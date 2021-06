'Somos obviamente contra qualquer tipo de assédio', diz Marta, capitã da seleção brasileira

Benefício para condutores

Os proprietários de veículos com final de placas 47 a 67 poderão pagar o IPVA com desconto até hoje.

Doadores de sangue

O Hospital Ophir Loyola realizará, no dia 16, uma campanha de doação de sangue em prol dos pacientes do hospital.

"Somos obviamente contra qualquer tipo de assédio. A gente necessitava mostrar nosso posicionamento e nós fizemos em conjunto, como sempre fazemos.”

A declaração é da jogadora Marta, capitã da seleção brasileira. Antes do jogo contra a Rússia, na sexta-feira, 11, a equipe divulgou um manifesto nas redes sociais contra qualquer tipo de assédio contra as mulheres.

MUNICÍPIOS

POBRES

A Secretaria de Estado da Fazenda deve publicar, até o final deste mês, os índices provisórios da cota-parte do ICMS a serem aplicados em 2022 e esses índices prometem gerar debate entre as diferentes regiões do Estado. Em meio a fatores como a alta do dólar, o aumento dos preços das commodities e a desoneração das exportações, o atual modelo de distribuição dos recursos, baseado no valor adicionado, tende a causar graves distorções. Segundo levantamento feito pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda Estadual, em 2020, o ICMS per capita de Belém, com quase 1,5 milhão de habitantes, girou em torno de R$ 330,00. Ananindeua, com mais de 500 mil habitantes, teve um per capita de R$ 191,00. Santarém, com mais de 300 mil habitantes, per capita de R$ 229,00.

RICOS

Por outro lado, com 215 mil habitantes, Parauapebas recebeu o equivalente a R$ 2.280,00 per capita. Canaã dos Carajás, com menos de 40 mil habitantes, teve um per capita de R$ 4.320,00. Na outra ponta, Bragança recebeu R$ 93,00 por habitante. Capitão Poço, R$ 143,00, e Cametá, R$ 71,00. Os dados revelam grande desigualdade na partilha dos recursos do ICMS. A solução poderá passar por mudanças no modelo de distribuição, aumentando a importância da arrecadação como fator para definir a fatia do bolo de cada cidade.

MESTRES

SANTEIROS

A covid-19 levou, este ano, dois escultores paraenses de santos em madeira: mestres Feliciano Sanches e Edson. Eles trabalharam na restauração de peças raras de igrejas históricas, como a da Sé e outras, na capital e no interior. A tradição da família de Feliciano na escultura em madeira começou com o mestre Mauriz, que foi aprendiz na oficina do mestre Jeremias, escultor do arquiteto italiano Antonio Landi. Feliciano e Sanches foram os alunos mais dedicados da oficina de Mauriz.

PRÊMIO

Filho de Feliciano, o escultor e educador Maurileno dos Santos Sanches, de 45 anos, acaba de ser premiado pela Lei Aldir Blanc, com o projeto Vila Caminho. São três grandes esculturas em acapu, talhadas em esteios desenterrados da lama, no local das antigas estivas da Vila da Barca. Agora em forma de esculturas com figuras humanas, as peças voltaram a ser enterradas na comunidade. Maurileno também ministrou, na semana passada, curso on-line de escultura na Fundação Curro Velho para estimular a formação de novos artistas.

QUESTIONAMENTO

Hospital

Um grande hospital de Belém deve explicações. Uma família enlutada questiona a decisão de entubar um paciente com covid-19 na enfermaria, quando o protocolo médico determina que esse procedimento, tido como complexo e arriscado, deve ser feito em UTI. O paciente não resistiu e, sem retaguarda, faleceu. O Ministério Público também já prepara questionamentos sobre os volumosos recursos públicos que o hospital recebe e que, ao que se percebe, não têm sido aplicados devidamente em serviços para a população, como deveria ser. Enquanto famílias choram a perda de entes queridos no hospital, o dono frequenta Miami e possui apartamento no famoso prédio Saint Regis, o mais caro da cidade americana. Este seria apenas um dos bens de quem recebe e movimenta milhões de dólares todos os meses.

POLÍTICA

NOVA ROTA

Até então apontado como um dos prováveis candidatos ao Senado, o presidente do PSD do Pará, o ex-governador Helenilson Pontes, deve mudar de rota. Pontes está sendo convencido, pela direção nacional da legenda, a concorrer ao governo. Isso porque o PSD decidiu que terá candidatura própria à presidência e a ordem é ter nomes disputando o governo para garantir palanque em todos os Estados. Já no PT, o clima continua tenso entre o atual senador Paulo Rocha, que firmou posição e vai concorrer à reeleição, e o deputado federal Beto Faro. Este tem anunciado para quem quiser ouvir que sua candidatura à Câmara Alta vai se confirmar dentro ou fora do PT.

ENERGIA

BANDEIRA

Especialistas continuam alertando o consumidor para atenção máxima ao consumo consciente de energia elétrica neste mês, devido à bandeira tarifária vermelha no patamar 2, o maior índice de aumento do quilowatt/hora no mecanismo das bandeiras.

EM POUCAS LINHAS

► A Igreja Assembleia de Deus em Belém celebra no próximo dia 18 de junho 110 anos de fundação. A data já está sendo comemorada com uma série de eventos e amanhã será realizada sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará. O requerimento foi do deputado Raimundo Santos, que é membro da igreja. O evento será às 9h, no Plenário Newton Miranda, com público restrito e medidas de segurança, em razão da pandemia.

► Quarenta e dois casais participaram ontem do casamento comunitário, que encerrou as atividades da V Semana Estadual da Conciliação. A cerimônia foi virtual e teve casais na faixa etária de 19 a 52 anos.

► A prefeitura de Marituba oficializa na quarta-feira, 16, adesão ao Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae em parceria com os municípios. A prefeita Patrícia Mendes (Republicanos) diz que quer alavancar os pequenos negócios de Marituba, município onde comércio e serviços são setores com mais potencial.

► Depois de tantos aumentos, um respiro: a Petrobras anunciou alteração para menos no preço da gasolina. A redução anunciada pela empresa foi de 2,30% no preço do litro do produto, mas isso ainda na refinaria. Esta nova alteração entra em vigor hoje em todo o Brasil.

► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) integra a 5ª Semana Nacional de Arquivos, com a III Conferência de Arquivos do Oeste do Pará, nos dias 14, 15 e 16 deste mês. Os convidados vão compartilhar experiências e promover discussões sobre os mais diversos espaços de memória da região Norte, como o Serviço de Arquivo e Memória Guilherme de La Penha, do Museu Paraense Emílio Goeldi, o Centro de Documentação e Memória do Boi Caprichoso, o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas, entre outros espaços, inclusive de cidades históricas como Belterra e Fordlândia.