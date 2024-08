'Somos os azarões, mas temos o impulso e sabemos que estamos enfrentando', diz Kamala Harris

Concurso público

As inscrições para o novo certame dos Correios começam hoje, às 10h. São 33 vagas com salários de até R$ 6,8 mil.



Eleições 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou ontem uma campanha de combate àdesinformação durante o período eleitoral.

"Somos os azarões nesta corrida, mas temos o impulso e sabemos exatamente o que estamos enfrentando.”

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, durante seu primeiro comício junto com Tim Walz, vice de sua chapa, ontem, na Filadélfia.



>ANANINDEUA

IMPASSE



Depois de uma briga judicial, o diretório municipal do partido Solidariedade em Ananindeua foi devolvido ao vereador Rui Begot, que, na segunda-feira (5), último dia do prazo, realizou de imediato a convenção. E Begot já voltou à legenda criando um “racha” na base de apoio ao prefeito Daniel Santos (PSB), ao indicar o nome de Ed Wilson para vice na chapa que disputará a reeleição. É que como o diretório do partido estava sub judice, até então sem poder indicar ninguém, o prefeito havia entrado em acordo com o senador Zequinha Marinho (Podemos) para que seu partido indicasse o nome de Giselle Monteiro, que é do partido, e também esposa do deputado estadual Erick Monteiro (PSDB/Cidadania).



DÚVIDA



Como também é sabido que Rui Begot é fiel ao prefeito Daniel e não faz nada sem seu aval, nos bastidores já se fala em traição por parte do prefeito, não somente ao acordo com o Podemos, mas também ao deputado Erick, que deixou de ser candidato a prefeito de Capitão Poço para ficar trabalhando na campanha do prefeito de Ananindeua. Outro detalhe que pesa na indicação de Ed Wilson é que este, de 30 de abril até meados de julho, estava proibido de se aproximar do prefeito Daniel Santos por medida cautelar do Ministério Público do Pará, que investiga Ed Wilson por supostos desvios de recursos do Instituto de Assistência aos Servidores do Pará (Iasep).



MEDIDA



A medida caiu em meados de julho, mas ainda assim Daniel Santos não deu as caras na convenção do Solidariedade. Também ainda não confirmou se acatará a indicação de Ed Wilson, já que muita coisa pode mudar até o fim do prazo para a entrega das atas das convenções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no próximo dia 15.



>CONTAS

HISTÓRICO



O Tribunal de Contas do Estado do Pará atingiu ontem a marca histórica de seis mil sessões plenárias ordinárias realizadas ao longo de seus 77 anos de funcionamento. De setembro de 2011, quando alcançou cinco mil sessões, até julho deste ano foram apreciados e julgados mais de 28 mil processos.



TRANSPARÊNCIA



Em 13 anos as sessões plenárias passaram por transformações que promoveram maior transparência, proximidade com o cidadão e agilidade nos julgamentos. Em 2020 houve a modernização da transmissão ao vivo das sessões, e desde 2022 a transcrição do áudio das sessões passou a ser realizada por inteligência artificial. Outra importante inovação foi a instituição do Plenário Virtual, que trouxe mais celeridade na tramitação e na apreciação de processos.



>PLANO DIRETOR

SEMINÁRIO



Estão abertas as inscrições para o Seminário Interno de Revisão do Plano Diretor de Belém (PDM) com os servidores municipais, que será realizado no Auditório do Palácio Antônio Lemos, nesta quinta-feira (8). O evento, promovido pela prefeitura, por meio das secretarias de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão e de Administração e do Conselho de Desenvolvimento Urbano, tem o objetivo de apresentar aos servidores as etapas do processo de revisão do PDM, a avaliação sobre a legislação urbanística do município e o papel de cada unidade administrativa na sua implantação. As palestras ficarão por conta da Comissão Técnica de Revisão do PDM e da equipe de consultoria da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).



>MARABÁ

QUEIMADAS



Moradores de Marabá, sudeste do Pará, relatam à coluna que o clima na cidade tem estado irrespirável nestes últimos dias. O motivo são os focos de fumaça que tomam conta de vários pontos da região. A situação tem sido mais crítica em áreas como os bairros Belo Horizonte e Cidade Nova. Nesta semana, um morador chegou a procurar a sede do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no município, mas o local estava fechado em razão da greve dos servidores.

Em Poucas Linhas

- O projeto Anjos da Guarda, mantido pela prefeitura de Belém por meio da Guarda Municipal, retomou suas atividades ontem, depois do recesso de julho.



- O projeto atende 120 crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas, com um trabalho voltado para o desenvolvimento educacional e social, incluindo práticas esportivas e lúdicas para promover a união, harmonia, autonomia e a cidadania.



- As atividades são realizadas na sede do projeto Anjos da Guarda, na rua Tamandaré, no bairro do Tapanã.



- Uma comitiva do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos (PIT), de São Paulo, visitou o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá para conhecer projetos em andamento no complexo.



- Foram visitados laboratórios e startups residentes do espaço.



- O Festival de Ópera do Theatro da Paz abre sua 23ª edição nesta sexta (9) e segue até 7 de setembro, com uma homenagem ao centenário de morte de Giacomo Puccini, apresentando duas de suas obras mais emblemáticas: “La Bohème” e “Gianni Schicchi”.



- A programação começa com “La Bohème” em uma versão em concerto da icônica ópera de Puccini.



- Nos dias 24 e 25 de agosto o palco será tomado pelo musical “O Príncipe do Egito”, uma adaptação da história bíblica de Moisés.



- A vice-governadora Hana Ghassan entrega hoje, no município de Bragança, os cheques no valor de R$ 10 mil do programa Bora Estudar.



- Serão beneficiados 1,1 mil estudantes de 14 municípios da região nordeste do Pará.



- O estudante da Escola Estadual São Raimundo Nonato, em Santarém, Renan Nogueira, será o representante do Pará no programa Jovem Senador. Ele tomou posse ontem e irá participar da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília.