romaria das Crianças” (16 de outubro) será dedicado especialmente à aplicação de vacinas contra a poliomielite e tríplice viral para crianças de um a quatro anos.

EMPOUCASLINHAS

- Os integrantes do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove) se reuniram, nesta semana, com a candidata à vice-governadora Hana Ghassan (MDB). No evento, foram discutidas as propostas para a geração de empregos e renda no Pará, além do papel da juventude no empreendedorismo local. Hana é companheira de chapa do candidato à reeleição Helder Barbalho (MDB).

- Será lançado na próxima quinta-feira, 5, às 19h, o livro “Itinerários Intelectuais - entre o ser e o estar”. A obra foi organizada pelo professor Miguel Chaquiam, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com os professores Iran Mendes (UFPA) e Maria Lúcia Rocha (IFPA). O lançamento será feito durante o “Encontro Paraense de Educação Matemática”, no auditório do IFPA, no campus Belém. A obra traz notas sobre vida e obra de intelectuais brasileiros.

- A propaganda eleitoral no rádio e TV terminou ontem, assim como foi o encerrado o período para a realização de comícios e debates no rádio e televisão.

- Recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou duas medidas para socorrer os planos de saúde que se encontram em dificuldade financeira. Uma delas é antecipação dos efeitos da adoção do Capital Baseado em Riscos (CBR) e a outra é a extinção da margem de solvência. Segundo levantamento do escritório M3BS, especializado na área de direito da saúde, metodologias bem implementadas de gestão de riscos podem reduzir em até 54% o número de reclamações recebidas pelos planos de saúde e em cerca de 25%, as multas junto à ANS.

- Hoje é comemorado o “Dia do Jornaleiro”. E o Grupo Liberal aproveita a data para parabenizar a todos aqueles que cumprem um papel fundamental para que os exemplares dos jornais impressos cheguem aos leitores de todo o Brasil.