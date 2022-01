Tadeu Schmidt inicia contagem regressiva para estreia no BBB

Incerteza sobre a folia

A Prefeitura do Rio Janeiro decidirá hoje se manterá ou não os desfiles dos onze blocos que fazem o Carnaval de rua.

Nova oportunidade

O Exame Nacional do Ensino Médio será reaplicado nos próximos dias 9 e 16 para quem fez a solicitação ao MEC.

Legenda (J. Bosco)

"Faltam duas semanas! Levanta a mão quem tá ansioso.”

O novo apresentador do Big Brother Brasil, da TV Globo, Tadeu Schmidt, fez uma publicação em rede social, ontem à tarde, com uma contagem regressiva para a estreia do reality show sob seu comando, no próximo dia 17.

UFOPA

Passaporte

Como já havia ocorrido na Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade do Oeste do Pará (Ufopa) também anunciou que pedirá comprovante de vacinação contra a covid-19 para o ingresso de professores, alunos e servidores nos campi da instituição. A exigência começou a valer ontem. Em comunicado, a reitoria informou que os agentes de segurança da instituição já foram treinados para atender ao novo protocolo sanitário. Mas, um detalhe dividiu opiniões: a Ufopa vai exigir apenas uma dose da vacinação para o ingresso em suas dependências.

Unifesspa

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) também aderiu à exigência do comprovante de vacinação nesta retomada das atividades presenciais. A decisão foi tomada em dezembro pelo conselho universitário, órgão máximo de deliberação da instituição. No último dia 29, o Ministério da Educação publicou portaria afirmando que as instituições federais de ensino não poderiam exigir o comprovante de vacinação contra a covid-19 como condição para o retorno das atividades presenciais. Mas, na sexta-feira, 31, a portaria foi suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Com isso, estão valendo as decisões tomadas pelos conselhos universitários.

ANANINDEUA

Abono

A Prefeitura de Ananindeua pagará, no próximo dia 11, o abono salarial para servidores da rede municipal de ensino com a utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O município não detalhou valores, mas informou que será proporcional ao tempo de serviço. No último dia 23, os professores da rede municipal receberam o benefício, mas uma lei federal limitava o pagamento aos demais servidores como serventes, merendeiras e porteiros.

CHUVAS

Enchentes

As próximas semanas serão marcadas por chuvas acima da média em quase todas as regiões do Estado do Pará. Por isso, a Defesa Civil já está em alerta para os riscos de enchentes em alguns municípios paraenses. Uma das regiões é a Oeste, onde o nível do rio Tapajós chegou, ontem, a 5,06 metros, segundo dados da Defesa Civil municipal. No mesmo período do ano passado, o volume de água estava em 3,02 metros. A cota de alerta é de 7,10 metros.

Preocupação

Na Região Metropolitana de Belém, segundo o serviço meteorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deve chover entre 400 a 500 milímetros, algo em torno de 100 milímetros acima da média. Outros pontos de atenção serão o leste do Marajó, extremo noroeste da Calha Norte e parte do sudoeste paraense. Em Belém e municípios vizinhos, o primeiro dia útil de 2022 deu uma amostra do que está por vir. A segunda-feira foi de tempo nublado e chuva fina durante boa parte da manhã e da tarde.

SANTARENA

Inspiração

Veio de Santarém, no oeste paraense, a primeira homenageada do programa “Melhores do Ano”, da TV Globo, na categoria “Inspiração”. A premiação que tradicionalmente reconhece os destaques da televisão passou a ter um prêmio especial para projetos que inspiram a comunidade e a agraciada foi a paraense Maria Odila Duarte Godinho. Ela é fundadora da Cooperativa de Ecoturismo e Artesanato da Amazônia (Turiarte), projeto iniciado em 2015 para valorizar o turismo de base nas comunidades do interior da Amazônia. O prêmio foi entregue pela jornalista Aline Midlej, uma das âncoras da GloboNews.

YASMIN

Laudo

O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” já concluiu o laudo necroscópico da influenciadora digital Yasmin Macedo, morta durante um passeio de lancha no rio Maguari. O resultado é apontado como essencial para esclarecer as circunstâncias da morte da jovem que desapareceu da lancha sem que ninguém supostamente tivesse notado e foi encontrada horas depois já sem vida. A expectativa é de que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anuncie o resultado até o fim desta semana.

