'Sou o concorrente que o Lula menos quer enfrentar', afirma José Maria Eymael

Repouso merecido

A Espanha pode se tornar o primeiro país da Europa a aprovar licença de três dias para mulheres que sofrem com a menstruação.

Combate a fake news

TSE e Spotify firmam acordo para combater desinformação nas eleições. A parceria vai até 31 de dezembro, após o fim do ciclo eleitoral.

José Maria Eymanel (J.Bosco)

"Sou o concorrente que o Lula menos quer enfrentar.”

JOSÉ MARIA EYMAEL, advogado e ex-deputado federal constituinte, ao anunciar que será candidato à Presidência da República pela sexta vez. Embalado de novo pelo velho jingle (“ey, ey, Eymael…”), o presidenciável pelo partido Democracia Cristã (DC) acredita que é preciso haver uma alternativa viável ao país à polarização política entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. “Estamos preparados e esperançosos”, diz o democrata cristão.

TEMER

ENTREVISTA



O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) concede, hoje, entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Temer governou o País entre agosto de 2016 e janeiro de 2019, antecedendo Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A entrevista vai ser conduzida pelo diretor de Conteúdo do grupo, Daniel Nardin, e pelo jornalista da Rádio Liberal, Abner Luiz. Na pauta, cenários para as eleições de 2022, o atual contexto político-institucional envolvendo a Presidência, Supremo Tribunal Federal e Congresso, os debates sobre a Constituição e liberdade de expressão, além de políticas públicas para a Amazônia. A entrevista poderá ser acompanhada pelas redes sociais do grupo, pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal.

TRANSPORTE

LICITAÇÃO



Técnicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Companhia de Tecnologia da Informação (Cinbesa) definem hoje data e detalhes do lançamento da consulta pública que vai coletar sugestões para o edital de licitação do transporte público da capital. O projeto básico foi apresentado no final de abril. A consulta será feita pela internet e ficará aberta por 30 dias. Encerrado esse prazo, as sugestões serão sistematizadas e divulgadas. A licitação do transporte público é apontada como uma das principais medidas para melhorar a quantidade e qualidade dos veículos que operam as linhas de transporte público na capital paraense.

ENERGIA

ICMS



O senador paraense Zequinha Marinho (PL-PA) apresentou, no Senado, projeto de lei estabelecendo alíquota máxima para cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações internas com energia elétrica ou prestação de serviços de comunicação.



REDUÇÃO



Na justificativa do projeto, Marinho afirma que a proposta transforma em lei a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que já julgou improcedentes leis estaduais que criaram alíquotas de ICMS para os serviços de energia elétrica e telecomunicações superiores à alíquota geral. No Pará, a alíquota do ICMS aplicado sobre a energia elétrica é de 25% e de 28% nas contas dos serviços de telefonia. Com a aprovação do projeto, esse valor seria reduzido para, no máximo, 17%.

LINHA

FLUVIAL



Para facilitar o deslocamento de participantes do X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), que acontece em Belém no período de 28 a 31 de julho deste ano, será implantada, em caráter experimental, uma linha fluvial no trecho que vai de Outeiro à Universidade Federal do Pará, com paradas em Icoaraci e no Ver-o-Peso. A viagem terá duração de 30 minutos.



TEMA



Com a presença de personalidades políticas, filósofos, ativistas ambientais de nove países da Pan-Amazônia, além de Europa e Ásia, o décimo Fospa vai concentrar suas atividades no campus básico da Universidade Federal do Pará (UFPA). O tema central é a defesa da Amazônia e as populações vulneráveis que vivem na região, além das mudanças climáticas, que afetam todo o planeta. Uma curiosidade é que Belém foi a primeira capital a sediar o Fórum, em 2002, durante a segunda gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que agora apoia a realização da 10ª edição do evento.

COVID

LONGA



De cada duas pessoas diagnosticadas com a covid-19, uma vai apresentar sequelas que podem durar mais de um ano. A afirmação é resultado de um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de avaliar os efeitos da doença ao longo do tempo. A pesquisa acompanhou, por 14 meses, 646 pacientes que tiveram a infecção e verificou que, desse total, 50,2% tiveram sintomas pós-infecção, caracterizando o que a Organização Mundial da Saúde classifica como covid longa.



SINTOMAS



Entre os sintomas estão tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar e dores de cabeça. Também há casos de consequências mais graves, como as tromboses. O estudo reforça a importância da vacinação para evitar o contato com o vírus.

Em Poucas Linhas

► O promotor de Justiça Militar Armando Brasil instaurou procedimento para apurar a conduta de policiais durante abordagem para averiguar denúncia de aparelho com volume de som acima do permitido. As imagens da agressão viralizaram nas redes sociais. O caso foi registrado no município de Quatipuru, no último domingo. Brasil pediu também que os policiais envolvidos na ação sejam afastados do policiamento de rua.



► Até ontem, segundo dados do governo, 165 mil famílias paraenses com direito ao “Vale Gás” não haviam buscado a terceira parcela do benefício. O prazo termina no próximo dia 13 de junho. Só em Belém, o número de famílias com direito ao benefício que não fizeram o saque chega a quase 3,5 mil. O programa foi criado para auxiliar famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Para receber o vale de R$ 100 é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda per capita declarada igual a zero.



► Será realizado amanhã, no município de Marituba, o evento Drive-Thru Ambiental. Haverá espaços para descarte de resíduos recicláveis, óleo usado e também de roupas para doação. Um dos pontos será a Praça Matriz, na rua Pedro Mesquita. A coleta será feita das 9h às 16h. Parte do material recolhido será usada em oficina de reciclagem, a ser ministrada para quem tiver vontade de reaproveitar materiais que, antes, seriam descartados.



► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região está realizando, em parceria com o Hemopa, campanha para arrecadar itens de higiene a serem doados aos pacientes em tratamento da anemia falciforme. A campanha é parte das ações pelo 19 de junho, Dia Mundial da Conscientização Sobre a Doença Falciforme.